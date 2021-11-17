Вы зря смеётесь! Министров заставят входить в Госдуму только по QR-кодам

Члены правительства смогут приходить на пленарные заседания только по QR-кодам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил ввести QR-коды для посетителей заседания. Речь идёт о членах правительства.

"В зал пленарных заседаний представители правительства должны приходить с QR-кодом. А вы зря смеётесь! Правительство законопроект внесло в Госдуму, чтобы эта норма была распространена на всех граждан", - сказал Володин представителю правительства в Госдуме Александру Синенко.

Он отметил, что такой же QR-код должен быть и у тех, кто приходит в здание парламента.

Володин отметил, что коды должны требовать при пропуске не только при посещении пленарных заседаний, но и на комитеты.