Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова: МИД РФ регулярно добивается от Госдепа США доступа на изъятую дипсобст...
Это что за большевик лезет вновь на броневик?
Программа Собчак - вернуть все как было при Ельцине
На страже братьев наших меньших: в России предлагают создать зоополицию
Главная / В России

Вячеслав Володин: Заблокировав страницы Кадырова, Инстаграм и Фейсбук создали опасный прецедент

24 декабря 2017, 15:24  •  256 • В России

Вячеслав Володин, прилетевший в Пакистан на Международную конференцию по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия, осудил блокировку страничек Рамзана Кадырова в Фейсбуке и Инстаграме.

- Решение администрации Инстаграма и Фейсбука о закрытии личного аккаунта одного из самых популярных блогеров России Рамзана Кадырова говорит о несамостоятельности этих социальных сетей и их ангажированности органами власти США. Но самое плохое - что начав с признания средств массовой информации иностранными агентами, Соединенные Штаты переносят эту тенденцию на социальные сети, закрывая личные аккаунты тех, с чьим мнением они не согласны, вопреки интересу более миллиона подписчиков.

- Такие решения вынуждают другие страны принимать симметричные меры, исходя из принципа взаимности, - подчеркнул спикер Госдумы. - Тем самым Инстаграм и Фейсбук создали опасный прецедент, когда без объяснения причин закрывается аккаунт, лишая известного политика и блогера возможности напрямую общаться с пользователями соцсетей. Они ограничивают контент, давая ему политическую оценку, тем самым дискредитируя себя: посягая на основы демократии, свободу слова и свободу распространения информации.

При этом председатель нижней палаты российского парламента не исключил возможного зеркального ответа.

- Конечно, исходя из того, что такой прецедент создан, может быть принято решение о зеркальном ответе. И в этом случае американские социальные сети должны будут исполнить это решение, если они считают себя международной компанией и работают в соответствии с международным правом, - заключил Володин.

Напомним, в среду минфин США добавил в "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова. В тот же день его страницы в Инстаграме и Фейсбуке стали недоступны. В ответ Кадыров завел аккаунт в соцсети Mylistory.

Почему Instagram и Facebook Рамзана Кадырова оказались заблокированы

23 декабря страницы главы Чечни Рамзана Кадырова в «Инстаграме» и «Фейсбуке» оказались заблокированными. Сам ли Кадыров их удалил или администрация социальных сетей постаралась, пока не ясно. Но аккаунт политика в другой соцсети — Telegram - по-прежнему доступен (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

256
Источник
Похожие новости
24 декабря 2017, 15:24
Вячеслав Володин: Заблокировав страницы Кадырова, Инстаграм и Фейсбук создали опасный прецедент
23 декабря 2017, 23:09
«Удачи вам, Владимир Владимирович!»
24 декабря 2017, 21:54
Хотели праздника и бунта, а вышли - проводы Ильи

24 декабря 2017, 21:54
Программа Собчак - вернуть все как было при Ельцине
24 декабря 2017, 21:54
Это что за большевик лезет вновь на броневик?
24 декабря 2017, 02:24
Геннадий Зюганов: Теперь Грудинин будет кандидатом в президенты. А кем - я? Российским Дэн Сяопином!
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
24 декабря 2017, 07:24
Итоги недели. «А ты давай, бухти мне, как космические корабли бороздят большой театр....
24 декабря 2017, 00:39
«Уважаемые бандиты»: почему украинские суды продолжают оправдывать националистов
24 декабря 2017, 04:09
Как стремление улучшить белорусско-российские отношения довело до скамьи подсудимых
24 декабря 2017, 13:39
«Предупреждение от США»: почему Яценюка задержали в аэропорту Женевы
24 декабря 2017, 07:24
Неудача американцев не отменяет неизбежного появления рельсотрона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 декабря 2017, 18:24
Зачем Борис Джонсон приезжал в Москву?
21 декабря 2017, 11:09
Обострение на Донбассе - эпизод будущей масштабной войны Запада с Россией
21 декабря 2017, 07:54
Запад мечтает уже не просто об "усмирении", а о расчленении России
18 декабря 2017, 11:39
Проект «ЗЗ». Бомбовый удар по американским войскам в Сирии: «разоблачён» хитрый план Кремля
19 декабря 2017, 13:39
Киев протрубил войну
20 декабря 2017, 09:09
Вы там, на Аляске, спите спокойно… Мы забор чиним
23 декабря 2017, 21:24
Все вопросы к Киеву: в России ответили на требования Макрона и Меркель вернуть российских военных в СЦКК
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.