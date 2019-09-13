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«Вы там держитесь!» Навальный бежал из страны после обысков в его штабах

13 сентября 2019, 13:39  •  188 • В России

Следователи устроили масштабную спецоперацию. Они пришли в региональные штабы блогера Алексея Навального. Проверки идут по делу об отмывании оппозиционерами миллиарда рублей. Силовики подозревают, что деньги пришли на счета сотрудников ФБК от зарубежных спонсоров.

И как на это реагирует сам Навальный? Пакует чемоданы и вместе с семьёй бежит за кордон. Блогеры засняли его с женой и детьми в одном из московских аэропортов. Пишут, что оппозиционер взял билеты до Хельсинки, а оттуда, вероятно, полетит в США.

– Я хочу сказать слова поддержки всем тем ребятам, которые не увидят этот ролик. Молодцы! Держитесь! - обратился во вчерашнем видео к своей команде Навальный.

Да, они держатся. Пока их лидер на перекладных добирается до Штатов.

– По моим данным, он реально уехал, – рассказал «КП» экс-юрист Навального Виталий Серуканов. – Это скотство. Он взял ограниченный круг людей и улетел. Бросил свою команду и отправился куда-то греть свою задницу. А над ребятами нависла угроза реальных уголовных дел. У них заблокированы счета. Кто в этом виноват? Навальный. И в эту секунду он лидер уезжает в отпуск. Слов тут не подобрать.

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