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Вячеслав Володин: Успешная борьба с терроризмом возможна - мы это доказали в Сирии

24 декабря 2017, 15:24  •  109 • В России

Идея провести в Исламабаде Международную конференцию по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия спонтанно возникла еще летом, когда спикер Госдумы Вячеслав Володин встречался на полях форума в Сеуле с пакистанским коллегой. И вот в эти выходные в Исламабаде собрались делегации России, Китая, Ирана, Турции и Афганистана.

- Особое внимание следует уделить выработке общего механизма контроля передвижения боевиков через границы. После разгрома "Исламского государства" (запрещено в РФ. - Ред.) в Сирии эта проблема актуальна как никогда. Рассеянные группы террористов уже начали проникать в страны Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Европы, и важно найти способ противостоять этому явлению.

Успешная борьба с терроризмом возможна. Это доказала операция российских Вооруженных Сил в Сирии и прогресс, достигнутый в рамках дипломатических усилий России, Ирана и Турции при урегулировании сирийского конфликта. Важнейшим условием такого успеха является многосторонний формат: широкое международное сотрудничество, вовлечение всех сторон, заинтересованных в стабилизации положения в кризисных регионах.

Именно в Сирии был сделан первый шаг к созданию по-настоящему эффективных международных механизмов борьбы с терроризмом - без двойных стандартов, - подчеркнул Володин.

В ответ на реплику делегата от Пакистана, сравнившего действия США на Ближнем Востоке с присутствием СССР в Афганистане, спикер Госдумы попросил не путать военную помощь с оккупацией.

- Военная помощь оказывается по просьбе законного правительства, оккупация не предусматривает таких обращений. Когда мы с вами начинаем бросать камни в историю, это не служит доверию и не улучшает отношения, - заметил он.

- Примером односторонних действий, не согласованных с законными правительствами стран и Совбеза ООН, являются военные операции США и их партнеров по коалиции в Ливии, Сирии, Ираке.

Глава нижней палаты российского парламента предложил коллегам создать единый список террористических организаций, обсуждать на межпарламентском уровне противодействие "цветным" революциям и добиться сдержанного освещения деятельности террористов в СМИ. Для этого в рамках ООН можно принять "концепцию добровольных контртеррористических ограничений СМИ и официальных лиц". А примером может быть успешный опыт по созданию в России законодательной базы, позволяющей осуществлять досудебную блокировку ресурсов в интернете, пропагандирующих терроризм.

Уже на двусторонней встрече с иранским коллегой Али Лариджани спикер Госдумы осудил решение США признать Иерусалим столицей Израиля. И посетовал, что диалога между Думой и Конгрессом нет.

- Это недружественное решение, которое не ставит своей целью улучшение отношений, а создает напряжение. Это плохо... Диалог - это не подход наших коллег из Конгресса, - отметил Володин.

Осудил он и блокировку в Инстаграме и Фейсбуке страниц главы Чечни Рамзана Кадырова.

- Самое плохое - что начав с признания средств массовой информации иностранными агентами, Соединенные Штаты переносят эту тенденцию на соцсети, закрывая личные аккаунты тех, с чьим мнением они не согласны, вопреки интересу более миллиона подписчиков. Такие решения вынуждают другие страны принимать симметричные меры, исходя из принципа взаимности. Инстаграм и Фейсбук создали опасный прецедент, когда без объяснения причин закрывается аккаунт, лишая известного политика и блогера возможности напрямую общаться с пользователями соцсетей. Они ограничивают контент, давая ему политическую оценку, тем самым дискредитируя себя: посягая на основы демократии, свободу слова и свободу распространения информации. Исходя из того, что такой прецедент создан, может быть принято решение о зеркальном ответе. И в этом случае американские соцсети должны будут исполнить это решение, если они считают себя международной компанией и работают в соответствии с международным правом, - заключил спикер Госдумы.

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