«Вы можете спасти жизни»: родственники россиян, оказавшихся в иностранных тюрьмах, обратились в ООН

Мария Бутина разместила видеообращение к председателю Совета по правам человека (СПЧ) ООН Элизабет Тихи-Фисслбергер. В нём родственники находящихся в тюрьмах США и Европы россиян просят изменить им условия содержания, чтобы защитить их от пандемии. Обращение поддержали и представители российских властных кругов.

Россиянка Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы и депортированная на родину, опубликовала видеообращение к председателю Совета по правам человека (СПЧ) ООН Элизабет Тихи-Фисслбергер. Она просит посодействовать в изменении условий содержания российских граждан в американских и европейских тюрьмах в связи с пандемией коронавируса.

Речь идет о жизни и смерти

Ролик Бутина разместила на своей странице в соцсетях, также направила его в ООН через электронную приемную.

«Я знаю по собственному опыту, что значит тюрьма», — с этих слов Бутиной начинается видео. Далее она говорит, что из-за высоких темпов распространения вируса в местах заключения власти должны найти альтернативы стандартному лишению свободы. Многие заключённые могут скончаться, если не будут приняты меры, отмечается в её заявлении.

На видео показаны родственники российских граждан, попавших за решетку вдали от родины.

Так, в Греции в заключении находятся российские моряки Константин Семёнов , Алексей Игумнов и Платон Давыдов. Греческие власти обвиняют их в перевозке нелегальных мигрантов. Родственники моряков попросили Элизабет Тихи-Фисслбергер о содействии в депортации россиян для отбытия наказания на родине.

Также к председателю СПЧ ООН обращается жена Олега Никитина. Мужчине в США были предъявлены обвинения в попытке обойти введенные Вашингтоном в отношении Москвы санкции на поставки нефтегазового оборудования.

Женщина рассказывает, что её муж тяжело болен, и в случае заражения коронавирусом у него нет шанса на выживание.

Мать Александра Винника, подозреваемого в краже личных данных и вымогательстве и находящегося во французской тюрьме, также говорит, что в тюрьме высока вероятность заражения. При этом у Александра маленькие дети, а жена серьёзно больна.

«Я прошу госпожу Элизабет Тихи-Фисслбергер проявить человечность в это сложное время и обратиться к властям стран, где есть российские заключеённые, чтобы изменить меру пресечения, — так заканчивает Бутина своё обращение. — Протяните руку помощи этим людям, вы можете спасти много жизней».

Нужна система защиты

По мнению Леонида Слуцкого, председателя комитета Государственной Думы по международным делам, это видеообращение «задевает душу».

«Родственники боятся за их жизнь, боятся каких-то страшных вещей, которые, к сожалению, действительно могут произойти», — заявил он.

Слуцкий рассказал, что Комитет по международным делам уже провёл несколько заседаний и круглых столов с участием экспертов всех уровней, чтобы выработать систему защиты россиян, которые попали в беду за пределами родной страны. «Эта система должна быть выработана и должна эффективно действовать», — уверен он.

Депутат отметил, что уже делаются шаги по её запуску и на уровне государства, и на уровне институтов гражданского общества, но «эта ситуация не моментальная».

Александр Брод, председатель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, также признал, что это очень важная инициатива.

«Известно, что россияне содержатся в тюрьмах тех стран, где зашкаливает уровень заражённых — это и США, и Италия, Испания, другие страны. Если граждан этих стран освобождают, меняют меру пресечения, переводят под домашний арест или более лёгкие условия содержания, то в отношении российских граждан полное невнимание, железобетонная стена, никаких послаблений», — заметил он.

Брод подчеркнул, что он как член СПЧ поддерживает данную инициативу и сам разошлет это обращение коллегам по СПЧ. «Я надеюсь, что мои коллеги не останутся в стороне и тоже поддержат эту инициативу», — заметил он.

Александр Брод считает, что нужно и дальше обращаться в структуры ООН, Совета Европы, ОБСЕ, уполномоченным по правам человека тех стран, где наши сограждане находятся в пенитенциарных учреждениях.

«Конечно, мы не рассчитываем на мгновенных успех, учитывая уровень русофобии, которая, к сожалению, не снижается даже в период роста пандемии. Тем не менее, останавливаться нельзя», —заявил он.