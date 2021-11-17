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Вы зря смеётесь! Министров заставят входить в Госдуму только по QR-кодам

17 ноября 2021, 15:50  •  73 • Политика
Члены правительства смогут приходить на пленарные заседания только по QR-кодам.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил ввести QR-коды для посетителей заседания. Речь идёт о членах правительства.
"В зал пленарных заседаний представители правительства должны приходить с QR-кодом. А вы зря смеётесь! Правительство законопроект внесло в Госдуму, чтобы эта норма была распространена на всех граждан", - сказал Володин представителю правительства в Госдуме Александру Синенко.
Он отметил, что такой же QR-код должен быть и у тех, кто приходит в здание парламента.
Володин отметил, что коды должны требовать при пропуске не только при посещении пленарных заседаний, но и на комитеты.

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