|
Вятрович уходит, но Институту нацпамяти Украины утроили бюджет
18 сентября 2019, 22:09 • 81 • Политика
В среду правительство Украины приняло решение уволить главу Института национальной памяти Владимира Вятровича с его должности по соглашению сторон. При этом новый проект госбюджета страны, представленный накануне, предусматривает увеличение финансирования одиозного института почти втрое.
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что решение об увольнении Вятровича является "политически мотивированным". По мнению политиков, это говорит об истинном отношении новой власти к "украинским ценностям", которые защищал институт Вятровича.
В то же время премьер-министр Гончарук заверил Вятровича, что институт сохранит "статус органа власти и инструмента политики национальной памяти", несмотря на смену руководителя. Кроме того, отметил премьер, формат и направления работы института будут продолжены.
Согласно проекту бюджета института на 2020 год его финансирование заложено на уровне 130 миллионов гривен.
Напомним, институт Вятровича скандально прославился проектами "декоммунизации", по которым с украинских улиц удалялись российские и советские названия.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 сентября 2019, 20:39
|
15 сентября 2019, 09:24
|
16 сентября 2019, 11:39
|
13 сентября 2019, 12:09
|
15 сентября 2019, 16:09
|
13 сентября 2019, 05:39
|
14 сентября 2019, 17:24