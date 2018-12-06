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«Вы тогда не войну закончили, а кончили страну»: к Горбачеву после статьи в Time обратился Гаспарян

06 декабря 2018, 13:39  •  255 • Политика
В статье для Time Михаил Горбачев заявил: «Мы закончили холодную войну, но сейчас мир снова под угрозой». После высказанного тезиса к политику обратился Армен Гаспарян, сказав, «вы тогда не войну закончили, а кончили страну».
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в статье для издания Time заявил, что мир в настоящее время находится «на грани новой гонки вооружений». В то же время Горбачев заявил, что считает весомым вклады бывшего президента США Джорджа Буша в прекращение так называемой холодной войны, а также последовавшее сокращение наступательных вооружений.
Не забывает Горбачев и о «своих заслугах». Он говорит о разговоре с Бушем, в ходе которого был проведен «обзор результатов нашего сотрудничества». Так вот, по словам Горбачева, главным достижением оказалось «соглашение об уничтожении тысяч единиц ядерного оружия».
В свою очередь публицист Армен Гаспарян так транслирует сказанное Горбачевым. По большому счету он излагает статью как: «Горбачёв: Мы закончили холодную войну, но сейчас мир снова под угрозой». А потом сам обращается к политику.
«Михаил Сергеевич, Вы тогда не войну закончили, а кончили страну. И не закончилась та война, ибо Запад, несущий "бремя белого человека" азиатско-большевистским ордам, своих взглядов не менял. Это если кратко».
Горбачёв: Мы закончили холодную войну, но сейчас мир снова под угрозой

Михаил Сергеевич, Вы тогда не войну закончили, а кончили страну. И не закончилась та война, ибо Запад, несущий "бремя белого человека" азиатско-большевистским ордам, своих взглядов не менял. Это если кратко
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 6 декабря 2018 г.

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