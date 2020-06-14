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"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался

14 июня 2020, 09:00  •  214 • Аналитика
© AP Photo / Mark Lennihan
Происходящее сейчас в так называемой Автономной зоне Сиэтла — наглядное доказательство того, что времена, когда официальной позицией США являлся принципиальный отказ вести переговоры с террористами, уже прошли и создан очень наглядный прецедент эффективного использования насилия в американской политической жизни.
Оксфордским словарем английского языка терроризм определяется как "незаконное использование насилия и запугивания, особенно в отношении гражданских лиц, для достижения политических целей".
Вот уже несколько дней в городе Сиэтл, штат Вашингтон, наблюдается именно использование насилия и запугивания, а политические цели уже достигнуты, причем никто из нарушителей закона не понесет никакой ответственности.
Флагман американской деловой журналистики The Wall Street Journal ведет хронику становления "Автономной зоны Сиэтла" — территории, на которой не действуют американские законы, власть и полиция.
"Оккупация так называемой Автономной зоны Капитолийского холма, также известной как CHAZ — Capitol Hill Autonomous Zone, началась после того, как мэр города Дженни Дуркан в понедельник приказала полиции покинуть станцию "Восточный участок", возле которой ежедневно происходили столкновения между офицерами полиции и участниками протестов против убийства черного человека Джорджа Флойда белым полицейским из Миннеаполиса, которое произошло 25 мая.
После этого активисты заполонили весь район, нарисовали граффити и политические лозунги на улицах и зданиях, установили палатки и захватили прилегающий городской парк. Полицейский участок был переименован в "Народный департамент Сиэтла", и в четверг вечером активисты танцевали перед ним под рэп-музыку.
"Если нет полиции, нет проблем", — заявил иммигрант из Эфиопии Фекаду Шибеши, осматривая праздничное место действия".
Как уточняет The New York Post, "около шести кварталов вокруг (полицейского) участка окружены временными баррикадами, некоторые увешаны табличками с надписями: "Вы въезжаете в Свободный Капитолийский холм"; один приветственный знак объявляет: "Сейчас вы покидаете США".
Если бы подобные действия попробовали совершить представители любого другого политического движения, то все американские СМИ сейчас требовали бы полного уничтожения "сепаратистского анклава" с использованием штурмовых отрядов полиции и, если нужно, армии. Но так как СМИ и "участники мирного протеста" (которые не стесняются устанавливать блокпосты, организовывать вооруженные патрули и захватывать полицейские участки) являются представителями левых, антитрамповских сил и, по сути, выполняют роль вооруженного и радикального крыла Демократической партии США, то и мэр Сиэтла, и губернатор штата, и подавляющее большинство американских СМИ относятся к сепаратистам с явным и нескрываемым сочувствием или демонстрируют полную поддержку.
В том, что в Сиэтле проходит тест-драйв нового метода воздействия на политическую повестку в США, — нет никаких сомнений, причем программа самих сепаратистов, которая широко цитируется симпатизирующими им СМИ, вряд ли может вызвать особую благосклонность у значительной части американского общества.
Достаточно посмотреть на несколько ключевых требований из этого политического манифеста.
"Департамент полиции Сиэтла и связанная с ним судебная система не подлежат реформированию. Мы не просим реформы, мы требуем их ликвидации. Мы требуем, чтобы городской совет и мэр лишили финансирования и упразднили департамент полиции Сиэтла и соответствующий ему аппарат уголовного правосудия. Это означает (ликвидацию) 100 процентов финансирования, включая существующие пенсии для полиции Сиэтла. В равной степени приоритетности мы также требуем, чтобы город запретил деятельность ICE (Федеральной службы миграции. — Прим. ред.) в Сиэтле.
Мы требуем пересмотра дел всех представителей расовых меньшинств, в настоящее время отбывающих тюремное заключение за насильственные преступления, присяжными, набранными из сообществ расовых меньшинств".
Успех этой "сиэтловской коммуны" уже очевиден. The Wall Street Journal сообщает о том, что мэрия согласна инвестировать не менее 100 миллионов долларов непосредственно в общины меньшинств и создать некую "общинную черную комиссию", а также ведет "дальнейшие переговоры с протестующими".
Не очень понятно, кто выступает в качестве переговорщика со стороны сепаратистов, но, по оценкам некоторых местных и федеральных СМИ, одним из лидеров этого "островка расовой и социальной справедливости" внутри США является некий "рэпер и политический активист" Рэз (Raz), который использует для закрепления собственного авторитета и наведения порядка своих вооруженных друзей и знакомых и даже лично патрулирует территорию "коммуны" с автоматом в руках.
С одной стороны, сложившаяся ситуация — катастрофа для авторитета федеральных властей и Дональда Трампа на личном уровне. В том смысле, что значимая часть американцев, которые наблюдают за происходящим в Сиэтле с безопасного расстояния, искренне не понимают, почему нельзя навести там порядок с помощью федеральных силовых структур. С другой стороны, в современной политике зачастую выигрывает тот, на чьей стороне больше ярких примеров "сакральных жертв", и можно понять логику президента, который не хотел бы дарить CNN кадры "расстрелянных армией мирных подростков (почти детей!), которые всего лишь хотели справедливости и счастья для всех". Более того, практика показывает, что в тех штатах и городах, в которых мэрами и губернаторами являются республиканцы, никаких аналогов "Автономной зоны Сиэтла" почему-то не появляется, а значит, Белый дом может использовать во время избирательной кампании простой, но эффективный пропагандистский прием, предлагая избирателям выбор: или Трамп (со всеми его недостатками), или Сиэтл во всем его нынешнем безумии.
Это довольно рискованная тактика, но если американцы будут в достаточной мере шокированы последствиями массовых погромов, кадрами сгоревших кварталов в Миннеаполисе или Чикаго, а также требованиями "мирных протестующих с автоматами в руках" из Сиэтла, то она вполне может сработать.

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