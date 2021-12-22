Вы вряд ли помните такого Путина. Бунт "Радио Свобода"* на первой большой пресс-конференции

18 июля 2001 года состоялась первая большая пресс-конференция президента России. Тогда особенно отличилось "Радио Свобода"*, устроив бунт. Вряд ли вы помните такого Владимира Путина.

Во время мероприятия Владимир Путин много говорил о внешнеполитической повестке, но затем ему был задан вопрос, касающийся информационной сферы. Журналист упомянул, что аккредитованные в Москве иностранные представители СМИ доктрину об информационной безопасности сочли "зловещим документом".

Президент России поинтересовался у собеседника, ощутил ли он на себе эту "зловещность". На реальную деятельность СМИ этот документ никак не повлиял. Путин назвал средства массовой информации крайне важной сферой. Он отметил, что барьеров с западными странами не существует: в России представлены ведущие информационные агентства различных стран, работают ведущие иностранные журналисты.

Напротив, я бы сказал, что мы уж совсем открыты, полностью, а вот нам самим иногда создают некоторые препятствия,

- произнёс глава государства и привёл пример.

Например, "Радио Свобода"* работает на территории России. Зато, когда Министерство по делам печати обратилось к Вашингтону с просьбой предоставить возможность работать на аналогичных условиях в США радио "Маяк" или Радио России, был получен отказ.

После этого слово было дано представителю этого "Радио Свобода"*. Он устроил бунт, заявив, что не будет полемизировать о возможности вещания русских радиостанций в США. Журналист возразил президенту: мол, официально никакой просьбы в Вашингтон не отправляли.

"Это можно считать как ваш официальный ответ?" - уточнил Владимир Путин.

"По крайней мере, желание такое", - ответил корреспондент.

"Желание - да. У нас тоже есть такое желание", - закрыл тему президент России.

* "Радио Свобода" включено в реестр СМИ-иноагентов - иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента в России.