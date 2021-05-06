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«Вы не расслышали?»: Зеленский на встрече с Блинкеном пошутил про «вездесущих русских»
06 мая 2021, 20:30 • 200 • Украина
Глава Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с государственным секретарём США Энтони Блинкеном пошутил про русских: «они везде».
«Вы не расслышали?»- обратился посреди своего выступления Зеленский к иностранной журналистке, задавшей вопрос.
Она в ответ сообщила, что услышала русский перевод. «Русский перевод?»- удивился президент Украины.
«Они здесь, они везде»,- заключил Зеленский, оглядев собравшихся.
Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал в Twitter решение Москвы ввести список граждан Евросоюза с запретом на въезд в Россию.
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