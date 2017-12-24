Вячеслав Володин: Заблокировав страницы Кадырова, Инстаграм и Фейсбук создали опасный прецедент

Вячеслав Володин, прилетевший в Пакистан на Международную конференцию по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия, осудил блокировку страничек Рамзана Кадырова в Фейсбуке и Инстаграме.

- Решение администрации Инстаграма и Фейсбука о закрытии личного аккаунта одного из самых популярных блогеров России Рамзана Кадырова говорит о несамостоятельности этих социальных сетей и их ангажированности органами власти США. Но самое плохое - что начав с признания средств массовой информации иностранными агентами, Соединенные Штаты переносят эту тенденцию на социальные сети, закрывая личные аккаунты тех, с чьим мнением они не согласны, вопреки интересу более миллиона подписчиков.

- Такие решения вынуждают другие страны принимать симметричные меры, исходя из принципа взаимности, - подчеркнул спикер Госдумы. - Тем самым Инстаграм и Фейсбук создали опасный прецедент, когда без объяснения причин закрывается аккаунт, лишая известного политика и блогера возможности напрямую общаться с пользователями соцсетей. Они ограничивают контент, давая ему политическую оценку, тем самым дискредитируя себя: посягая на основы демократии, свободу слова и свободу распространения информации.

При этом председатель нижней палаты российского парламента не исключил возможного зеркального ответа.

- Конечно, исходя из того, что такой прецедент создан, может быть принято решение о зеркальном ответе. И в этом случае американские социальные сети должны будут исполнить это решение, если они считают себя международной компанией и работают в соответствии с международным правом, - заключил Володин.

Напомним, в среду минфин США добавил в "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова. В тот же день его страницы в Инстаграме и Фейсбуке стали недоступны. В ответ Кадыров завел аккаунт в соцсети Mylistory.

Почему Instagram и Facebook Рамзана Кадырова оказались заблокированы

23 декабря страницы главы Чечни Рамзана Кадырова в «Инстаграме» и «Фейсбуке» оказались заблокированными. Сам ли Кадыров их удалил или администрация социальных сетей постаралась, пока не ясно. Но аккаунт политика в другой соцсети — Telegram - по-прежнему доступен (подробности)