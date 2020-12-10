Вятрович подстрекает бить за герб СССР

Точка невозврата в процессе декоммунизации Украины еще не пройдена, надо добиться того, чтобы неприятие коммунистического прошлого стало элементом украинской культуры настолько, чтобы сами граждане реагировали на появление на улице человека с советской символикой.Об этом во время дискуссии, организованной «Национальным музеем революции достоинства», заявил бывший глава Украинского института национальной памяти, а ныне депутат Верховной рады Владимир Вятрович.«Мы все ждем – когда, наконец, будет достигнута точка невозврата, и мы сможем окончательно расслабиться? Никогда. Никогда мы расслабиться не сможем, потому что построение демократии – это езда на велосипеде – пока мы крутим педали, мы едем.Если говорить о декоммунизации, то я убежден, что какого-то окончательного реванша, возвращения коммунистического прошлого, восстановления этих памятников и т.д. не будет. Старые названия не возвращают – есть попытки, но благодаря активности и активистам местных, и местной власти, и Институту национальной памяти ни в Харькове, ни в Одессе, ни в Киеве эти попытки пока что не увенчались успехом.Именно потому, что мы не уверены, что точка невозврата пройдена. Еще много работы. Надо, чтобы осуждение коммунистического прошлого стало элементом нашей культуры.В Германии не обязательно, чтобы полиция реагировала на какого-то молодчика со свастикой, который только показывается на площади, и на него реагируют сами граждане вокруг, потому что это – вызов их собственной культуре.Я убежден, что такое же неприятие на уровне культуры коммунистического прошлого – это то, что должно постепенно строиться в Украине», – сказал Владимир Вятрович.