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«Вы знаете, как он оказался на Западе»: в Кремле ответили на обвинения в причастности РФ к отравлению экс-офицера ГРУ
06 марта 2018, 18:24 • 199 • В мире
В Кремле не располагают фактами о предположительном отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который в 2006 году был осуждён за шпионаж, а позднее передан Лондону. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова сотрудничать с британскими правоохранительными органами в рамках расследования. Посольство РФ обратилось в МИД Великобритании за разъяснениями в связи с этим инцидентом. По одной из версий СМИ, бывший российский разведчик получил отравление сильным синтетическим анальгетиком — фентанилом. Только за восемь месяцев 2017 года в Соединённом Королевстве более 60 человек скончались после приёма этого сильнодействующего препарата, который называют одним из самых опасных наркотиков в стране. Вместе с тем личность пострадавшего подтолкнула британские медиа начать проводить параллели с убийством Александра Литвиненко.
Полиция на месте инцидента в Солсбери
Кремль не располагает информацией о предположительном отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осуждённого в 2006 году за шпионаж и переданного Лондону в рамках обмена в 2010-м. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он добавил, что в Кремле не знают, что могло стать причиной инцидента, чем занимался пострадавший и с чем может быть связано происшествие, а также было ли у Скрипаля российское гражданство.
В то же время пресс-секретарь главы государства заявил о готовности Москвы к сотрудничеству с британскими правоохранительными органами в рамках следствия, однако, по его словам, пока таких запросов не поступало.
Он также прокомментировал публикации в ряде западных СМИ, в которых Россия фактически обвиняется в отравлении бывшего разведчика, а также проводится параллель с убийством в 2006 году подполковника ФСБ Александра Литвиненко.
«Не могу прокомментировать. Собственно, что называется, долго себя ждать не заставили, говоря по-русски. Понимаю, что это тяжело перевести на английский, но тем не менее», — заключил Песков.
Посольство РФ обратилось в МИД Великобритании за разъяснениями в связи с госпитализацией экс-офицера ГРУ. В дипведомстве настаивают, что правоохранительные органы должны немедленно проинформировать российскую сторону.
Отравление фентанилом
Вечером в понедельник, 5 марта, некоторые британские СМИ рассказали, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии после воздействия на его организм неизвестного вещества. 66-летний мужчина и неизвестная 33-летняя женщина были обнаружены в воскресенье, 4 марта, без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери (графство Уилтшир).
По сообщению полиции, пока невозможно установить, было ли совершено преступление. У потерпевших не было видимых травм, поэтому их доставили в больницу, где им была оказана необходимая помощь. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии. По некоторым данным, пострадавшая женщина — дочь Скрипаля.
Полиция графства Уилтшир проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента. В Скотленд-Ярде пока не занимаются этим делом, хотя готовы при необходимости подключиться. При этом полиция графства подчеркнула, что версия терроризма не рассматривается как возможная причина предполагаемого отравления.
Также в правоохранительных органах Великобритании подтвердили, что пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
В рамках разбирательства было принято решение о закрытии ресторана Zizzi в центре Солсбери. При этом в Минздраве Британии сообщили, что пока нет данных о существующей угрозе для здоровья граждан страны.
По словам очевидцев, обнаруженные на скамейке мужчина и женщина выглядели так, будто они приняли «что-то очень сильное».
The Guardian называет фентанил потенциально самым опасным наркотиком в Великобритании. По данным издания, это обезболивающее в 50 раз мощнее морфина и вызывает сильное привыкание. Более того, смертельной для взрослого человека является доза в 2 мг препарата.
В августе 2017 года сообщалось, что по меньшей мере 60 человек по всей Британии скончались после приёма фентанила за восемь месяцев.
Как рассказали соседи Скрипаля, полиция проводит обыски у него дома. По их словам, экс-полковник ГРУ был дружелюбным человеком.
«Похоже на журналистскую утку»
Комментируя обвинения в причастности российских властей к отравлению бывшего сотрудника ГРУ, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой назвал эту информацию журналистской уткой.
«Это больше похоже пока что на пропагандистскую журналистскую утку... Никаких заявлений о состоянии его здоровья со стороны официальных лиц Великобритании не было. Учитывая, что в Великобритании постоянно происходят какие-то истории со сбежавшими из России джентльменами, мало чему приходится удивляться», — цитирует Лугового РИА Новости.
В свою очередь, политолог Мартин Макколи в эфире RT отметил, что повышенный интерес к инциденту связан именно с национальностью потерпевшего.
«Как только бывший российский полковник ГРУ попал в больницу в Великобритании, СМИ тут же вспомнили про убийство Александра Литвиненко в 2006 году. Если бы такое произошло с кем-то из Монголии, Перу, Буркина-Фасо или какой-нибудь подобной страны, этой новости уделили бы лишь крошечное сообщение на последней странице газеты — прочитал и забыл», — отметил эксперт.
«Не представлял угрозы для России»
Бывший сотрудник британской службы разведки МI5 Энни Машон в эфире RT отметила, что на фоне расследования так называемого российского дела весьма велик соблазн раздуть этот инцидент и обвинить Москву в отравлении бывшего шпиона.
«Не будем забывать, что Сергей Скрипаль был одним из четырёх обвинённых в госизмене россиян, которых в 2010 году обменяли на десятерых задержанных в США предполагаемых агентов российских спецслужб. Москва не стала бы отдавать этого человека Западу, если бы считала, что он всё ещё может нанести стране урон. Так что не похоже, что у России есть сильная мотивация ему навредить», — отметила эксперт.
Эту точку зрения поддержал и Андрей Луговой, отметивший, что Скрипаль не представлял никакой опасности для России.
«Я обращаю внимание на то, что Скрипаль был осуждён судом РФ, понёс наказание за предательство и был обменян на, по мнению американцев, наших арестованных разведчиков... Обращаю внимание: выдавала Америка, а мы выдавали Великобритании Скрипаля. По законам жанра конфликт исчерпан, поэтому Скрипаль был арестован, был осуждён, понес наказание, затем был помилован и выдан. Он никакой опасности для РФ не представлял», — заявил Луговой.
Бывший сотрудник MI5 Энни Машон подтвердила версию, по которой могло иметь место употребление какого-то наркотика. По её словам, последние несколько лет в Великобритании говорят о распространении синтетического каннабиноида под названием спайс, «вызывающего, по всей видимости, те же симптомы, о которых сообщается в данном случае».
«Обычно, когда происходит подобный обмен шпионами, люди вынуждены менять место жительства, их жизни меняются навсегда. И многие из тех, кто оказался в подобной ситуации, прибегают к помощи наркотических веществ. В данном случае эти люди попали в больницу, где их личности установили, а имена ввели в систему. Как только это произошло, стало известно, что в 2010 году мужчина проходил по программе обмена шпионами. Разумеется, данная история сразу стала серьёзным инфоповодом. На мой взгляд, всё дело именно в этом», — добавила Машон.
«Было бы очень странным для Кремля»
Российский учёный Игорь Сутягин, в 2004 году осуждённый за государственную измену, помилованный вместе со Скрипалём и обменянный на группу россиян, рассказал изданию The Independent, что познакомился с экс-полковником ГРУ во время обмена и с тех пор больше не встречался с ним.
По мнению Сутягина, слишком рано говорить о причинах произошедшего, но было бы «очень странным для Кремля» проводить такую рискованную операцию в то время, когда на Западе и так «идёт постоянный поток плохих новостей о России».
Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль долгое время служил в ГРУ, а в 1999 году ушёл в отставку в звании полковника. До 2003 года он работал в управлении делами МИД России. Был арестован в декабре 2004 года по обвинению в сотрудничестве с британской разведкой и передаче сведений, составляющих государственную тайну. По версии следствия, он был завербован ещё в 1995 году и передавал Великобритании секретные сведения о своих сослуживцах, которые работали в Европе.
Скрипаль признал свою вину. В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил его к 13 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также лишил всех званий. Экс-разведчик был помилован указом президента России Дмитрия Медведева в августе 2010 года.
Помилование произошло в рамках операции по обмену осуждённых в России за шпионаж в пользу США и Великобритании на десятерых предполагаемых агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.
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