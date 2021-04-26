Вячеслав Битаров смешал свой бизнес и работу главой Северной Осетии

Битаров был белой вороной среди губернаторов. Не принадлежал ни к советской номенклатуре, ни к силовикам, не имел покровителей в Москве. А широкой публике запомнился своими откровениями. «Это невозможно, чтобы глава (республики. – Ред.) жил на свою зарплату», – заявил он журналистам. Битаров выставлял напоказ бизнес-успехи своей семьи. И похоже, что именно за это и поплатился должностью.

В начале апреля глава Северной Осетии ушёл в отставку. Формально – по собственному желанию. Но, судя по всему, решение принималось всё же в Кремле. Вячеслав Битаров даже не досидел до конца свой первый срок – очередные выборы главы республики пройдут в сентябре. Отчего же московские кураторы решили не делать на него ставку? Ведь на первый взгляд у Вячеслава Битарова всё складывалось неплохо.

Ещё в 80-х он начинал карьеру на производстве с низовых должностей, в начале 90-х завёл своё фермерское хозяйство «ФАТ» – оно до сих пор является визитной карточкой бизнеса его семьи. Но первые большие деньги Битарову принёс алкогольный бизнес. В середине 90-х он основал пивоварню, которая затем выросла в «Пивоваренный дом «Бавария». Впоследствии аграрно-пивной холдинг оброс и сетью ресторанов.

В политике же Вячеслав Битаров стал креатурой бывшего главы республики, выходца из касты силовиков Тамерлана Агузарова. При нём он избирался в местный парламент, а незадолго до своей смерти Агузаров назначил Битарова главой правительства, так что тот автоматически стал преемником.

Будучи главой республики, Битаров умело создавал благостную медийную картину. Хотя даже официальная статистика была довольно неоднозначной. Да, за время его правления немного подросли ВРП и средние зарплаты. Правда, по уровню доходов республика всё же плетётся в хвосте списка российских регионов. В то же время росла безработица и преступность, население сокращалось, а бюджет остался дефицитным. При этом глава республики откровенно хвастался собственным бизнесом. «Мои доходы позволяют мне не воровать из бюджета», – заявил он однажды на пресс-конференции. И пояснил детали: зарплата главы республики – 70–80 тыс. рублей. Во столько же обходится только одна деловая поездка в Москву. А он-де задекларировал почти 40 млн доходов – и этих денег на всё хватает! Кто заставлял главу республики оплачивать командировки за свой счёт, осталось загадкой. Однако стало очевидно, что Битаров инвестирует в свою властную работу, как в обычный бизнес-проект. И инвестирует, надо полагать, с пользой для себя. Учреждённая им группа компаний «Пивоваренный дом «Бавария» (директор – старший сын Зелимхан) в последние годы показывала прибыль на уровне 3–5 миллионов. А вот работающее главным образом на госзаказ (поставки картофеля различным учреждениям) ООО «ФАТ-АГРО» приносит семье Битаровых более сотни миллионов в год. Согласно публикациям в СМИ, агрофирмы Битарова получают многомиллионную господдержку по линии Минсельхоза. При этом журналисты рассказывают такой анекдот: вот уже лет пять-шесть Битаров привозит в своё образцово-показательное хозяйство высоких гостей из Москвы и показывает им «новое» овощехранилище, построенное с помощью бюджетных дотаций. А очередные транши меж тем получает регулярно. Свой бизнес успешно развивали и сыновья главы республики. Старший, Залимхан, контролирует рестораны «Бавария», «Жар-птица» и «Эрмитаж». Младший, Хетаг, уже успел получить скандальную известность. В прошлом апреле, как раз когда объявили карантин, он в одном из ресторанов Владикавказа пышно отмечал свою свадьбу. Говорят, что именно это спровоцировало митинг горожан, закончившийся столкновениями с полицией. А ещё тот факт, что работать запретили многим предприятиям, но не фирмам Битаровых. С тех пор Хетаг стал видным бизнесменом. Он управляет несколькими ресторанными сетями, в том числе модными «Шоколадница» и «Бургер Кинг». Понятное дело, что получить удобные помещения для своих ресторанов Битаровым не составило труда. Впрочем, на Кавказе есть давняя традиция – богатство уходит вместе с властью. Так что уход Битарова с должности наверняка может сказаться на благосостоянии семьи.

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