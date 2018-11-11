Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корабли ВМФ России вошли в испанский порт Сеута
США предложили Украине помощь в развитии энергетической инфраструктуры
Президент спросит у правительства о мусоре
Российский журналист, наблюдавший за выборами в США, задержан ФБР
Главная / Политика

Вы всё врете: Порошенко вывел из себя вопрос о рукопожатии Трампа

11 ноября 2018, 18:54  •  336 • Политика
На церемонии в память столетия завершения Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже американский президент Дональд Трамп не подал руку украинскому лидеру Петру Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко резко ответил на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп не подал ему руку у Триумфальной арки в Париже, где мировые лидеры собрались, чтобы отметить столетие окончания Первой мировой войны.
В ответ на вопрос журналистов Порошенко обвинил их во вранье. «Все, что вы говорите, это вранье», - заявил Порошенко. Президент Украины добавил, что под этими словами имеет в виду «все, о чем говорит русское телевидение».
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп не подал руку своему украинскому коллеге Петру Порошенко в ходе торжественной церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны.
Как видно на кадрах портала Global News, американский лидер проследовал к своему месту на трибуне, поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, а также стоявших рядом гостей, но не обернулся к Порошенко, который стоял во втором ряду и внимательно смотрел на Трампа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

336
Источник
Похожие новости
10 ноября 2018, 20:09
Макрон попытался снова проверить силу рукопожатий с Трампом
11 ноября 2018, 18:54
Россия могла «сломать» GPS в ходе учений НАТО - глава правительства Финляндии
10 ноября 2018, 20:09
Скажет ли Путин в Париже правду о Великой войне

11 ноября 2018, 18:54
Путин и Трамп в Париже будут говорить и закусывать
11 ноября 2018, 12:24
Турция передала пяти странам аудиозапись убийства журналиста и обвинила Саудовскую Аравию в препятствии правосудию
11 ноября 2018, 15:39
В Австрии обнаружился еще один «русский шпион» - это сотрудник контрразведки
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
09 ноября 2018, 01:54
«Американцы играют с огнем»: Рябков потребовал от США объяснений о целях присутствия в Черном море
05 ноября 2018, 13:24
Чиновница заявила детям, что государство им ничего не должно. «Должны ваши родители»
08 ноября 2018, 19:09
«Охрана уже не поможет»: бывшая жена Цеповяза опасается за свою жизнь после скандала в связи с нарушениями в колонии
04 ноября 2018, 20:54
«Дополнительные стимулы для развития»: Забайкалье и Бурятия вошли в состав Дальневосточного округа
07 ноября 2018, 10:54
Почему Трамп передумал встречаться с Путиным в Париже
07 ноября 2018, 01:09
«Мандат на войну»: Киев негодует из-за признания Россией выборов в Донбассе
08 ноября 2018, 20:54
Путин присутствовал при битве Лукашенко с Пашиняном
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.