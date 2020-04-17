Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
Главная / Украина

Вы склонили головы перед нацистами, как быдло! – телеведущая стыдит учителей Украины

17 апреля 2020, 19:10  •  423 • Украина


Работники сферы образования Украины демонстрируют возмутительную покорность продолжающейся при Владимире Зеленском дерусификации и героизации гитлеровских коллаборационистов.

Об этом в своем видеоблоге заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова/

Она упрекнула Зеленского в том, что обязанности главы Минобразования занимает человек, чествовавший нацистскую дивизию СС «Галичина».

«Владимир Александрович, вы, как представитель еврейской нации, скажите, считаете ли вы нормальным, что исполняющая обязанности министра образования госпожа Мандзий в свою бытность руководителем департамента образования во Львове организовывала конкурс рисунков в честь дивизии СС «Галичина»?

Знаете ли вы, Владимир Александрович, как представитель еврейской национальности, чем занимались фашисты здесь, на территории Украины во время немецко-фашистской оккупации? Помните ли вы что-нибудь о том, что такое Бабий Яр, как выводили евреев и уничтожали семьями женщин, стариков и детей,

Не кажется ли вам, что человек, который теоретически, даже в каком-то бреду, может иметь отношение к фашистским символам и ценностям, он не может иметь отношение к нашему образованию?

… Я не хочу, чтобы мои дети и дети всех тех, кто водит детей в еще бесплатные украинские школы, читали в учебниках исторических, что, оказывается «у Гитлера болела душа за свободолюбивый украинский народ», – заявила Егорова.

Она констатировала, что учителя Украины демонстрируют полную покорность нацистам.

«Учителя, почему вы молчите? Почему молчите вы, представители профессий? Почему вы не делаете официальных заявлений, почему вы не организовываете общественные организации? Почему вы молча склоняете головы, как быдло, и идете на заклание – в то время, когда вас возглавляет человек, который лояльно относится к фашистской символике?

…Почему этот человек, эта женщина, эта украноязычная панянка вообще еще что-то где-то говорит! Почему еще все сообщество учителей, педагогов не возмутилось, и не сняли ее с этого поста?» – изумляется Егорова, будто бы в первый день живущая на Украине.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



423
Источник
Похожие новости
17 апреля 2020, 07:10
«Животное» Черновол увезли в родную деревню под домашний арест
17 апреля 2020, 09:50
Кедми объяснил, почему Россия должна была взять Мариуполь и Бердянск
16 апреля 2020, 22:10
Киев в панике: коронавирус «выкосил» три роты ВСУ
17 апреля 2020, 07:10
Закрыть окна и никому не выходить из дома: Воздух в Киеве отравлен
17 апреля 2020, 10:10
Погребинский предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки МВФ с Украиной
17 апреля 2020, 07:10
«Нафтогаз» готовят к продаже иностранцам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 апреля 2020, 04:35
Киссинджер просто так не говорит: Запад уже вынес нам приговор
13 апреля 2020, 11:04
Мировая банда уголовников: Путин и Шойгу отрезвили Запад
17 апреля 2020, 07:10
«Животное» Черновол увезли в родную деревню под домашний арест
12 апреля 2020, 10:35
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
11 апреля 2020, 21:35
Русское наследство Киев пытается выдать за своё. Даже угрожая разрушить Крымский мост
11 апреля 2020, 02:35
Была ли взрывчатка в самолёте Качиньского? Польские эксперты приняли сторону русских
15 апреля 2020, 07:10
Последние слова умершего от коронавируса заставили медика пойти против властей: "Совершенно отвратительно"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.