«Вы защищаете беса»: Ведущий в прямом эфире зло отчитал оправдывающих обыски СБУ у священников

Телеведущий Артем Шейнин обрушился с критикой на украинского политолога Василя Вакарова за то, что тот оправдывал сотрудников СБУ, проводивших обыски в домах священников и в храмах Украинской Православной Церкви. «Вы защищаете беса», - в прямом эфире зло отчитал журналист украинского гостя политического ток-шоу.

«Это ж надо бесом быть, чтобы с таким прийти к православному священнику! Им ставят в вину, что они молятся за своего брата по церкви», - цитирует Федеральное агентство новостей телеведущего Артема Шейнина, возмутившегося поведением СБУ, сотрудники которой провели обыски в домах священников и в храмах Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).

Особое возмущение журналиста вызвал один из гостей политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале - Василь Вакаров. Шейнин зло отчитал его в прямом эфире за оправдание сотрудников СБУ.

Напомним, на Украине уже который день продолжаются обыски в домах священнослужителей и в храмах, принадлежащих Украинской Православной Церкви. При этом основанием для обысков указывается «разжигании межконфессиональной розни». И СБУ даже не смущает то, что врываются ее сотрудники в церкви прямо в разгар богослужения, мешая службе, прихожанам.

Вакаров упорно настаивал на том, что обыски СБУ проводила «на законных основаниях». Шейнин в ответ упрекнул украинского плитолога.

«Трудно беса защищать, но вы именно этим сейчас занимаетесь - вы защищаете беса», - резюмировал телеведущий.