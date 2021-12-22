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Вы вряд ли помните такого Путина. Бунт "Радио Свобода"* на первой большой пресс-конференции
22 декабря 2021, 04:20 • 41 • Политика
18 июля 2001 года состоялась первая большая пресс-конференция президента России. Тогда особенно отличилось "Радио Свобода"*, устроив бунт. Вряд ли вы помните такого Владимира Путина.
Во время мероприятия Владимир Путин много говорил о внешнеполитической повестке, но затем ему был задан вопрос, касающийся информационной сферы. Журналист упомянул, что аккредитованные в Москве иностранные представители СМИ доктрину об информационной безопасности сочли "зловещим документом".
Президент России поинтересовался у собеседника, ощутил ли он на себе эту "зловещность". На реальную деятельность СМИ этот документ никак не повлиял. Путин назвал средства массовой информации крайне важной сферой. Он отметил, что барьеров с западными странами не существует: в России представлены ведущие информационные агентства различных стран, работают ведущие иностранные журналисты.
- произнёс глава государства и привёл пример.
Например, "Радио Свобода"* работает на территории России. Зато, когда Министерство по делам печати обратилось к Вашингтону с просьбой предоставить возможность работать на аналогичных условиях в США радио "Маяк" или Радио России, был получен отказ.
После этого слово было дано представителю этого "Радио Свобода"*. Он устроил бунт, заявив, что не будет полемизировать о возможности вещания русских радиостанций в США. Журналист возразил президенту: мол, официально никакой просьбы в Вашингтон не отправляли.
"Это можно считать как ваш официальный ответ?" - уточнил Владимир Путин.
"По крайней мере, желание такое", - ответил корреспондент.
"Желание - да. У нас тоже есть такое желание", - закрыл тему президент России.
* "Радио Свобода" включено в реестр СМИ-иноагентов - иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента в России.
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