Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС ка...
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
Главная / Политика

"Вы запугали диктатуру": Тихановская вновь обратилась к белорусам

21 августа 2020, 10:55  •  67 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: AP/TASS
Кандидат в президенты публично повторила требования к власти
Светлана Тихановская записала новое видео. В ролике соперница Александра Лукашенко обратилась к рабочим, назвав их символом новой свободной Белоруссии и призвав продолжать забастовки.
Кандидат в президенты заявила, что люди – это сила, которая меняет страну, которую "он хочет украсть", добавив, что у людей выбор уже отобрали, а некоторых из них изувечили.
Тихановская призвала народ объединиться, потому что для этого как раз пришло время. И поблагодарила людей за то, что те проявили свою силу духа и "запугали диктатуру", которая боится мужества населения. Она именно этим объяснила тот факт, что соотечественники подвергаются угрозам.
Соперница Александра Лукашенко полагает, что забастовки повлияли на диктатуру, которая пытается разобщить людей. По ее мнению, у режима не останется шансов, если народ объединится.
Тихановская отметила, что забастовки – легальное оружие против режима, пишет "ФедералПресс". Она подчеркнула, что будущее страны и следующих поколений зависит от того, как сейчас будет действовать народ.
Кроме того, соперница Лукашенко перечислила требования к власти: прекратить насилие, освободить заключенных и провести новые честные выборы, уточняет телеканал "360". Видео с обращением кандидата в президенты было опубликовано в ютуб-канале ее супруга Сергея Тихановского "Страна для жизни".
Ранее "Утро.ру" писало, что оппозиция Белоруссии не против того, чтобы Лукашенко принял участие в новых выборах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попытке похищения в Москве
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищения
21 августа 2020, 01:45
Перехват над Чёрным морем: Российский Су-30СМ "поприветствовал" самолёты-разведчики НАТО
21 августа 2020, 05:25
«Для нового поколения Батька — фрик из позапрошлой эпохи»
21 августа 2020, 05:25
Макрон и Меркель вызвались помочь "отравленному" Навальному
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попыт...
21 августа 2020, 03:35
"Новая эра для Турции"? СМИ связали заявление Эрдогана с находкой в Чёрном ...
21 августа 2020, 01:45
Убийство русского генерала в Сирии: Баранец высказался о предательстве и "жирных...
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищен...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2020, 19:05
"Гнать с должности без пенсии": Белорусского дипломата, поддержавшего беспорядки, назвали предателем
16 августа 2020, 03:30
"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю силовиков
17 августа 2020, 11:35
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала неожиданное признание
15 августа 2020, 18:20
Не бей лежачего и внезапный спонсор протестов: Чем удивили провокаторы в Минске?
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
14 августа 2020, 23:05
"А вот мне интересно!" Никита Михалков перешёл на крик, говоря о святая святых
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.