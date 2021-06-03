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Вы не поверите: Боширов и Петров и кто-то третий нашёлся в деле Протасевича
03 июня 2021, 13:05 • 124 • Политика
Издание из Нью-Йорка заявило, что на борту за Протасевичем следили трое русских граждан.
Военный корреспондент издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц сообщил, что Запад даже в деле Протасевича нашёл "русских спецагентов".
Издание со штаб-квартирой в Нью-Йорке сообщает со ссылкой на источники в греческих СМИ, что за Протасевичем в Греции всю их поездку следили трое человек с русскими паспортами. Они якобы работали в интересах КГБ Белоруссии.
"Во, начинается. Я ещё в день посадки самолёта с Протасевичем говорил, что Россию по-любому притянут к этой истории. С агентами ФСБ на борту не вышло. Теперь попытаются с агентами в Греции. Ну, Петров и Боширов - понятно. Кто третьим-то был?" - написал Коц в своём телеграм-канале.
23 мая самолёт, летевший из Афин в Вильнюс, на борту которого находился Роман Протасевич, экс-редактор телеграм-канала NEXTA, вынужденно сел в аэропорту Минска. Поводом для посадки самолёта стало сообщение о бомбе на борту. Позже эта информация не подтвердилась. После того, как воздушный лайнер приземлился, белорусские силовики задержали Протасевича, который признан в Белоруссии экстремистом. Также была задержана его девушка, гражданка России Софья Сапега.
После инцидента Европа отказалась от полётов над воздушным пространством Белоруссии, также запретив "Белавиа" садиться в аэропортах стран ЕС.
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