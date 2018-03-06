«Вы знаете, как он оказался на Западе»: в Кремле ответили на обвинения в причастности РФ к отравлению экс-офицера ГРУ

В Кремле не располагают фактами о предположительном отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который в 2006 году был осуждён за шпионаж, а позднее передан Лондону. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова сотрудничать с британскими правоохранительными органами в рамках расследования. Посольство РФ обратилось в МИД Великобритании за разъяснениями в связи с этим инцидентом. По одной из версий СМИ, бывший российский разведчик получил отравление сильным синтетическим анальгетиком — фентанилом. Только за восемь месяцев 2017 года в Соединённом Королевстве более 60 человек скончались после приёма этого сильнодействующего препарата, который называют одним из самых опасных наркотиков в стране. Вместе с тем личность пострадавшего подтолкнула британские медиа начать проводить параллели с убийством Александра Литвиненко.

Кремль не располагает информацией о предположительном отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осуждённого в 2006 году за шпионаж и переданного Лондону в рамках обмена в 2010-м. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я, к сожалению, не могу вам высказать какую-то реакцию, потому что мы не располагаем никакой информацией. Вы знаете, как он оказался на Западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле не знают, что могло стать причиной инцидента, чем занимался пострадавший и с чем может быть связано происшествие, а также было ли у Скрипаля российское гражданство.

В то же время пресс-секретарь главы государства заявил о готовности Москвы к сотрудничеству с британскими правоохранительными органами в рамках следствия, однако, по его словам, пока таких запросов не поступало.

«К нам никто не обращался с такой просьбой. Давайте дождёмся. Москва всегда открыта к взаимодействию», — отметил Песков.

Он также прокомментировал публикации в ряде западных СМИ, в которых Россия фактически обвиняется в отравлении бывшего разведчика, а также проводится параллель с убийством в 2006 году подполковника ФСБ Александра Литвиненко.

«Не могу прокомментировать. Собственно, что называется, долго себя ждать не заставили, говоря по-русски. Понимаю, что это тяжело перевести на английский, но тем не менее», — заключил Песков.

Закрытый в рамках расследования ресторан Zizzi

Reuters

Посольство РФ обратилось в МИД Великобритании за разъяснениями в связи с госпитализацией экс-офицера ГРУ. В дипведомстве настаивают, что правоохранительные органы должны немедленно проинформировать российскую сторону.

Отравление фентанилом

Вечером в понедельник, 5 марта, некоторые британские СМИ рассказали, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии после воздействия на его организм неизвестного вещества. 66-летний мужчина и неизвестная 33-летняя женщина были обнаружены в воскресенье, 4 марта, без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери (графство Уилтшир).

По сообщению полиции, пока невозможно установить, было ли совершено преступление. У потерпевших не было видимых травм, поэтому их доставили в больницу, где им была оказана необходимая помощь. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии. По некоторым данным, пострадавшая женщина — дочь Скрипаля.

Полиция графства Уилтшир проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента. В Скотленд-Ярде пока не занимаются этим делом, хотя готовы при необходимости подключиться. При этом полиция графства подчеркнула, что версия терроризма не рассматривается как возможная причина предполагаемого отравления.

Police on scene at the Maltings in Salisbury where Sergei Skripal was found unconscious. Area remains closed to the public. pic.twitter.com/q77LfuBXCC — BBC Wiltshire (@BBCWiltshire) 6 марта 2018 г.

Также в правоохранительных органах Великобритании подтвердили, что пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

В рамках разбирательства было принято решение о закрытии ресторана Zizzi в центре Солсбери. При этом в Минздраве Британии сообщили, что пока нет данных о существующей угрозе для здоровья граждан страны.

По словам очевидцев, обнаруженные на скамейке мужчина и женщина выглядели так, будто они приняли «что-то очень сильное».

Одной из предварительных версий инцидента является отравление сильным синтетическим анальгетиком — фентанилом, который относят к опиатам, передают британские СМИ. При этом, по данным Mirror, число пострадавших может составлять до 10 человек.

The Guardian называет фентанил потенциально самым опасным наркотиком в Великобритании. По данным издания, это обезболивающее в 50 раз мощнее морфина и вызывает сильное привыкание. Более того, смертельной для взрослого человека является доза в 2 мг препарата.

В августе 2017 года сообщалось, что по меньшей мере 60 человек по всей Британии скончались после приёма фентанила за восемь месяцев.

Как рассказали соседи Скрипаля, полиция проводит обыски у него дома. По их словам, экс-полковник ГРУ был дружелюбным человеком.

Сотрудники полиции на месте происшествия в Солсбери

Reuters

«Похоже на журналистскую утку»

Комментируя обвинения в причастности российских властей к отравлению бывшего сотрудника ГРУ, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой назвал эту информацию журналистской уткой.

«Это больше похоже пока что на пропагандистскую журналистскую утку... Никаких заявлений о состоянии его здоровья со стороны официальных лиц Великобритании не было​​​. Учитывая, что в Великобритании постоянно происходят какие-то истории со сбежавшими из России джентльменами, мало чему приходится удивляться», — цитирует Лугового РИА Новости.

Политолог об отравлении экс-полковника ГРУ: Людям нравятся шпионские страсти, а это на руку СМИ

В свою очередь, политолог Мартин Макколи в эфире RT отметил, что повышенный интерес к инциденту связан именно с национальностью потерпевшего.

«Как только бывший российский полковник ГРУ попал в больницу в Великобритании, СМИ тут же вспомнили про убийство Александра Литвиненко в 2006 году. Если бы такое произошло с кем-то из Монголии, Перу, Буркина-Фасо или какой-нибудь подобной страны, этой новости уделили бы лишь крошечное сообщение на последней странице газеты — прочитал и забыл», — отметил эксперт.

«Но если в заголовке перед фразой «попал в больницу» добавить слово «русский», историю можно раскрутить как угодно. Людям нравятся шпионские страсти, а это на руку СМИ», — подчеркнул Макколи.

«Не представлял угрозы для России»

Бывший сотрудник британской службы разведки МI5 Энни Машон в эфире RT отметила, что на фоне расследования так называемого российского дела весьма велик соблазн раздуть этот инцидент и обвинить Москву в отравлении бывшего шпиона.

«Не будем забывать, что Сергей Скрипаль был одним из четырёх обвинённых в госизмене россиян, которых в 2010 году обменяли на десятерых задержанных в США предполагаемых агентов российских спецслужб. Москва не стала бы отдавать этого человека Западу, если бы считала, что он всё ещё может нанести стране урон. Так что не похоже, что у России есть сильная мотивация ему навредить», — отметила эксперт.

Эту точку зрения поддержал и Андрей Луговой, отметивший, что Скрипаль не представлял никакой опасности для России.

«Я обращаю внимание на то, что Скрипаль был осуждён судом РФ, понёс наказание за предательство и был обменян на, по мнению американцев, наших арестованных разведчиков... Обращаю внимание: выдавала Америка, а мы выдавали Великобритании Скрипаля. По законам жанра конфликт исчерпан, поэтому Скрипаль был арестован, был осуждён, понес наказание, затем был помилован и выдан. Он никакой опасности для РФ не представлял», — заявил Луговой.

Бывший сотрудник MI5 Энни Машон подтвердила версию, по которой могло иметь место употребление какого-то наркотика. По её словам, последние несколько лет в Великобритании говорят о распространении синтетического каннабиноида под названием спайс, «вызывающего, по всей видимости, те же симптомы, о которых сообщается в данном случае».

«Обычно, когда происходит подобный обмен шпионами, люди вынуждены менять место жительства, их жизни меняются навсегда. И многие из тех, кто оказался в подобной ситуации, прибегают к помощи наркотических веществ. В данном случае эти люди попали в больницу, где их личности установили, а имена ввели в систему. Как только это произошло, стало известно, что в 2010 году мужчина проходил по программе обмена шпионами. Разумеется, данная история сразу стала серьёзным инфоповодом. На мой взгляд, всё дело именно в этом», — добавила Машон.

Эксперт об инциденте со Скрипалём: Возможно, речь идёт об употреблении наркотиков

«Было бы очень странным для Кремля»

Российский учёный Игорь Сутягин, в 2004 году осуждённый за государственную измену, помилованный вместе со Скрипалём и обменянный на группу россиян, рассказал изданию The Independent, что познакомился с экс-полковником ГРУ во время обмена и с тех пор больше не встречался с ним.

По мнению Сутягина, слишком рано говорить о причинах произошедшего, но было бы «очень странным для Кремля» проводить такую рискованную операцию в то время, когда на Западе и так «идёт постоянный поток плохих новостей о России».

«Если это действительно отравление, мы не можем исключать, что это было местным делом, а не санкционировано сверху», — добавил он.

Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль долгое время служил в ГРУ, а в 1999 году ушёл в отставку в звании полковника. До 2003 года он работал в управлении делами МИД России. Был арестован в декабре 2004 года по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой и передаче сведений, составляющих государственную тайну. По версии следствия, он был завербован ещё в 1995 году и передавал Великобритании секретные сведения о своих сослуживцах, которые работали в Европе.

Скрипаль признал свою вину. В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил его к 13 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также лишил всех званий. Экс-разведчик был помилован указом президента России Дмитрия Медведева в августе 2010 года.

Помилование произошло в рамках операции по обмену осуждённых в России за шпионаж в пользу США и Великобритании на десятерых предполагаемых агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.