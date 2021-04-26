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Вячеслав Битаров смешал свой бизнес и работу главой Северной Осетии
26 апреля 2021, 09:10 • 101 • Аналитика
Битаров был белой вороной среди губернаторов. Не принадлежал ни к советской номенклатуре, ни к силовикам, не имел покровителей в Москве. А широкой публике запомнился своими откровениями. «Это невозможно, чтобы глава (республики. – Ред.) жил на свою зарплату», – заявил он журналистам. Битаров выставлял напоказ бизнес-успехи своей семьи. И похоже, что именно за это и поплатился должностью.
В начале апреля глава Северной Осетии ушёл в отставку. Формально – по собственному желанию. Но, судя по всему, решение принималось всё же в Кремле. Вячеслав Битаров даже не досидел до конца свой первый срок – очередные выборы главы республики пройдут в сентябре. Отчего же московские кураторы решили не делать на него ставку? Ведь на первый взгляд у Вячеслава Битарова всё складывалось неплохо.
Ещё в 80-х он начинал карьеру на производстве с низовых должностей, в начале 90-х завёл своё фермерское хозяйство «ФАТ» – оно до сих пор является визитной карточкой бизнеса его семьи. Но первые большие деньги Битарову принёс алкогольный бизнес. В середине 90-х он основал пивоварню, которая затем выросла в «Пивоваренный дом «Бавария». Впоследствии аграрно-пивной холдинг оброс и сетью ресторанов.
В политике же Вячеслав Битаров стал креатурой бывшего главы республики, выходца из касты силовиков Тамерлана Агузарова. При нём он избирался в местный парламент, а незадолго до своей смерти Агузаров назначил Битарова главой правительства, так что тот автоматически стал преемником.
Да, за время его правления немного подросли ВРП и средние зарплаты. Правда, по уровню доходов республика всё же плетётся в хвосте списка российских регионов. В то же время росла безработица и преступность, население сокращалось, а бюджет остался дефицитным.
При этом глава республики откровенно хвастался собственным бизнесом.
«Мои доходы позволяют мне не воровать из бюджета», – заявил он однажды на пресс-конференции. И пояснил детали: зарплата главы республики – 70–80 тыс. рублей. Во столько же обходится только одна деловая поездка в Москву. А он-де задекларировал почти 40 млн доходов – и этих денег на всё хватает! Кто заставлял главу республики оплачивать командировки за свой счёт, осталось загадкой. Однако стало очевидно, что Битаров инвестирует в свою властную работу, как в обычный бизнес-проект. И инвестирует, надо полагать, с пользой для себя. Учреждённая им группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» (директор – старший сын Зелимхан) в последние годы показывала прибыль на уровне 3–5 миллионов. А вот работающее главным образом на госзаказ (поставки картофеля различным учреждениям) ООО «ФАТ-АГРО» приносит семье Битаровых более сотни миллионов в год.
Согласно публикациям в СМИ, агрофирмы Битарова получают многомиллионную господдержку по линии Минсельхоза. При этом журналисты рассказывают такой анекдот: вот уже лет пять-шесть Битаров привозит в своё образцово-показательное хозяйство высоких гостей из Москвы и показывает им «новое» овощехранилище, построенное с помощью бюджетных дотаций. А очередные транши меж тем получает регулярно.
Свой бизнес успешно развивали и сыновья главы республики. Старший, Залимхан, контролирует рестораны «Бавария», «Жар-птица» и «Эрмитаж». Младший, Хетаг, уже успел получить скандальную известность. В прошлом апреле, как раз когда объявили карантин, он в одном из ресторанов Владикавказа пышно отмечал свою свадьбу. Говорят, что именно это спровоцировало митинг горожан, закончившийся столкновениями с полицией. А ещё тот факт, что работать запретили многим предприятиям, но не фирмам Битаровых. С тех пор Хетаг стал видным бизнесменом. Он управляет несколькими ресторанными сетями, в том числе модными «Шоколадница» и «Бургер Кинг». Понятное дело, что получить удобные помещения для своих ресторанов Битаровым не составило труда. Впрочем, на Кавказе есть давняя традиция – богатство уходит вместе с властью. Так что уход Битарова с должности наверняка может сказаться на благосостоянии семьи.
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