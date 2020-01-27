Вячеслав Лебедев на страже стабильности

На фоне произошедшей смены правительства, которую некоторые, видимо, соскучившиеся по приключениям журналисты окрестили «январским переворотом», в медиа-пространстве начали циркулировать слухи о возможной отставке председателя Верховного Суда. К счастью, этого не произошло, и правовая система России остаётся одним из самых надежных островков стабильности. Пост «главного хранителя» цитадели российского правосудия по-прежнему занимает Вячеслав Лебедев – человек, равноценной замены которому не могут назвать сегодня даже самые ретивые реформаторы.

В прошлом году исполнилось 30 лет с того момента, как Вячеслав Лебедев вступил в должность председателя Верховного Суда – тогда ещё не Российской Федерации, а РСФСР. Случилось это при президенте Михаиле Горбачёве, и после развала СССР Лебедев остаётся бессменным Верховным Судьей уже независимой России, пользуясь непререкаемым авторитетом в судейском сообществе. Между собой коллеги-судьи шутят, что, если, по основному закону, президент страны является гарантом Конституции, то Вячеслава Михайловича можно назвать гарантом легитимности самого президента. В этой шутке, на самом деле, заложен довольно глубокий смысл, если учесть, что Лебедев принимал ключевое участие в подготовке двух редакций российской Конституции, и наверняка примет участие в разработке третьей.

Авторитет председателя Верховного Суда, без сомнения, прежде всего основан на глубочайшем профессиональном уважении и признании коллегами его заслуг. За годы работы Лебедева судебная система без лишнего шума, скандалов и революционных перемен подверглась едва не самой эффективной внутренней реформе. Оставаясь для стороннего наблюдателя «тихой гаванью», эта система сумела изменить себя настолько радикально и в лучшую сторону, что даже европейские судьи порой начинают с завистью поглядывать в сторону российских коллег. В частности, в мировом рейтинге Doing Business Россия за последние годы поднялась с 96-го места на 28-е, обогнав Испанию и Японию - в основном, благодаря резко выросшей эффективности судебно-арбитражной системы. По признанию международных экспертов, арбитражные споры в России сейчас рассматриваются намного быстрее, чем, скажем, в Германии или Франции, а «цифровизацию» судебной системы можно считать примером для многих других властных институтов.

Но главной заслугой Вячеслава Лебедева в судейском сообществе считается даже не это, а ставшая реальной полная и абсолютная независимость судей. Борьбу за эту независимость, за возможность выносить решения только и исключительно на основании закона, Лебедев называл своей главной задачей еще с принятия присяги в далеком 1989 году. И в «лихих» 90-х, и в «олигархических» нулевых он фактически в одиночку противостоял насквозь коррумпированной системе, защищая судейский корпус от какого-либо политического, экономического или криминального давления.

Следует отметить, что именно благодаря Лебедеву – профессору права, доктору юридических наук – в России возродился уничтоженный советской властью суд присяжных, и председатель ВС РФ последовательно выступает за расширение компетенции такого суда. Многие соратники Вячеслава Лебедева даже сравнивают размах проведенных им преобразований с эпохой императора Александра II, который осуществил знаменитую судебную реформу 1864 года. Неудивительно поэтому, что заслуги главы Верховного суда были высоко оценены обоими президентами, и Ельциным и Путиным: Лебедев стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Русская православная церковь, в свою очередь, представила Вячеслава Михайловича к Ордену преподобного Сергия Радонежского 1-й степени, а Российский Императорский Дом наградил его Императорским и Царским Орденом Белого Орла.

Конечно, любые разговоры о смене руководства Верховного суда в такой ситуации представляются в большой степени спекулятивными, и вряд ли в Кремле вообще рассматривается такая перспектива. Чем дольше профессионалы такого уровня как Вячеслав Лебедев будет находиться у руля судебной власти, тем прочнее будет становиться правовая стабильность российского государства.

Источник: "Независимая газета"