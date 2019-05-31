«Вы надо мной незаслуженно смеялись!» Лучшие шутки со встречи Зеленского с депутатами

Украинский президент Владимир Зеленский пытается добиться роспуска Верховной рады. На следующий день после инаугурации новоиспеченный глава незалежной встретился с руководством Верховной Рады и парламентских фракций.

В Интернете вывесили стенограмму их переговоров. Это больше похоже на чеховский спектакль. Действующие лица: президент Владимир Зеленский, спикер Рады Андрей Парубий, лидер радикальной партии Олег Ляшко.

«КП» публикует самые смешные отрывки пьесы.

Действие 1: «Легко не будет»

Зеленский:

- Здравствуйте! Присаживайтесь пожалуйста. Мне кажется, что немного холодно. Да, а как теплее сделать?

Парубий:

- Никто не обещал, что будет легко. (Смех в зале).

Действие 2: «Охрана побила»

Лидер "радикальной партии" попал на встречу с опозданием. Охрана не пустила его с телефоном.

Ляшко:

- Почему Вы дали команду охране не пропускать меня, они только дрались со мной.

Зеленский:

- Вас били?

Ляшко:

- Да, когда я пытался пройти, они меня отталкивали, они меня били, они забрали у меня телефон. Я сообщаю, если Вы очевидно об этом не знаете.

Зеленский:

- Я разберусь с этим вопросом.

Ляшко:

- Я прошу Вас, господин Владимир, дать команду охране, вернуть мне телефон.

Зеленский:

- Я не отнимал у Вас телефон.

Ляшко:

- Мой телефон забрала ваша охрана. Верните мой телефон. Я могу рассчитывать, что мой телефон Вы мне вернете, чтобы эти исторические для страны консультации шли в прямом эфире.

Зеленский:

- Олег Валерьевич, Вы с любого поводу делать исторический момент.

Ляшко:

- Так же как и Вы.

Действие 3: «Смеяться будут над вами!»

Ляшко:

- И последнее, 450 депутатов это много. Я предлагаю Вам внести изменения в Конституцию о сокращении численности депутатов Верховной Рады до 250 человек. Мы с этой инициативой выступали во время избирательных компаний.

Зеленский:

- А почему не приняли Вашу инициативу?

Ляшко:

- Потому что Вас избрали президентом.

Зеленский:

- За эти 5 лет?

Ляшко:

- За эти 5 лет, потому что у меня в парламенте 20 депутатов.

Зеленский:

- А почему 20 у вас, а не 100?

Ляшко:

- Потому что Вы надомной незаслуженно смеялись.

Зеленский:

- Поэтому люди Вас не выбирают.

Ляшко:

- Да и избрали Вас. И теперь смеяться боюсь, что будут над вами.

Зеленский:

- Не бойтесь.

Ляшко:

- Будут, на спор!

Действие 4: «Не кричите!»

Зеленский:

- Почему вы кричите?

Ляшко:

- Я не кричу, у меня голос такой.

Действие 5: «Команды не даю»

Ляшко:

- Вы, наконец, дадите команду отдать мой телефон?

Зеленский:

- Я не даю людям команды. Я другой человек. Я эту охрану первый день вижу.

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