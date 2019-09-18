Вятрович уходит, но Институту нацпамяти Украины утроили бюджет

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что решение об увольнении Вятровича является "политически мотивированным". По мнению политиков, это говорит об истинном отношении новой власти к "украинским ценностям", которые защищал институт Вятровича.

В то же время премьер-министр Гончарук заверил Вятровича, что институт сохранит "статус органа власти и инструмента политики национальной памяти", несмотря на смену руководителя. Кроме того, отметил премьер, формат и направления работы института будут продолжены.

Согласно проекту бюджета института на 2020 год его финансирование заложено на уровне 130 миллионов гривен.

Напомним, институт Вятровича скандально прославился проектами "декоммунизации", по которым с украинских улиц удалялись российские и советские названия.