«Вы не попали в тотальную изоляцию, вы просто работаете удалённо»: представитель ВОЗ — о том, как пережить карантин

Глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда в интервью RT дал советы, как не набрать лишний вес за время самоизоляции и сохранить продуктивность при удалённом режиме работы. Специалист также рассказал о важности «респираторного этикета», дал рекомендации касательно употребления алкоголя и ответил, пригодятся ли на карантине запасы гречки.

— Сидячий образ жизни и до пандемии представлял большую проблему для общества. А в условиях самоизоляции и карантина люди начинают двигаться ещё меньше. Что можно посоветовать в такой ситуации?

— Физическая активность — важная составляющая здорового образа жизни. Особенно сейчас, когда в Европейском регионе ВОЗ (в него входят 53 страны, включая ЕС, Россию и другие государства бывшего СССР. — RT) фиксируется всё больше случаев заражения COVID-19, и множество здоровых людей вынуждены следовать рекомендациям оставаться дома в добровольном карантине.

В некоторых странах временно закрываются фитнес-центры и спортзалы, которые помогали многим людям держать себя в форме. Долгое нахождение в домашних условиях без физической активности и сидячий образ жизни — это факторы, которые могут негативно влиять на здоровье и качество жизни.

Более того, карантин может вызывать дополнительный стресс и ухудшать психологическое состояние граждан. На этом фоне физическая активность и техники расслабления могут стать очень важными инструментами: они позволят сохранить спокойствие и защитить организм.

В условиях вынужденной изоляции остается меньше возможностей сохранять здоровый образ жизни с достаточным уровнем физической активности. Но дома всё-таки можно сделать многое. Например, делать короткие активные перерывы в течение дня: это могут быть танцы под любимого исполнителя, игры с детьми, небольшая уборка или уход за садом.

Если вам позвонили, стойте или ходите по дому во время разговора, а не сидите. По возможности, старайтесь сидеть не дольше получаса, а часть работы выполнять стоя. В сидячем положении стоит отдавать предпочтение умственным видам деятельности: читать или собирать пазлы.

ВОЗ рекомендует 150 минут физической активности средней интенсивности или 75 минут физической активности высокой интенсивности в неделю — либо сочетание разных видов нагрузок. Этим нормам можно следовать даже не выходя из дома, без специального спортивного оборудования и в условиях ограниченного пространства.

Европейский офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, который работает в Москве, подготовил рекомендации на период карантина. Среди них есть комплекс упражнений, который легко можно делать в домашних условиях.

«Помните о размере порций»

— Ещё один побочный эффект самоизоляции — люди чаще заглядывают в холодильник. Как не набрать лишний вес за это время? И надо ли менять диету на время самоизоляции?

— Хорошее питание особенно важно для здоровья, когда иммунная система сталкивается с угрозами. Ограниченный доступ к свежим продуктам может отражаться на рационе, подталкивая нас к большему потреблению продуктов высокой степени переработки, с большим содержанием жиров, сахара и соли.

Но даже без широкого выбора ингредиентов можно питаться правильно. Например, важно выбирать продукты, богатые клетчаткой: они способствует пищеварению. Поэтому в каждый приём пищи стоит включить овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые — в том числе и гречневую крупу.

Потребление таких продуктов поможет дольше сохранить чувство сытости. Это очень важно в режиме домашнего карантина, когда доступ к холодильнику неограничен.

Кроме того, стоит помнить о размере порций — с этим иногда бывает сложно, особенно когда готовишь самостоятельно. Следует постараться снизить потребление соли, сахара и жиров. И, конечно же, нужно пить достаточное количество воды: чтобы улучшить её вкус, можно добавить свежие или замороженные фрукты, ягоды, ломтик цитруса, мяту или кусочек огурца.

— Когда объявили, что в России появились первые случаи заражения коронавирусной инфекцией, люди стали массово скупать товары в магазинах. В том числе огромной популярностью пользовались крупы, макароны и консервы. Как можно оценить такой продуктовый набор с точки зрения диетологии? И что стоит покупать в условиях карантина?

— Массовая скупка товаров наблюдается по всему Европейскому региону ВОЗ. Паническое поведение покупателей может привести к плохим последствиям: повышению цен на еду, избыточному потреблению и неравномерному распределению продуктов питания. Именно поэтому важно здраво оценивать собственные потребности, а также помнить о потребностях других людей.

Проанализируйте, какая еда у вас уже есть дома, и составьте план будущих покупок. Вероятно, у вас будет желание закупить большой объём продовольствия, но не забывайте брать в расчёт и использовать то, что уже лежит у вас в холодильнике — в том числе продукты с недолгим сроком годности. Таким образом вы не дадите еде испортиться и позволите другим тоже получить доступ к необходимым продуктам питания.

В первую очередь используйте свежие ингредиенты и еду с коротким сроком хранения. Если в магазинах есть свежие продукты, например, фрукты, овощи и молочные продукты с низким содержанием жира, покупайте их в первую очередь.

Из фруктов стоит обратить внимание на цитрусовые, а также бананы и яблоки — их также можно потом заморозить. Морковь, свёкла, капуста хранятся относительно долго, картофель и батат тоже. Их лучше всего запекать, отваривать или готовить на пару. Вообще такие способы приготовления лучше жарки: яйца-пашот или вкрутую предпочтительнее глазуньи. Но если что-то жарите, то лучше это делать на гриле с минимальным количеством масла.

Чеснок, имбирь и лук помогут разнообразить вкус почти любого блюда. Замороженные фрукты и овощи удобно использовать постепенно и в течение продолжительного времени. Тем более что многие из них сохраняют все полезные свойства после заморозки, а стоят зачастую дешевле свежих. Чтобы снизить объём пищевых отходов, подумайте над тем, чтобы замораживать оставшуюся еду и использовать её позже.

В корзину также целесообразно положить бобовые — ценный источник растительного белка, клетчатки, витаминов и минералов. Хлеб из цельнозерновой муки, кстати, тоже можно заморозить, предварительно нарезав ломтиками. Из консервированных продуктов стоит отдать предпочтение рыбным, причём лучше это будет тунец или сардины в собственном соку, а не в масле или маринаде. А неплохим перекусом или добавкой станут сухофрукты, орехи и семечки.

© Владимир Астапкович/РИА Новости

«Алкоголь не помогает, даже наоборот»

— Помогает ли алкоголь не заболеть или быстрее выздороветь? Сейчас в русскоязычном сегменте интернета ведутся активные дискуссии по этому поводу.

— Нет. Алкоголь не помогает. Даже наоборот — это вещество, которое влияет на психику, вызывает зависимость и вредит здоровью в любой форме потребления. Кроме того, алкоголь ослабляет иммунную систему. То есть употребление алкоголя (особенно чрезмерное) ухудшает способность вашего организма сопротивляться инфекционным болезням — в том числе коронавирусной инфекции COVID-19.

ВОЗ рекомендует отказаться от потребления алкоголя, особенно в условиях добровольного карантина. Как психоактивное вещество алкоголь влияет на состояние психики и процесс принятия решений. Под его воздействием человек более подвержен рискам получения травм и бытового насилия, если он пребывает на домашнем карантине с кем-то ещё. Также известно, что алкоголь усугубляет симптомы депрессии, страхи, тревожность и панику, а все эти состояния могут обостриться во время самоизоляции и карантина.

Выпивать — это плохой механизм преодоления тяжёлых мыслей, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Пусть иногда и может казаться, что алкоголь помогает справиться со стрессом.

Помимо этого, алкоголь снижает эффективность одних лекарств, а также усиливает действие и токсичность других. Не нужно сочетать алкогольсодержащие напитки с обезболивающими: это отражается на печени и может привести к серьёзным проблемам, в том числе к печёночной недостаточности.

Ни при каких обстоятельствах нельзя употреблять алкогольные напитки в качестве профилактики или лечения COVID-19. Алкоголь никак не связан с оптимальной диетой и здоровым образом жизни. Так что вычеркните его из своего списка покупок.

— Требуются ли особые меры гигиены, если человек не выходит из дома даже в магазин или выбросить мусор, то есть никак на это время не взаимодействует с окружающей средой?

— Оставайтесь дома и выходите только при крайней необходимости, согласно рекомендациям правительства вашей страны.

ВОЗ рекомендует обратить особое внимание на гигиену рук и «респираторный этикет»: чихать и кашлять в платок или сгиб локтя, а не в ладонь. Эти советы справедливы для представителей любой профессии.

Сегодня можно также рекомендовать ограничить физический контакт и соблюдать дистанцию между людьми в районе одного метра, пока вирус активно распространяется. Также есть правила обеззараживания поверхностей и оборудования, чтобы снизить риск передачи болезни.

— Какие есть особые рекомендации для людей старше 65 лет, касающиеся диеты, физической активности и поддержки психологического комфорта?

— Людям старше 65 лет стоит следовать тем же правилам, о которых я говорил: придерживаться здоровой диеты и по возможности сохранять физическую активность в домашних условиях. Очень важно, чтобы физические упражнения были простыми и умеренными по нагрузке.

Хотя мы всё ещё изучаем, как действует коронавирус нового типа, на данный момент есть понимание, что он чаще вызывает опасные осложнения у пожилых и людей с хроническими заболеваниями (например, с диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями).

«Выделите время на обед»

— Как оставаться психически стабильным на время самоизоляции? Справляться с раздражающими факторами, с которыми раньше не так часто сталкивался (соседи делают ремонт, дети на продлённых каникулах), с тревожностью от новостей?

— Берегите себя и поддерживайте других. Помощь ближнему в тяжёлые времена оказывает благотворное влияние не только на того, кому помогают, но и на того, кто эту помощь оказывает. Это может быть звонок заботы соседям или знакомым, которым, вероятно, требуется помощь. Совместная деятельность людей, нацеленная на борьбу с коронавирусной инфекцией, поможет создать атмосферу общей солидарности в вашем городе и районе.

Будет прекрасно, если у каждого из нас будет шанс увеличить число добрых историй о взаимовыручке во время коронавирусной инфекции, а также о людях, которые уже сталкивались с COVID-19: либо вылечились сами, либо поддерживали своих заразившихся родных и близких. Нужно проявлять благодарность сотрудникам медицинских учреждений и вообще всем, кто живёт рядом с нами и помогает больным коронавирусной инфекцией. Помните о том, что они делают ради спасения жизней и защиты наших родных и близких.

— Многие люди до сих пор не работали удалённо. Как обустроить рабочее место дома? Как выстроить режим дня, чтобы продуктивность оставалась прежней?

— По возможности минимизируйте отвлекающие факторы. Ведь дома их, как правило, гораздо больше: телевизор, дети, которые бегают по дому, собака или кошка, которая хочет поиграть, разнообразные домашние дела.

В то же время многие страдают из-за отсутствия удобного оборудования и общей рабочей атмосферы, которая помогает сосредоточиться. Но не дайте такому виду домашнего «одиночества» себя обмануть. Вы не попали в тотальную изоляцию, вы просто работаете в удалённом режиме.

Придерживайтесь привычной рутины. Выделите себе время на обед. Возможность отойти от компьютера, сразу же сменить обстановку и оказаться на своей кухне поможет вам восстановить силы. Если есть возможность, пусть это будет обед в компании: с семьёй или с приятелем по видеосвязи.

Не забывайте делать паузы в ходе рабочего дня. Сохраняйте здоровые привычки, о которых мы уже говорили. Если есть такая возможность, выходите на улицу подышать свежим воздухом, но обязательно соблюдайте все предписания властей и медицинские рекомендации.