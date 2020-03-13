Вячеслав Никонов: Мой дедушка писал Сталинскую Конституцию и мне бы сейчас от него досталось...

- Вячеслав Алексеевич, пришли свежие данные ВЦИОМ: поддержать поправки в Конституцию готовы 64% опрошенных. Какие настроения в Нижнем Новгороде, куда вы съездили?

- Да, я был на заседании Нижегородского Заксобрания, где рассматривались поправки в Конституцию. Голосование там было такое же, как в Госдуме. Коммунисты воздержались, остальные поддержали. С большим запасом это прошло.

Встречался и с избирателями. Поддерживают поправки. Естественно, возникают вопросы по отдельным формулировкам. Но в целом, конечно, Конституция становится объективно лучше. Гораздо. Мы там сейчас можем записать то, о чем не могли даже подумать 27 лет назад, когда ее писали.

- О «поправке Терешковой» что там говорят?

- Водораздел понятен. Те, кто поддерживает Путина, поддерживают и «поправку Терешковой». Кто не поддерживает, тот возражает. Потому что, с точки зрения демократии, нет ответа на вопрос, нужно ли в Конституции устанавливать количество сроков или не нужно. В США эта норма есть, но она появилась только в 1951 году. Была ли Америка после 1951 года более демократичной, чем до? Не уверен. Наоборот, Америка Рузвельта, очевидно, была более демократичной, чем Америка Трумэна или Эйзенхауэра, когда вовсю полыхал маккартизм.

В Германии, Великобритании, Японии никаких сроков для глав государств, правительств не устанавливается. Поэтому ответа на данный вопрос нет. Установление сроков, с одной стороны, да, это гарантия сменяемости, а с другой - ограничение права выбора людей.

- А ваше мнение?

- Я считаю, особенно в нынешних условиях, возможность для нынешнего президента баллотироваться в 2024-м - это важно. Потому что, если такой возможности нет, то мы имеем дело со слабым президентом. А в нынешней ситуации слабый президент нам точно не нужен. Путин на самом деле, когда он выступал в Госдуме, произнес ключевую фразу: до 2024 года мы успеем много чего сделать, а там - посмотрим.

- А вот в Конституции Сталинской (принятой в 1936 году) тоже не было предусмотрено никаких сроков: сколько, к примеру, товарищ Сталин должен находиться у власти.

- И меня поражает позиция коммунистов, которые вдруг начали выступать против отмены ограничения по количеству сроков для президента. Я бы хотел посмотреть в советское время, как кто-то из них попробовал бы установить сроки для Генсека ЦК КПСС. Но, понимаете, ключевое отличие нынешней России от Сталинской или Брежневской в том, что у нас выборы главы государства - прямые, всенародные. Народ определяет, кто будет президентом, а не группа товарищей из Политбюро.

- Ваш дед Вячеслав Молотов тоже участвовал в разработке сталинской Конституции?

- Да. Молотов отвечал за экономический раздел и социально-экономические права. И он представлял Конституцию на сессии Верховного Совета СССР.

Вячеслав Молотов.Фото: ru.wikipedia.org

- Вы, когда трудились в рабочей группе, про деда вспоминали? Может, какие-то его мысли?

- Честно? Нет. Мы с ним очень разные люди. Но он был патриотом своей страны. И патриотические идеи, которые он отстаивал, мы в Конституции отразили. Например, самое главное - своей земли не отдадим ни пяди.

- Это вам дед завещал?

- Это уж точно. А разговоры о возврате Курильских островов возникли только когда Хрущев решил пообсуждать это с Японией…

- И когда вашего деда уже не было в руководстве страны.

- В том-то и дело! Это стало возможно, когда он перестал возглавлять внешнюю политику СССР. При Молотове территория страны менялась только в одну сторону - приращения.

- Вы как-то сказали, что Конституция 1993 года появилась с родовыми травмами. А Сталинско-Молотовская была травмирована?

- Ну, конечно, сталинская была изначально травмирована. В ней была заложена диктатура пролетариата. Эта родовая травма режима, правда, шла еще от 1917 года.

Что касается родовых травм Конституции 1993 года, то их было пять.

Первая - тогда вообще невозможно было записать никакие социальные гарантии. В 93 году инфляция достигала 859%. Ни о какой минимальной зарплате не ниже прожиточного минимума вообще речи идти не могло. Или об индексации пенсий. Там отсутствовало само социальное государство.

- Так. А вторая травма?

- Вторая - в тот период мы активно все время куда-то вступали. И не было никакого приоритета наших законов над международными. Была совершенно другая идеология. Как вы помните, Черномырдин говаривал…

- Как куда ни вступим, так на что-то наступим.

- Именно так! В итоге мы всюду повступали. И после этого удивляемся, что о нас не прочь вытирать ноги: и Европейский суд по правам человека, и всякие антидопинговые организации или Гаагский арбитраж...

- Третья родовая травма?

- Тогда пытались «отряхнуть прах с наших ног». Отрицали советскую историю, преемственность. Поэтому надо было ставить вопрос о наших национальных традициях, защите исторической памяти, семьи, как брака между мужчиной и женщиной. Защиты детей. И так далее. Все это просто отсутствовало в Конституции.

Она, такая, может быть у любой страны. В ней ничего о России, о русскости не говорилось.

- Тем более об идее «русского мира», о соотечественниках.

- То, что мы говорим о «русском мире», а он, по моим оценкам, ничуть не меньше, чем количество людей, проживающих в самой России, это очень важно.

- Четвертая родовая травма?

- Когда писалась Конституция-1993, пушки расстреливали парламент. И Госдума получила гораздо меньше полномочий, чем Съезд народных депутатов СССР. А Съезд был вообще высшим органом власти! Тогда и превратили парламентское государство в президентское. И то, что сейчас Госдума получает возможность формировать правительство, не сталкиваясь с угрозой роспуска, это очень серьезное достижение.

Кроме того, в Конституции записывается такая вещь как парламентский контроль, который де-юре отсутствовал. Это важное расширение прав законодательной власти.

- Ну, и, загибаю пятый палец…

- Да, последнее, что я считал родовой травмой Ельцинской Конституции, это местное самоуправление. Оно было наделено государственными функциями, но только не деньгами для реализации этих функций! И отсюда у нас колоссальная проблема все последние 27 лет с выполнением местным самоуправлением своих обязанностей. Сейчас мы вводим местное самоуправление в единую систему публичной власти. Это возможность местных органов выполнять госфункции при условии их полного финансового обеспечения.

- Теперь, приняв поправки в Конституцию, мы эти травмы залечим?

- Сведем на нет.

- И будет она у нас идеальной?

- Ну, идеальных Конституций я не читал и не знаю. И наша - не идеальная. Даже с учетом поправок. Например, у нас записано, что бесплатно можно получить только 9 классов образования. В 1993 году «младореформаторы» так и считали, что этого достаточно, а дальше - платите. Но это не изменяемая 2-я глава Конституции. Мы не можем ее править без Конституционного собрания. Есть над чем работать.

- Не получится ли так, что внук Никонова, скажем, лет через тридцать и в этой Конституции найдет родовые травмы?

- Не исключаю. Время течет. Надеюсь, внуки будут достаточно грамотными, чтобы оценить улучшения, которые мы сделали сейчас.

- А вот если бы Молотов, ваш дед, послушал, о чем мы с вами говорим, кому бы больше от него досталось - Никонову или Гамову?

- Конечно, Никонову!

- А за что вам попало бы?

- За то, что я не очень лестно отозвался о Сталинской Конституции.

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