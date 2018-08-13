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«Вы уточните, вы правда воюете?»: Ющенко призвал украинцев капитулировать перед Россией

13 августа 2018, 23:54  •  110 • В мире
Бывший президент Украины Виктор Ющенко указал на ошибки нынешнего руководства Незалежной и заявил, что украинцы ведут себя как рабы.
Бывший президент Украины Виктор Ющенко указал на ошибки действующего руководства страны. Он заявил, что у государства сейчас есть два пути - путь победы и путь капитуляции.
«Мир наступает и после первого пути, и после второго. Только это мир оккупации, когда у вас нет своей Родины, своей страны, народа», - отметил он.
Ющенко подчеркнул, что у официального Киева сейчас нет никакого плана развития внешней политики, а дипломатические инструменты, в отношениях, в том числе с РФ, украинское руководство предпочитает не использовать.
«В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы», - жестко заметил Ющенко.
Он также указал, что сейчас страна показывает второй в мире уровень инфляции, самую большую в Европе миграцию со времен Второй мировой и девальвацию национальной валюты в 350%.
При этом экс-глава государства подчеркнул, что, несмотря на навязываемую официальным Киевом идеологию, Украина имеет с Россией тесные экономические отношения.
«Россия в 2014 году первый торговый партнер (Украины - прим. ред.), в 2015-м, в 2016-м, в 2017-м. Вы уточните, вы правда воюете? Вы правда собираетесь освобождать территории?» - задал риторический вопрос Ющенко.

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