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Вячеслав Никонов подвел итоги встречи представителей «нормандской четверки»: Прорыва нет. Но минские соглашения остаются

04 июля 2020, 15:25  •  172 • В России

В пятницу, 4 июля, в Берлине прошли переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция). Обсуждение продолжалось около десяти часов. Нашу страну на встрече представлял заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Обозреватель kp.ru Александр Гамов обсудил с главой Комитета Госдумы по науке и образованию Вячеславом Никоновым итоги этих непростых переговоров.

- ...Вячеслав Алексеевич, Дмитрий Козак, который в Кремле сменил Владислава Суркова на посту “ответственного за Донбасс”, скажем так, впервые провел такие масштабные переговоры с политическими советниками лидеров стран «нормандской четверки». Он очень осторожно высказался – типа, что прорыва какого-то не было. А Ермак (глава офиса президента Украины) уже сказал, что это приблизило как-то к новой встрече лидеров стран «нормандской четверки». Как вы это событие оцениваете?

- Для Украины нормандский процесс ценен сам по себе. Процесс ради процесса. Движение – всё, конечная цель – ничто, как говорил в свое время Бернштейн.

И вот именно это - формула Украины на переговорах по Донбассу.

Ясно, что Украина не намерена выполнять минские соглашения. «Нормандский формат» собирается для того, чтобы следить за тем, как они реализуются.

На прошлой встрече в «нормандском формате» на высшем уровне были приняты конкретные решения…

- Давайте напомним, эта встреча проходила в Париже 10 декабря 2019-го.

- Да, это была уже полноформатная встреча глав государств, и там принимались конкретные решения.

Из тех решений, в очень ограниченном объеме, выполнено только одно, связанное с обменом военнопленными.

Что касается всех остальных вопросов, которые связаны с делимитацией границ, отводом войск и так далее, внесением соответствующих изменений в украинское законодательство, - об этом, естественно, речи нет.

Для Зеленского важно демонстрировать, что есть такая вещь, как «нормандский процесс», который позволяет ему говорить, что «имеется прогресс в разрешении проблемы Донбасса».

Для Путина встречаться еще раз с Зеленским и лидерами Франции и Германии в «нормандском формате», для того чтобы в очередной раз сказать, что вы ничего не выполняете, - смысла нет ни малейшего. Поэтому наш президент уже не один раз говорил, что следующая встреча в «нормандском формате» возможна будет только в том случае, когда украинская сторона выполнит все те обязательства, которые были взяты на предыдущей «нормандской встрече».

Вячеслав Никонов - о переговорах Дмитрия Козака в Берлине с представителями «нормандской четверки»: «Прорыва нет. Но минские соглашения остаются».

И эта позиция, я уверен, не изменится.

Да, Козак по результатам своей пятничных переговоров сказал, что он не видит прогресса на пути к встрече в «нормандском формате», Ермак же заявил, что - видит. Вот такое разное видение того, что происходит в Донбассе и вообще на Украине, и порождает разные оценки того, как прошли вчера переговоры.

- Может быть, надо подождать, что скажут представители Франции и Германии?

- Я не думаю, что представители Франции и Германии что-то скажут. Потому что сказать им особо нечего, они всегда были и остаются на украинской стороне.

Но при этом они тоже чувствуют себя несколько неловко, поскольку Украина их постоянно подставляет и обманывает, берет на себя обязательства и не выполняет. Это не только невыполненные обязательства перед Донбассом или перед Россией, но и - перед Францией и Германией, которых Украина рассматривает в качестве своих основных союзников. Сказать-то нечего, потому что, действительно, ничего не выполняется.

Но, на самом деле Украина, затягивая этот процесс, не решая ничего в минском формате, - она просто сильно рискует, потому что минские соглашения – единственное, что удерживает Донбасс в составе Украины.

Если Украина это (речь о минских соглашениях и не только. - А.Г.) не будет выполнять – ну, не будет Донбасса в составе Украины, это уже очевидно.

И чем больше времени проходит, тем меньше шансов на возврат. Потому что люди уже получают наши паспорта. В эти дни многие жители Донбасса с российскими паспортами голосовали за поправки в Российскую Конституцию. И что им Украина?

- Надо сказать о том, что Дмитрий Козак – человек в дипломатии не новый. Он, когда работал заместителем главы Администрации президента в первый раз, еще до ухода в «Белый дом», был как-то задействован в этом направлении. И я с ним даже пару раз ездил в Молдавию, Приднестровье, когда мы там пытались наладить конституционный процесс...

- Если уж мы вспомнили молдавское урегулирование, он, действительно, отвечал за это. Более того, даже был такой термин – формула Козака.

- Давайте напомним, что это означает.

- Это была формула приднестровского урегулирования, возвращения Приднестровья в состав Молдавии при предоставлении ей широчайшей автономии. И с этой формулой тогда согласились все.

Более того, Владимир Путин уже собирался лететь в Кишинев (он, по-моему, ехал уже в аэропорт), чтобы подписывать с Ворониным (президентом Молдавии. - А.Г.) эти соглашения.

Но, в последний момент Воронин отыграл назад, и не потому, что он передумал, а потому, что ему позвонили из Брюсселя и Вашингтона и сказали: не дай Бог.

Потому что никто на Западе (в Вашингтоне, Брюсселе) не заинтересован в урегулировании в Молдавии, никто не заинтересован в урегулировании в Приднестровье.

И никто не заинтересован в урегулировании в Донбассе. Поэтому, собственно, вести переговоры с украинской стороной в этой ситуации -довольно бессмысленная затея.

Никакое дипломатическое мастерство кого угодно - Козака или ещё кого-то - просто не имеет никакого значения, потому что украинское государство, украинские переговорщики - не самостоятельные политические фигуры.

Всем понятно, что за этим стоят, прежде всего, внешние управляющие из-за океана, которые вообще не заинтересованы ни в каком урегулировании. А заинтересованы они в том, чтобы поддерживать воинственный настрой на Украине, чтобы постоянно тлел этот конфликт, чтобы Украина укрепляла свои вооруженные силы и была таким копьем, нацеленным в горло России.

Собственно, эти стратегические интересы отрабатывает и нынешнее украинское руководство.

- Ну, а мы будем продолжать дипломатические шаги?

- Мы, естественно, будем продолжать дипломатические шаги, при этом прекрасно осознавая, что цель усилий с украинской стороны – как раз не выполнить минские соглашения.

Ну, а вообще понятно, что Украина рискует своей территориальной целостностью, дальнейшей ее утерей, - если она будет продолжать такую же линию. Но другую линию она не может себе позволить, потому что это - та линия, которая прописана в Вашингтоне.

- Интересно, сколько донбассовцев проголосовало за поправки в Конституцию России?

- Насколько мне известно, там цифры не такие большие, это несколько десятков тысяч человек. Потому что, с одной стороны, еще далеко не все жители Донбасса имели и имеют российские паспорта, а, с другой, для того чтобы проголосовать, им надо было все-таки пересечь границу. Им надо было голосовать на территории Российской Федерации, поскольку никаких избирательных участков в Донецкой и Луганской народных республик не было.

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