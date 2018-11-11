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Вы всё врете: Порошенко вывел из себя вопрос о рукопожатии Трампа
11 ноября 2018, 18:54 • 336 • Политика
На церемонии в память столетия завершения Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже американский президент Дональд Трамп не подал руку украинскому лидеру Петру Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко резко ответил на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп не подал ему руку у Триумфальной арки в Париже, где мировые лидеры собрались, чтобы отметить столетие окончания Первой мировой войны.
В ответ на вопрос журналистов Порошенко обвинил их во вранье. «Все, что вы говорите, это вранье», - заявил Порошенко. Президент Украины добавил, что под этими словами имеет в виду «все, о чем говорит русское телевидение».
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп не подал руку своему украинскому коллеге Петру Порошенко в ходе торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны.
Как видно на кадрах портала Global News, американский лидер проследовал к своему месту на трибуне, поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, а также стоявших рядом гостей, но не обернулся к Порошенко, который стоял во втором ряду и внимательно смотрел на Трампа.
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