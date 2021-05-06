«Вы не расслышали?»: Зеленский на встрече с Блинкеном пошутил про «вездесущих русских»

Глава Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с государственным секретарём США Энтони Блинкеном пошутил про русских: «они везде».«Вы не расслышали?»- обратился посреди своего выступления Зеленский к иностранной журналистке, задавшей вопрос.Она в ответ сообщила, что услышала русский перевод. «Русский перевод?»- удивился президент Украины.«Они здесь, они везде»,- заключил Зеленский, оглядев собравшихся.Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал в Twitter решение Москвы ввести список граждан Евросоюза с запретом на въезд в Россию.