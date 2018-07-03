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"Вы жалкие клоуны!": Пранкеры ответили СБУ и Бабченко через "Комсомолку"

03 июля 2018, 01:54  •  79 • В России

- Как их корежит-то (дальше мат. - Ред.). Не убить, так хоть насрать под дверью. Ну, давайте, расскажите мне, что ФСБ здесь ни при чем, - написал в Фейсбуке недавно убитый (кстати, руками СБУ, а не ФСБ) и воскресший в Киеве журналист Аркадий Бабченко.

Про него после победы России над Испанией вспомнили пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) и решили своеобразно отомстить за высказанные гадости в адрес Чемпионата мира по футболу, футболистов, болельщиков и всего сопутствующего. Прагматичный Лексус до этого поставил на победу и России, и Испании, но дважды проиграл, так как мы выиграли уже в серии пенальти, а не в основное время. Отыграться же решил на Бабченко.

Напомним, от имени скандального журналиста пранкеры позвонили главе СБУ Василию Грицаку, пожаловавшись, что тот избит в киевском ресторане за просмотр матча Россия-Испания. Взволнованный визави, называя его почему-то Костей, пообещал выслать на подмогу "Альфу". Ну а Лексус потом публично извинился за мелкий розыгрыш "без шика".

Спустя сутки отреагировала наконец и СБУ.

- Председателю СБУ позвонило лицо, которое представилось Аркадием Бабченко. Председатель, понимая, что действительно может произойти такая ситуация, дал определенные советы и принял определенные меры, - признал руководитель его аппарата, генерал Игорь Гуськов. - Обнародован не весь разговор. Самое интересное было в конце, когда глава СБУ трижды назвал человека другим именем и отметил: "А вы кто? Вы же ненастоящий Бабченко?" После этого лицо просто отключилось.

На вопрос, откуда у пранкеров такой мобильный номер, представитель Грицака ответил, что этот публичный номер шеф дает тем, кому доверяет.

Увидев такой комментарий, пранкеры решили дать ответ Киеву через "Комсомолку".

- Все было совсем не так. Костей он называл Бабченко сразу же. Мог бы выложить вслед за нами свою запись разговора, но ему же это не с руки. А его телефон был у половины Украины, имевшей отношение к политическим движениям. Хочется посочувствовать Украине, что у нее такая жалкая Служба безопасности. Грицак как был клоуном в наших глазах, так и подтвердил это звание. Они очень долго думали, как прокомментировать этот факт. Ничего умнее, чем то, что он более открытый, не нашли. Это позор для пресс-службы и его пиарщиков! - считает Лексус. - Реакция Бабченко тоже жалкая. ФСБ с таким же успехом можно причислить любую заслугу, включая победу над испанской сборной. Если подвернется подходящая ситуация, то Грицаку мы еще позвоним. Но не "Косте" Бабченко - это совсем не по статусу. Проходимцам не звоним.

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