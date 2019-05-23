«Вы Крым верните, а нам можно»: Почему Британия никогда не отдаст Маврикию его архипелаг

Автор:

Латышев Сергей

Британия, США и их западные союзники преподали миру очередной урок наглости и лицемерия, использовав для этого трибуну ООН, когда Генассамблея большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Лондон отказаться от контроля над архипелагом Чагос в Индийском океане. Это Москва «оккупирует» русский Крым и должна вернуть его созданной Лениным и расширенной сверх всякой меры Сталиным и Хрущёвым Украине. Британия же аннексированный у Маврикия стратегически важный опорный пункт в центре Индийского океана, где США создали мощную и свою самую секретную базу, может законному владельцу не возвращать. Это по поводу «страданий» крымских татар в России на Западе будут лить крокодиловы слёзы. По поводу трагической судьбы изгнанных британцами с уединённого архипелага жителей их лить не будут.

Против воли 116 стран мира выступили шесть государств, включая бенефициаров колониального статуса Чагоса – Британию и США. Но ещё целых 56 стран, включая Германию и Францию, при голосовании лицемерно воздержались. Это означает, что они всё понимают, прекрасно знают, что Лондон и Вашингтон – не правы. Однако потому, что это «свои», а своих надо поддерживать в силу пресловутой западной солидарности, они и «воздержались». Это не помешало – вот оно, ещё большее лицемерие – британскому постпреду при ООН Карен Пирс заявить, что Лондон разочарован вердиктом мирового сообщества, создающим «печальный прецедент».

Архипелаг Чагос – колония и опорный пункт Британии и США в центре Индийского океана. Фото: Aleksei Kornev / Shutterstock.com

Британцам и их союзникам не нравится позиция ООН, которая заключается в том, что «отделение архипелага Чагос не было основано на свободном и подлинном волеизъявлении народа Маврикия», и что поэтому процесс деколонизации Маврикия, тоже экс-британской колонии, «законно завершён не был». А раз так, то, как считают большинство стран-членов ООН, «архипелаг Чагос является неотъемлемой частью территории Маврикия», и Лондон «обязан прекратить управлять архипелагом Чагос как можно скорее».

Таким образом, моральную и политическую поддержку большинства стран мира Маврикий получил, но не Чагос.

Давняя и безнадёжная тяжба

В 1965 году Британия отделила архипелаг Чагос от Маврикия, а когда последнему через три года была предоставлена свобода, на Чагос она не распространялась. В 1966 году США арендовали самый большой остров архипелага – Диего-Гарсия и создали на нём свою базу. Все полторы тысячи жителей архипелага, если верить официальным данным, были депортированы оттуда, причём чисто в сталинском стиле, в 1967-73 годах. На самом деле их было около четырёх тысяч.

Уже много лет они и их потомки добиваются возвращения. Однако до 2036 года это полностью исключено. Поскольку именно до этого срока Лондон продлил с Вашингтоном договор об аренде сверхсекретной базы (что мешает продлевать его бесконечно?), ведь нежелательные свидетели того, что происходит вдали от глаз остального мира на Диего-Гарсия, откуда янки и томми держат в прицеле весь Индийский океан, Британии и США совершенно не нужны.

Британия скорее откажется от Фолклендов, чем от Диего-Гарсия и Чагоса. Фото: ESB Professional / Shutterstock.com

Для отвода глаз, чтобы оправдать категорический запрет на возвращение местных жителей, – вот ещё один образчик западного лицемерия – британцы создали на огромной акватории вокруг архипелага морской охраняемый район (МОР) – зону, где запрещён промысел рыбы и других морских ресурсов.

Почему никогда?

Давайте теперь разберёмся с вопросом о том, почему США с Британией никогда не вернут Маврикию архипелаг Чагос, где у них, напомним, имеется совместная сверхсекретная военно-воздушная и военно-морская база, откуда можно легко достать и до Индии, и до Афганистана с Ираном, и до Ближнего Востока, и до восточного побережья Африки.

Давайте тоже не будем лицемерить, уподобляясь западным «партнёрам». Найдётся мало стран, согласных, если бы речь шла о них самих, «деколонизировать» архипелаг, на крупнейшем острове которого существует огромный аэродром, где могут приземляться стратегические бомбардировщики В-2, гигантские гражданские и грузовые «Боинги», где имеются склады бомб, в том числе атомных, всевозможных боеприпасов и ракет. Есть там причалы и якорные стоянки для судов снабжения и военных кораблей. База Диего-Гарсия использовалась ВВС США в ходе войн во Вьетнаме, Камбодже, Персидском заливе, в Ираке и Афганистане.

Военные объекты США и Британии на Диего-Гарсия – это, возможно, самое ценное, что у них есть. Фото: www.globallookpress.com

А где найти лучшее место для проведения сверхсекретных исследований в области химического и биологического оружия? Ведь в случае каких-нибудь летальных «утечек» пострадают только военные. И никто об этом никогда не узнает.

После организованных самими же США терактов 11 сентября 2001 года на Диего-Гарсия появилась «секретная тюрьма» ЦРУ. Можно побиться об заклад, что она существует там и сейчас, поскольку даже Гуантанамо не предоставляет таких возможностей по изоляции от остального мира нежелательных лиц.

С Диего-Гарсия, похоже, связана и тайна исчезновения малайзийского «Боинга 777» (рейс MH 370), вылетевшего 8 марта 2014 года из Куала-Лумпура в Пекин и «растворившегося» в Индийском океане. На его борту было 239 человек, в том числе группа китайских учёных, работавших на американскую фирму, производящую микрочипы для военных целей.

Независимо от того, что произошло с 64-метровым авиалайнером, эта тайна, безусловно, была известна американским военным на Диего-Гарсия. Они либо сами сбили малайзийский «Боинг», заподозрив его в намерении таранить военные объекты на острове, либо угнанный «Боинг» совершил посадку на Диего-Гарсия, а его пассажиры, особенно учёные, стали пленниками – или трупами, чтобы опустить концы в воду.

Кто же в здравом уме откажется от такого «чудесного» архипелага, почти ГУЛАГА? Но Крым, говорят нам, обязательно надо «вернуть»…