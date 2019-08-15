«Вы, украинцы, такие же дураки как и мы, грузины. Поверили американцам»

ЖИТЬ ПОКА РАЗРЕШАЮТ...

Как-то несколько лет назад я случайно разговаривала с журналисткой радио «Свобода» (Украина). Молодая напористая представительница «свободных» медиа горячо спорила со мной про «оккупантов», российские «грады», которые по ее словам, «лупили» по украинской земле, а также про «аннексированный Крым» и все-такое. Я слушала ее и почти ничего не отвечала, потому что много лет живу здесь с ощущением того, что нахожусь в гостях. Как минимум с 2014-го.

В 2019-м ситуация лишь ухудшилась.

- Живите, кто вам мешает? Мы вас разве отсюда выгоняем? - снисходительно разрешила мне молодая, бойкая журналистка.

И вот эта убежденность в своей правоте и силе просто поразительна. Политические украинцы оставляют за собой право решать, на каком языке говорить, жить вам тут или все-таки собирать чемоданы. И всегда так было, а не только последние 5 лет. Не дай бог съесть без спросу украинский вареник, даже если тот никому не нужен и все за столом наелись. Вам это непременно припомнят. И поэтому украинцы в поисках лучшей доли еще будут долго.

… А ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ — УЖЕ НЕТ

В нашем доме живет супружеская пара. У пожилых пенсионеров единственный сын лет десять живет в Москве. Он женился второй раз на москвичке и у него уже там две девочки растут. У экс-киевлянина даже появился легкий московский акцент. После 2014 года Андрей не приезжал два года в Киев, а его мать слегла с инсультом от переживаний и невозможности видеться с сыном как раньше. Но с 2016-го сосед летает в Киев регулярно. До Майдана новая московская семья приезжала в гости, а две белокурые девочки со своими родными дедушкой и бабушкой проводили все теплое киевское лето на даче. Соседи многие завидуют Андрею: женился на москвичке - вытянул счастливый билет.

На этот раз Андрей прилетел один, без жены и признался в разговоре по–соседски, что перелет оказался более спокойным, чем в прошлые годы, когда даже у него брали отпечатки пальцев на границе.

- А вообще все должно скоро наладиться между нашими странами. И прямые авиарейсы Москва-Киев вернут, - убеждал он то ли меня, то ли себя.

Свежо предание.

Певец и музыкант Скрипка недавно заявил, что все, кто не может выучить мову «должны жить в гетто и быть изолированы от общества», потому что они, по его словам, «дебилы». Сам лабух Скрипка потерял русскую аудиторию, а теперь «спиваэ» здесь, да и то без аншлагов. Но ведь он не один здесь такой. Советник Зеленского, ярый русофоб Потураев во всеуслышание заявил, что не видит оснований для изменения языкового закона. А будущий спикер Верховной Рады Разумков (тоже из команды Зеленского) и вовсе пообещал отключать микрофоны депутатам, говорящим по-русски. Хотя еще недавно, до выборов, сам говорил только на русском. О каких авиарейсах Москва-Киев может идти речь? Осталось русскоязычных отключать от аппаратов искусственного дыхания в больницах. В конце августа новая Рада приступит к работе. Может, еще и отключат...

Смотровая площадка с видом на украинскую столицу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ВАС КИНУТ, КАК И НАС»

Тем временем киевляне возвращаются из отпусков и рассказывают друг дружке об отдыхе.

Знакомая семья с двумя детьми поделилась тем, как отдохнула в Батуми. На супругов произвело впечатление, что многие жители грузинского курорта отказывались говорить по-русски. И тогда глава семейства переходил на украинский, после чего собеседники тут же вспоминали русский язык...

- В это лето отдыхающие из России в Грузии есть, но их меньше чем в прошлом году, и те приезжают на своих машинах, - заметила наблюдательная киевлянка.

- Ох, плохо без русских. Мы бедные, они - с деньгами, а молодежь у нас глупая и ведется на тбилисских националистов, - причитала хозяйка их квартиры, которую киевляне снимали в Батуми.

- Мы ходили в местные украинские рестораны. О, там очень украинцев любят и даже встречают в вышиванках! Еду подают в горшочках и на рушниках, - делилась яркими впечатлениями о грузинском сервисе молодая женщина.

- Вы, украинцы, такие же дураки, как и мы, потому что поверили американцам, которые вас кинут, как и нас, - ретранслировала слова местных батумских таксистов и продавцов жительница украинской столицы.

На прощание знакомая, не слишком довольная отдыхом из –за его дороговизны, отметила, что подростки и дети лет восьми и десяти в Батуми учат русский, и стараются говорить на нем с туристами, понимая на уровне интуиции, что без русского - никуда.