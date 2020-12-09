Вы стреляйте, а мы промолчим: Что стоит за прорывом украинских диверсантов

Автор:

Александр Цыганов

Как ни относись к поиску "Яндекса", но не отнять, что это – зеркало. Вопрос – ответ. Ответы. Пусть не всегда в кассу, но это и показательно. Вот как, например, показателен набор найденного на запрос по словам "заявление МИДа по инциденту на границе".

У нас что, 1941 год?

Что за инцидент? Ну, вообще-то говоря, акция, вполне тянущая по всем международным законам на казус белли. То есть на повод к войне – на территории России вооружённые люди с сопредельной страны проводят акцию по похищению гражданина России и переправке его на оную сопредельную территорию. Акция завершается перестрелкой, в ходе которой один из вторгшихся убит.

Но дальше – больше. Дальше выяснилось, что это была не просто диверсионная группа кого-то там из разнообразной мешанины вооружённых группировок, которыми, как клёцками в польском супе, заряжена сопредельная территория. Выяснилось, что группа представляла собою боевое подразделение сил специальных операций (ССО) Вооружённых сил Украины и была заслана в Россию в рамках специальной операции, проводимой оперативно-боевым отделом Службы безопасности Украины. И целью операции был захват одного из граждан России с переправкой его затем на территорию Украины.

Акция окончилась столкновением с русскими пограничниками, гибелью одного из украинских спецназовцев и освобождением похищенного гражданина России. Но несмотря на относительно благополучный исход дела, фактическая его сторона вгоняет в оторопь. По факту мы видим, что – в ходе похищения гражданина России – иностранная диверсионная группа – на территории России – вступила в боестолкновение с Вооружёнными силами России!

Более того: согласно поступившей информации, зарубежным диверсантам была оказана огневая поддержка с другой стороны границы!

Это как, ребята? У нас что, 1941 год? На границе с Украиной?

И вот отсюда возникает логичный вопрос: и где официальная реакция государственного руководства России? Понятно, что в 1990-е годы некому было заявлять протесты, когда обеспечивающие наркотрафик моджахеды из Афганистана нападали на наши погранзаставы в Таджикистане. Но, ребята, Украина вроде как считается пока ещё международно признанным государством. Во всяком случае, не той бурлящей вотчиной террористов, какой был тогдашний Афганистан.

Или той? Во всяком случае, Министерство иностранных дел России должно на это откликнуться или нет? Ну, как минимум. Всё же прямой вооружённый инцидент с сопредельным государством.

Хотя вооружённое проникновение иностранных военных на территорию России с очевидным враждебным умыслом достойно, по всем законам международного права, и заявления на уровне главы правительства. Есть оно?

МИД весьма активен!

Конечно! Поиск "Яндекса" немедленно вываливает ссылки на сообщения о реакции нашего МИДа. Вот такие:

"МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе...

В МИДе заявили о готовности РФ отвечать на провокации... эсминец, который уже несколько дней находится в Японском море, нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого...".

"Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить…".

"Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выступило с заявлением…".

"МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе…".

"Главы МИД стран G7 приняли заявление по инциденту...".

"Главы МИД Азербайджана и Италии обсудили последнюю ситуацию в регионе...".

А, нет, есть!

Наконец-то: "В МИДе России заявили об инцидентах на границе".

А, нет, нет… Как в том мультике – вместо "Чебурашки" "Чебоксары":

"В МИДе России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией... "С озабоченностью отмечаем участившиеся в последнее время инциденты с незаконным пересечением российской, абхазской и югоосетинской границ со стороны Грузии"... Читать ещё".

Что же, читаем ещё:

"Кулеба сделал резкое заявление по инциденту на...

Такое заявление сделал в среду, 9 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместной с главой МИДа Португалии пресс-конференции в Лиссабоне".

"МИД России выступил с заявлением в связи с эскалацией на армяно-азербайджанской границе в направлении Тавушской области".

"Заявление МИДа Армении о военном инциденте на...".

"МИД КНР отверг заявления Индии о пересечении...".

В общем, такое вот "читать ещё"…

Но, вообще-то, хотелось бы знать…

Понятное дело, у МИДа – свои резоны, о чём заявлять, а о чём помалкивать. Тем более веские резоны есть у тех этажей власти, которые указывают МИДу, о чём говорить, а о чём молчать.

Но всё же в России живут ещё почти полтораста миллионов человек, для которых далеко не безразлично, что на их родину фактически произведено вооружённое нападение. И которых молчание государственного руководства по этому поводу некоторым образом настораживает.

Потому как непонятно: если наша дипломатия волнуется относительно провокаций на границе Грузии с Абхазией, переживает в связи с эскалацией на армяно-азербайджанской границе, грозно осуждает вторжение американского эсминца – то откуда такое олимпийское спокойствие по поводу вооружённой агрессии со стороны Украины? Или это какой-то отдельный пиетет в отношении только этой страны?

Важно оговориться: термин "дипломатия" тут употреблён в широком смысле. Нет упрёка конкретно МИДу – он лишь инструмент государственной политики, один из. И дело своё знает и исполняет его хорошо. Но вопроса к государственной политике это никак не снимает: чем объясняется настолько закоренелая симпатия к враждебному соседнему государству, что даже на акции его спецдиверсионных подразделений на нашей территории не проявляется не то что должной – а никакой (!) официальной реакции?

А ведь к этому вопросу можно присовокупить ряд других.

Вот, скажем, газовый транзит в Европу через территорию Украины. Для Киева это – кормушка и натуральный денежный крантик. Который никак нельзя прикрутить, пока не построен "Северный поток – 2". Очень хорошо: в прошлом году с потребителями газа в Европе – они же по совместительству политическая "крыша" Украины – договорились: мы продолжаем кормить газовым транзитом вашего протеже и нашего врага – но вы перестаёте мешать достраивать СП-2. Чтобы в 2020 году газопровод строительством закончить. Всем выгодно, включая Киев.

И что же в итоге? Будем откровенны: с газопроводом нас кинули. В этом году его точно не достроят. Не факт, что запустят и в следующем. Не факт, что его вообще запустят. Но в силу специфических договорённостей между "Газпромом" и Украиной Россия, разведённая, как лохушка сельская, будет кормить враждебный себе режим ещё на протяжении пятилетки.

Так он ещё и стреляет по нашим пограничникам! И нагло, глумясь, объявляет: "Госпогранслужба Украины не зафиксировала никаких выстрелов рядом с границей России, поэтому пока не подтверждают и не опровергают информацию ФСБ РФ о прошедшей перестрелке".

А мы всё молчим. В лучшем случае – недоумеваем... И сколько это будет продолжаться?