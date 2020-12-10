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Вятрович подстрекает бить за герб СССР

10 декабря 2020, 01:55  •  63 • Украина

Точка невозврата в процессе декоммунизации Украины еще не пройдена, надо добиться того, чтобы неприятие коммунистического прошлого стало элементом украинской культуры настолько, чтобы сами граждане реагировали на появление на улице человека с советской символикой.

Об этом во время дискуссии, организованной «Национальным музеем революции достоинства», заявил бывший глава Украинского института национальной памяти, а ныне депутат Верховной рады Владимир Вятрович.

«Мы все ждем – когда, наконец, будет достигнута точка невозврата, и мы сможем окончательно расслабиться? Никогда. Никогда мы расслабиться не сможем, потому что построение демократии – это езда на велосипеде – пока мы крутим педали, мы едем.

Если говорить о декоммунизации, то я убежден, что какого-то окончательного реванша, возвращения коммунистического прошлого, восстановления этих памятников и т.д. не будет. Старые названия не возвращают – есть попытки, но благодаря активности и активистам местных, и местной власти, и Институту национальной памяти ни в Харькове, ни в Одессе, ни в Киеве эти попытки пока что не увенчались успехом.

Именно потому, что мы не уверены, что точка невозврата пройдена. Еще много работы. Надо, чтобы осуждение коммунистического прошлого стало элементом нашей культуры.

В Германии не обязательно, чтобы полиция реагировала на какого-то молодчика со свастикой, который только показывается на площади, и на него реагируют сами граждане вокруг, потому что это – вызов их собственной культуре.

Я убежден, что такое же неприятие на уровне культуры коммунистического прошлого – это то, что должно постепенно строиться в Украине», – сказал Владимир Вятрович.

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