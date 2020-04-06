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Вы нарушили режим самоизоляции - мы следим: в Москве смогут ловить нарушителей
06 апреля 2020, 16:35 • 87 • Политика
Власти Москвы припугнули нарушителей карантина в Москве запуском умной системы контроля. При этом чиновники внимательно следят за эпидемиологической ситуацией, выражая готовность отлавливать недобросовестных горожан.
Власти Москвы готовы ввести систему контроля за соблюдением жителями города режима самоизоляции в двух случаях. Об этом заявил в субботу глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Он пояснил, что техническая инфраструктура столицы полностью готовка к запуску умной системы контроля, однако пока в ней нет необходимости. Но чиновники готовы пересмотреть планы в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки или роста нарушений режима карантина.
Если система начнёт функционировать, гражданам придётся получать специальный код перед выходом на улицу. Это позволит отлавливать нарушителей.
"Передвигаться по-прежнему можно будет как пешком, так и на общественном транспорте или личном автомобиле - достаточно лишь уведомить город о своих планах и иметь при себе полученный код", - пояснил он.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал Ura.ru о том, что весеннее потепление не должно повлиять положительным или отрицательным образом на темпы распространения коронавирусной инфекции.
Впрочем, ближе к лету ситуация может измениться, тепло повлияет не на коронавирус, а на самих людей, ибо эпидемии респираторных заболеваний происходят в нежаркие времена года.
"Это происходит не потому, что вирус погибает от повышения температуры, а потому что снижается восприимчивость людей к вирусам - летом мы менее восприимчивы к респираторным заболеваниям", - поведал он.
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