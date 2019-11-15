Вы же сами хотели войну за Кубань, так чего? Политолог в ответ на крики Киева напомнил об их военной агрессии

Боевой потенциал российского Черноморского флота очень беспокоит командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко. Особенно не нравится ему тот факт, что Россия ввела в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр". "Киев должен ответить на эти угрозы", - считает он.

С таким заявлением адмирал выступил на Международной конференции по морской безопасности, проходившей в Одессе.

Адмирал также отметил, что Россия за это время усилила свою систему ПВО при помощи С-400, расширила авиационный парк новыми истребителями и бомбардировщиками, и вообще - создала "глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны".

Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Александр Дудчак подчеркнул - нет ничего необычного в том, что Россия усиливает свой боевой потенциал. Это наше право, и мы реагируем на сложившуюся ситуацию. Тем более что украинские политики и военные открыто заявляют, что хотят забрать себе Кубань, устроив вооружённый захват, напомнил Дудчак.

"Понятно, что диванные генералы дальше своего дивана воевать не полезут. Но, тем не менее, такие заявления оставлять без внимания не имеет право ни одно государство", - подчеркнул политолог, добавив, что Россия использует своё законное право на защиту.

Кроме того, следует вспомнить, что такая оборона нужна и в условиях постоянно проводимых учений НАТО - и в Черноморском регионе, и на Балтике.

"Ну что ж, такие условия нынче – кто не имеет армии и флота, тот обречён на роль зависимого государства", - резюмировал Дудчак.