Издание из Нью-Йорка заявило, что на борту за Протасевичем следили трое русских граждан.

Военный корреспондент издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц сообщил, что Запад даже в деле Протасевича нашёл "русских спецагентов".

Издание со штаб-квартирой в Нью-Йорке сообщает со ссылкой на источники в греческих СМИ, что за Протасевичем в Греции всю их поездку следили трое человек с русскими паспортами. Они якобы работали в интересах КГБ Белоруссии.

"Во, начинается. Я ещё в день посадки самолёта с Протасевичем говорил, что Россию по-любому притянут к этой истории. С агентами ФСБ на борту не вышло. Теперь попытаются с агентами в Греции. Ну, Петров и Боширов - понятно. Кто третьим-то был?" - написал Коц в своём телеграм-канале.

23 мая самолёт, летевший из Афин в Вильнюс, на борту которого находился Роман Протасевич, экс-редактор телеграм-канала NEXTA, вынужденно сел в аэропорту Минска. Поводом для посадки самолёта стало сообщение о бомбе на борту. Позже эта информация не подтвердилась. После того, как воздушный лайнер приземлился, белорусские силовики задержали Протасевича, который признан в Белоруссии экстремистом. Также была задержана его девушка, гражданка России Софья Сапега.

После инцидента Европа отказалась от полётов над воздушным пространством Белоруссии, также запретив "Белавиа" садиться в аэропортах стран ЕС.