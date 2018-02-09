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Вы великая Россия, только где ваши друзья и союзники, где сила: Поляк поиздевался над русскими из-за Олимпиады

09 февраля 2018, 23:54  •  242 • Политика
Анатолий Кузичев ответил на злорадные выпады польского эксперта Мацейчука.
Телеведущий Анатолий Кузичев ответил польскому "эксперту" Томашу Мацейчуку, решившему позлорадствовать по поводу проблем российских спортсменов с участием в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Поляк поинтересовался, почему, если Россия не виновна, другие государства не вступились за нее перед МОК.
Кузичев тут же указал Мацейчуку, что в битве двух тигров от помощи грызунов толку нет. Тем более Россия уже победила. Приговор спортивного суда в Лозанне полностью дискредитировал Международный олимпийский комитет в его нынешнем виде. Массовое оправдание российских спортсменов продемонстрировало политическую предвзятость МОК.
"Представь себе, выходят биться два тигра. Естественно, белка, у которой ядра – чистый изумруд, занята своими делами", - проиллюстрировал метафорой свой аргумент Кузичев.
Он добавил, что атака МОК на Россию была, помимо прочего, актом запугивания более мелких и слабых стран. Спортивные чиновники хотели показать, что могут в случае чего разобраться с кем угодно.

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