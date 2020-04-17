Вы склонили головы перед нацистами, как быдло! – телеведущая стыдит учителей Украины

Работники сферы образования Украины демонстрируют возмутительную покорность продолжающейся при Владимире Зеленском дерусификации и героизации гитлеровских коллаборационистов.Об этом в своем видеоблоге заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова/Она упрекнула Зеленского в том, что обязанности главы Минобразования занимает человек, чествовавший нацистскую дивизию СС «Галичина».«Владимир Александрович, вы, как представитель еврейской нации, скажите, считаете ли вы нормальным, что исполняющая обязанности министра образования госпожа Мандзий в свою бытность руководителем департамента образования во Львове организовывала конкурс рисунков в честь дивизии СС «Галичина»?Знаете ли вы, Владимир Александрович, как представитель еврейской национальности, чем занимались фашисты здесь, на территории Украины во время немецко-фашистской оккупации? Помните ли вы что-нибудь о том, что такое Бабий Яр, как выводили евреев и уничтожали семьями женщин, стариков и детей,Не кажется ли вам, что человек, который теоретически, даже в каком-то бреду, может иметь отношение к фашистским символам и ценностям, он не может иметь отношение к нашему образованию?… Я не хочу, чтобы мои дети и дети всех тех, кто водит детей в еще бесплатные украинские школы, читали в учебниках исторических, что, оказывается «у Гитлера болела душа за свободолюбивый украинский народ», – заявила Егорова.Она констатировала, что учителя Украины демонстрируют полную покорность нацистам.«Учителя, почему вы молчите? Почему молчите вы, представители профессий? Почему вы не делаете официальных заявлений, почему вы не организовываете общественные организации? Почему вы молча склоняете головы, как быдло, и идете на заклание – в то время, когда вас возглавляет человек, который лояльно относится к фашистской символике?…Почему этот человек, эта женщина, эта украноязычная панянка вообще еще что-то где-то говорит! Почему еще все сообщество учителей, педагогов не возмутилось, и не сняли ее с этого поста?» – изумляется Егорова, будто бы в первый день живущая на Украине.