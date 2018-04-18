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«Вы не рассказываете — мы рассказываем. Вот и вся разница»: Симоньян дала интервью шведскому телеканалу SVT

18 апреля 2018, 16:54  •  234 • В мире
Главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила на вопросы шведского телеканала SVT Agenda. Интервьюера Берта Сундстрёма интересовали отношения российского главреда с Кремлём, её реакция на слова президента Франции Эммануэля Макрона о RT как «органе пропаганды», а также отличия телеканала от западных СМИ. Интервью задумывалось как откровенная и острая беседа, однако попытки Сундстрёма поставить Симоньян в неловкую ситуацию обернулись против него самого. Фиаско своего коллеги отметили даже другие шведские журналисты. Ключевые моменты диалога — в материале RT.
 
 

Главный редактор RT Маргарита Симоньян дала эксклюзивное интервью шведскому SVT Agenda, в котором рассказала о задаче телеканала и принципах его работы. При этом в ходе беседы её визави Берт Сундстрём задавал ей такие вопросы, которые, как, вероятно, он считал, могут смутить главреда и заставить её оправдываться. Однако ответы Симоньян не оправдали его ожиданий. Более того, как отметили другие шведские журналисты, в неловкую ситуацию попал их коллега, которому нечем было парировать контраргументы собеседницы.

В частности, главред RT выразила недоумение тем фактом, что государственные телеканалы в западных странах считаются нормой, в то время как России почему-то отказывают в праве иметь такие СМИ.

«Считается, что другие страны, так называемые западные страны, имеют право иметь свои телеканалы. Например, в хартии BBC указано, что BBC создано для того, чтобы нести миру британские ценности. А Россия каким-то образом не имеет этого права. Но мы так не считаем… Мы считаем, что мы, как большая страна, заслуживаем точно такого же права, как и другие страны, иметь свой телеканал и доносить до людей свою правду и своё видение событий», — заявила Симоньян.

Отметим, что тот же SVT Agenda является государственным телеканалом Швеции, который существует за счёт лицензионных сборов. Эти сборы собирает государство, а распределяет правительство страны.

В качестве примера того, как работает RT и чем его освещение событий отличается от западных СМИ, главред привела дело Скрипалей и недавние сообщения от британской лаборатории «Портон-Даун» о выводах по веществу, которым, предположительно, были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь. Напомним, исследовательский центр, вопреки заявлениям главы МИД страны Бориса Джонсона, сообщил, что не может подтвердить российское происхождение вещества А-234, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль в Солсбери.

  • Reuters

«То есть министр иностранных дел Великобритании врал. Сейчас Министерство иностранных дел Великобритании удалило этот твит, где это было сказано. У вас нет этой истории. Вы об этом не рассказываете. Вы про отравление Скрипалей рассказали, вы про британскую точку зрения рассказали, про высылку дипломатов рассказали. А про эту историю, что министр иностранных дел врал и Британия фактически обманула весь мир с этой историей, вы не рассказываете, ваш телеканал. А мы рассказываем. Вот и вся разница», — пояснила Симоньян.

Она также отметила, что у западных СМИ новости о России подаются в основном в негативном ключе.

«Конечно, Россию показывают негативно всегда или практически всегда. У вас на телеканале мы не нашли ни одной положительной истории о России. Значит ли это, что в России не происходит ничего хорошего? Наверное, это был бы слишком примитивный взгляд на вещи», — заявила Сундстрёму главред RT.

Шведский журналист попытался парировать и обвинить RT в необъективности освещения событий в его стране. Однако Симоньян в ответ на это представила ему целый список материалов канала, где подчёркиваются позитивные тенденции в жизни государства. При этом она в свою очередь задала Сундстрёму вопрос об аналогичных публикациях на сайте его телеканала. Он смог вспомнить только свою статью, которая была посвящена росту в России производства козьего сыра.  

«Почему вы им верите?»

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На этом фоне она отметила, что ведущие СМИ США и Европы хватаются за любое утверждение, которое бы выставляло Москву в невыгодном свете. При этом они даже не удосуживаются проверять информацию.

«Мы задаём больше вопросов. Мы не можем просто, как большая часть западного мира и большая часть мейнстримных медиа, согласиться с тем, что мы поверили на слово Терезе Мэй и Борису Джонсону, который, как выяснилось, врал. Но мы не можем верить на слово людям, которые врут. Почему вы им верите, мы не знаем», — сказала Симоньян.

В качестве ещё одного примера предвзятого отношения к российским СМИ она привела голословные заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что RT якобы распространял о нём ложную информацию во время предвыборной гонки.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон
  • Reuters
  • © Frederick Florin

«И руководитель его штаба, и сам он много раз говорили, что они — жертвы пропаганды RT. Они приводили в пример абсолютные фейки. Они приводили в пример новости, которые мы якобы публиковали, которые мы никогда не публиковали. Это легко расследовать и выяснить. Но никто не расследует. Все просто цитируют французского президента. Французский президент так сказал, и мы должны ему верить. Но он вас обманул», — подчеркнула главный редактор.

Симоньян также прокомментировала свои якобы тесные контакты с Кремлём.

«У меня гораздо меньше отношений с правительством, чем у огромного количества руководителей французских СМИ. У меня здесь есть справка специально для вас о том, какие руководители французских СМИ раньше работали в правительстве или работали в кампании президента, а теперь руководят французскими СМИ, включая французское подразделение Facebook. Вот я никогда в правительстве не работала, я с 16 лет работаю журналистом и остаюсь журналистом», — заключила главред RT.

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