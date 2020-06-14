Вы хотели новой Конституции? Получите и распишитесь! • 11 • Аналитика

Вообще, в России не хватает памятника. Памятника Телевизору. Примерно как памятник Зворыкину, изобретателю этой вещи, но наоборот.





Тот памятник, которого достойно население нашей страны, должен выглядеть наоборот: громадный телевизор, нависший над толпой маленьких людей, бьющихся в экстазе.



Вот такую мысли навевают некоторые комментарии.



Эпиграфом я хотел бы взять слова нашего читателя Валерия:



«Данная статья — признание поражения! Согласен — вы (это я автору статьи) проиграите! Уверен, Народ России проголосует за поправки в Конституцию, и тем самым нанесет сокрушительный удар по западникам и педepacтам, желающим развалить нашу Державу».

(Орфография сохранена.)



Вот если брать по Валерию, то больших врагов, чем западники и педерасты, у России нет. И ведь многие в этом уверены, спасибо родному ТВ! Отработало по полной.





Хочется спросить: а где они, эти сонмища педерастов, желающих развалить вашу Державу? Если у нас, то куда смотрят ФСБ, ФСК, МВД, Росгвардия и прочие страшные буквосочетания?





Если за границей, то тогда при чем тут Конституция, если она, так сказать, «для внутреннего употребления»?



Понятно, что других проблем в стране, кроме жуткой толпы педерастов, прущей на наши устои и государственность, нет. В культуре проблем нет, в социалке. Ну медицина себя во всей красе показала в деле с вирусом.



Хотя нет, есть еще Темный Лорд Либералъ, он же Алексей Навальный. Тоже жуткая либеральная сила, которая только и ждет момента, чтобы развалить Россию.





И так тоже считают многие. И верят в это.



И вот тут на ум приходит старая поговорка насчет креста и трусов. Или – или. Действительно, у нас на страницах очень часто предают анафеме неких либералов, которых еще именуют «либерастами». Дескать, они, либералы, — главнейшие враги России. И именно они ее продадут, развалят, разрушат. Только волю дай и возможности.



Начинаешь разбираться, задавать вопросы: кто это, уважаемые читатели? Ответы не радуют разнообразием. Навальный. Навальный и остальные. Навальный и либералы.



Вообще, Навального поневоле начнешь уважать. Волан-де-Морт и Саурон в одном флаконе. Этакое всесильное Зло, с которым «вся королевская конница и вся королевская рать» не могут совладать.



Силен Темный Лорд, силен… Одно слово – Либералъ. Впору детей пугать.



Однако как насчет тех, кто ему противостоит? Они кто? Те, кто за президента Путина и его команду? Они кто? Коммунисты, что ли?



Нет, они… либералы!



И вот тут мозг решительно говорит «Стоять! Думать!» Как это так, все вокруг против либералов, за Путина, а он – либерал…







Ну вот как бы мнение, да? Не последний человек в его обойме говорит. Не верите этому? Ладно, а как насчет Самого?







А вот это?







И вот как это надо расценивать? Либералы, которые против либералов, либерализирующих наше общество? А Путин?



В итоге на выходе полный бардак что в головах, что в системе. Систему клинит, и она начинает уже сбоить. Десятки, стони, тысячи человек против либералов, которые хотят развалить нашу несчастную страну, продать все по дешевке, вывезти деньги за границы в офшоры и вообще, нет страшнее врага для Руси, чем либерал.



При этом Путин – либерал. Медведев – либерал. Набиуллина, Памфилова, Терешкова, Греф, Чубайс – все как один либералы. Возьми правительство и команду Путина – ни одного коммуниста. Только б/у, бывшие.



Так о ком речь? О каких либералах? Их что, несколько видов? Простите, осетрина бывает только одной свежести, как сказал бессмертный гениальный Михаил Афанасьевич. Так и либерализм только один.



Либерализм (от лат. liberalis — свободный) — философское и общественно-политическое течение, провозглашающее незыблемость прав и личных свобод человека.



И ничего такого в формулировке-то нет… Права и свободы человека – вот главное и основное!



Но оставим в стороне тех либералов, которые хотят развалить Россию и поговорим о либералах, которые хотят созидать в России. Хотя, как по мне, так нет ни первых, ни вторых. Есть просто либералы, которые хотят. Хотят хорошо жить. Вроде как для народа.



И вот народ наныл изменения в Конституции. Ну правда, мы сами сколько обсуждали, про рубль, который придаток доллара, про права, закон… Центробанк, гарантии и все такое.



Вот, получите. Конституция, в которую вносится более 400 поправок, – это по факту новая Конституция. Хотели – распишитесь в получении.





Мы (и я в том числе) критиковали (вполне справедливо) старую Конституцию. Да, она была создана «на коленке», да что там, просто списана с американской.



Правда, насчет рубля там почему-то ни слова. И Центробанк трогать не надо. Он у нас один из лучших в мире. А Набиуллина – одна из лучших в мире руководителей нацбанков. Так говорят британцы, а мы все прекрасно знаем, что Британия – это друг России. Самый лучший. Недаром все либералы, которые наши, и олигархи, которых в России вообще нет, они там себе домики и квартирки покупают. И растят там детей и внучков с внучками.



А вот что сделано в плане поправок, тоже порой вызывает удивление. И что внесли, и как будем голосовать. Причем удивление довольно оправданное и логичное.



30 дней на «работу по анализу поправок». Ну да, «рабочая группа», собранная в авральном режиме, если верить СМИ, успела отзаседать три раза. А дальше Госдума приняла все поправки в первом чтении.



А действительно, что долго заседать? Все же уже в законах есть, все работает. И работает давно. Вопрос – как, если вообще работает.



На самом деле обсуждать все 400 с лишним поправок нет уже никакого смысла. Интересно, но, несмотря на то, что поправки планируется принимать оптом, в них просматривается явное деление на разные целевые аудитории.



Вообще, мне это напоминает продуктовые наборы из 80-х годов Советского Союза. Так называемые «пайки», которые реализовывались на предприятиях. Советские не дадут соврать, там было интересно. Наряду с реально полезными вещами (с точки зрения одной части населения) туда запихивали всякую залежавшуюся гадость, зачастую не совсем съедобную. Премьер Латвии: Коронавирус? Пфф, да только на пользу



Но в нашем случае каждому что-то да перепадет.



Например, адептам веры в ХПП, «резкий прорыв» и «реальный подъем» достаточно поправок насчет индексаций, уровня МРОТ и прочего. Да, конечно, хорошо, когда основной документ что-то гарантирует. МРОТ не ниже прожиточного уровня.



Вся проблема в том, что обещают соответствие одни, а исполняют другие. И здесь очень много нюансов.



Я вот хотел бы, чтобы пакет молока имел гарантированную ёмкость: литр. Как раньше. А сейчас там может быть сколько угодно. От 830 до 1000 граммов.













Это все, кстати, предусмотрено законом. Который просто не работает. МРОТ МРОТом, а кто отменит инфляцию? И как ее рост можно предусмотреть одной строчкой Конституции? Да, все есть в законах. Кто знает, в каких и как давно они не работают?



Вообще, у нас так хорошо 20 лет государство сражалось с бедностью, что некоторые уже на грани нищеты оказались. Обещаний по борьбе с бедностью давалось не просто много, они давались систематически и регулярно, на «прямых линиях» и в предвыборных программах. Толку? Толку, с уверенностью можно сказать, ноль.



Может, я не прав, и после голосования 1 июля цены стремительно полетят вниз? Потому что все теперь будет прописано и гарантировано Основным законом?



Сомневаюсь. Господам олигархам, которых у нас нет, потерять прибыль – это как-то несерьезно. Поэтому цены продолжат рост. В первую очередь на топливо, а дальше за ними потянутся все остальные. Что, собственно, и происходит.



Потому прописывай в Конституции богатую жизнь или нет – она наступит только тогда, когда начнут работать законы.



Другой пример. Куча поправок в избирательное право. Ах, как всем понравилось, что лица с двойным гражданством теперь не смогут избираться. Их же толпы в депутаты пытались пролезть. А теперь – все, баста.



Но простите, все эти поправки были в Федеральном законе от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".



Все, понимаете? Просто из закона взяли пункты и перенесли в Конституцию. Но если закон не работал до сегодня и в депутаты пролезали уголовники, воры, жулики, граждане двух стран, значит, он 18 лет просто не работал. И заработает ли теперь, когда пункты перенесли в Конституцию, сложно сказать.



Тут, похоже, цель несколько иная, политическая. Которую преподносят нам как то, что поправки эти укрепят наш суверенитет. Простите, но залог независимости, то есть суверенитета – стабильная развитая экономика, твердая денежная единица и хорошая армия.



Ну и несколько слов об изменениях в Совете Федерации и Конституционном суде. Ну то, что Совфед является совершенно «ручным» и по первому щелчку пальцев проголосует за что угодно в полном составе, это не секрет. И дальше его роль вряд ли изменится, какие там поправки не вноси.



С Конституционным судом еще интереснее. Количество судей уменьшат, увольнять их в «случае чего» сможет президент при одобрении Совета Федерации. Интересно, СФ одобрит или как? В общем, КС станет очень странным инструментом.



Что такое Государственный совет, зачем и кому он нужен – это отдельный вопрос. Новая структура с непонятными полномочиями, а главное – задачами. Но раз нужен…



Ну и самое интересное. Как всю страну упорно пытаются затащить на это голосование.



Песков сравнил свою работу с работой сапера

Уже в Москве началось, десятки случаев «рекомендаций» работникам бюджетной сферы голосовать удаленно/онлайн на сайте mos.ru. Естественно, «за» поправки и в некоторых местах с предоставлением потом подтверждения «правильного» голосования. Волна жалоб и возмущений уже пошла.



В первую очередь началось в образовательных учреждениях, но уже и пошли в дело предприятия муниципального обслуживания.



Но и без того странностей хватает. Существует такое понятие, как прозрачность выборов. То, что планируется 1 июля, несколько отличается от мировых стандартов.



Сам по себе урезанный втрое срок на обсуждение поправок – не лучшее, что можно было сделать. Многим интересно, но никто толком не смог сказать, к чему такая поспешность.



В отличие от референдума, не связанные между собой поправки принимаются одним пакетом. Никакой вариабельности, никакой свободы. Да, в Кремле это голосование называют «вотумом доверия Путину», но доверие президенту – это одно, а поправки в Конституцию, пусть и предложенные президентом, – это все-таки другое.



Прямое участие ЦИК в агитации сразу выводит эту организацию из числа нейтральных и беспристрастных наблюдателей и противоречит статусу ЦИК, как организации, отвечающей за честность выборов.



Кроме того, голосование в условиях пандемии – это не самое простое дело. Здесь у нас сразу можно отметить и сокращенный протокол, и ограничение работы наблюдателей. Вроде не смертельно, понятно, что «вбросов» вряд ли стоит ожидать, но осадочек некий есть.



И тут надо еще приплюсовать то, что агитация ЦИК – это «информирование», а любые высказывания «против» — сразу начинается незаконная агитация.



Но, вообще, повторюсь: совершенно непонятно, откуда такая лютая спешка. Три дня назад в Москве все было печально, ни о каких парадах и голосованиях речь не шла, а тут раз – и все запреты отменили. И сразу же, как народ на свежий воздух выпустили, так заболеваемость и смертность вниз не пошли – полетели.



А вот у меня в городе, несмотря на все эти типа ограничения и вроде бы масочный режим, количество зараженных продолжает расти.





И я уверен, что в Москве все точно так же. Но статистика – это такая тонкая штука, там как посмотрел, как посчитал – так оно и вышло.



Но надо, надо, очень надо, чтобы все проголосовали за эти поправки. Понятно, что главная – это 81-я статья старой Конституции, то есть обнуление. Но выборы не завтра. То есть не в этом году. И даже не в следующем. А на думских выборах опять ожидаемо победит ЕР, потому что победит.



И вот тут возникает самый страшный вопрос: а что день грядущий нам готовит?



Откуда такая спешка?



Что последует за принятием этих поправок?



Нет, понятно, что ожидать чего-то эпохального и хорошего не стоит. Как было с пенсионной вроде как реформой, а на самом деле несколько иным. У нас тогда тоже почти спросили мнения, хотя народ криком кричал, что не поддерживаем, не одобряем.



В итоге получили. По полной. Невзирая на протесты.



Что же такое хотят замутить, что одобрение всенародное нужно? Страшно представить даже.



Вообще, вся эта катавасия выглядела бы смешно и грустно, происходи она в любой другой стране. Но у нас, увы, все не так, как во всем остальном мире.



Однако мы же хотели другую Конституцию? Мы ее получим. Вне всякого сомнения.



То, что она несколько отличается от наших ожиданий… Ну знаете, крепкий и независимый рубль и стабильная экономика, не зависящая от того, какая цена на нефть, цена того же бензина, хоть иногда зависящая от цены на нефть, то есть снижающаяся, – это же не главное.



Главное, чтобы педерасты не захватили Россию, не вошли в союз с Темным Лордом и не изнасиловали и не разграбили страну. Понятно, что грабить будет Темный Лорд, а насиловать эти…



Вот что главное, вот ради чего стоит идти голосовать. А инфляция, растущие цены, падающие доходы – это такие мелочи по сравнению с тем, что страной некому будет править через 4 года.



Так что 1 июля — это очень ответственный день в жизни страны. Вообще, в России не хватает памятника. Памятника Телевизору. Примерно как памятник Зворыкину, изобретателю этой вещи, но наоборот.Тот памятник, которого достойно население нашей страны, должен выглядеть наоборот: громадный телевизор, нависший над толпой маленьких людей, бьющихся в экстазе.Вот такую мысли навевают некоторые комментарии.Эпиграфом я хотел бы взять слова нашего читателя Валерия:(Орфография сохранена.)Вот если брать по Валерию, то больших врагов, чем западники и педерасты, у России нет. И ведь многие в этом уверены, спасибо родному ТВ! Отработало по полной.Хочется спросить: а где они, эти сонмища педерастов, желающих развалить вашу Державу? Если у нас, то куда смотрят ФСБ, ФСК, МВД, Росгвардия и прочие страшные буквосочетания?Если за границей, то тогда при чем тут Конституция, если она, так сказать, «для внутреннего употребления»?Понятно, что других проблем в стране, кроме жуткой толпы педерастов, прущей на наши устои и государственность, нет. В культуре проблем нет, в социалке. Ну медицина себя во всей красе показала в деле с вирусом.Хотя нет, есть еще Темный Лорд Либералъ, он же Алексей Навальный. Тоже жуткая либеральная сила, которая только и ждет момента, чтобы развалить Россию.И так тоже считают многие. И верят в это.И вот тут на ум приходит старая поговорка насчет креста и трусов. Или – или. Действительно, у нас на страницах очень часто предают анафеме неких либералов, которых еще именуют «либерастами». Дескать, они, либералы, — главнейшие враги России. И именно они ее продадут, развалят, разрушат. Только волю дай и возможности.Начинаешь разбираться, задавать вопросы: кто это, уважаемые читатели? Ответы не радуют разнообразием. Навальный. Навальный и остальные. Навальный и либералы.Вообще, Навального поневоле начнешь уважать. Волан-де-Морт и Саурон в одном флаконе. Этакое всесильное Зло, с которым «вся королевская конница и вся королевская рать» не могут совладать.Силен Темный Лорд, силен… Одно слово – Либералъ. Впору детей пугать.Однако как насчет тех, кто ему противостоит? Они кто? Те, кто за президента Путина и его команду? Они кто? Коммунисты, что ли?Нет, они… либералы!И вот тут мозг решительно говорит «Стоять! Думать!» Как это так, все вокруг против либералов, за Путина, а он – либерал…Ну вот как бы мнение, да? Не последний человек в его обойме говорит. Не верите этому? Ладно, а как насчет Самого?А вот это?И вот как это надо расценивать? Либералы, которые против либералов, либерализирующих наше общество? А Путин?В итоге на выходе полный бардак что в головах, что в системе. Систему клинит, и она начинает уже сбоить. Десятки, стони, тысячи человек против либералов, которые хотят развалить нашу несчастную страну, продать все по дешевке, вывезти деньги за границы в офшоры и вообще, нет страшнее врага для Руси, чем либерал.При этом Путин – либерал. Медведев – либерал. Набиуллина, Памфилова, Терешкова, Греф, Чубайс – все как один либералы. Возьми правительство и команду Путина – ни одного коммуниста. Только б/у, бывшие.Так о ком речь? О каких либералах? Их что, несколько видов? Простите, осетрина бывает только одной свежести, как сказал бессмертный гениальный Михаил Афанасьевич. Так и либерализм только один.И ничего такого в формулировке-то нет… Права и свободы человека – вот главное и основное!Но оставим в стороне тех либералов, которые хотят развалить Россию и поговорим о либералах, которые хотят созидать в России. Хотя, как по мне, так нет ни первых, ни вторых. Есть просто либералы, которые хотят. Хотят хорошо жить. Вроде как для народа.И вот народ наныл изменения в Конституции. Ну правда, мы сами сколько обсуждали, про рубль, который придаток доллара, про права, закон… Центробанк, гарантии и все такое.Вот, получите. Конституция, в которую вносится более 400 поправок, – это по факту новая Конституция. Хотели – распишитесь в получении.Мы (и я в том числе) критиковали (вполне справедливо) старую Конституцию. Да, она была создана «на коленке», да что там, просто списана с американской.Правда, насчет рубля там почему-то ни слова. И Центробанк трогать не надо. Он у нас один из лучших в мире. А Набиуллина – одна из лучших в мире руководителей нацбанков. Так говорят британцы, а мы все прекрасно знаем, что Британия – это друг России. Самый лучший. Недаром все либералы, которые наши, и олигархи, которых в России вообще нет, они там себе домики и квартирки покупают. И растят там детей и внучков с внучками.А вот что сделано в плане поправок, тоже порой вызывает удивление. И что внесли, и как будем голосовать. Причем удивление довольно оправданное и логичное.30 дней на «работу по анализу поправок». Ну да, «рабочая группа», собранная в авральном режиме, если верить СМИ, успела отзаседать три раза. А дальше Госдума приняла все поправки в первом чтении.А действительно, что долго заседать? Все же уже в законах есть, все работает. И работает давно. Вопрос – как, если вообще работает.На самом деле обсуждать все 400 с лишним поправок нет уже никакого смысла. Интересно, но, несмотря на то, что поправки планируется принимать оптом, в них просматривается явное деление на разные целевые аудитории.Вообще, мне это напоминает продуктовые наборы из 80-х годов Советского Союза. Так называемые «пайки», которые реализовывались на предприятиях. Советские не дадут соврать, там было интересно. Наряду с реально полезными вещами (с точки зрения одной части населения) туда запихивали всякую залежавшуюся гадость, зачастую не совсем съедобную.Но в нашем случае каждому что-то да перепадет.Например, адептам веры в ХПП, «резкий прорыв» и «реальный подъем» достаточно поправок насчет индексаций, уровня МРОТ и прочего. Да, конечно, хорошо, когда основной документ что-то гарантирует. МРОТ не ниже прожиточного уровня.Вся проблема в том, что обещают соответствие одни, а исполняют другие. И здесь очень много нюансов.Я вот хотел бы, чтобы пакет молока имел гарантированную ёмкость: литр. Как раньше. А сейчас там может быть сколько угодно. От 830 до 1000 граммов.Это все, кстати, предусмотрено законом. Который просто не работает. МРОТ МРОТом, а кто отменит инфляцию? И как ее рост можно предусмотреть одной строчкой Конституции? Да, все есть в законах. Кто знает, в каких и как давно они не работают?Вообще, у нас так хорошо 20 лет государство сражалось с бедностью, что некоторые уже на грани нищеты оказались. Обещаний по борьбе с бедностью давалось не просто много, они давались систематически и регулярно, на «прямых линиях» и в предвыборных программах. Толку? Толку, с уверенностью можно сказать, ноль.Может, я не прав, и после голосования 1 июля цены стремительно полетят вниз? Потому что все теперь будет прописано и гарантировано Основным законом?Сомневаюсь. Господам олигархам, которых у нас нет, потерять прибыль – это как-то несерьезно. Поэтому цены продолжат рост. В первую очередь на топливо, а дальше за ними потянутся все остальные. Что, собственно, и происходит.Потому прописывай в Конституции богатую жизнь или нет – она наступит только тогда, когда начнут работать законы.Другой пример. Куча поправок в избирательное право. Ах, как всем понравилось, что лица с двойным гражданством теперь не смогут избираться. Их же толпы в депутаты пытались пролезть. А теперь – все, баста.Но простите, все эти поправки были в Федеральном законе от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".Все, понимаете? Просто из закона взяли пункты и перенесли в Конституцию. Но если закон не работал до сегодня и в депутаты пролезали уголовники, воры, жулики, граждане двух стран, значит, он 18 лет просто не работал. И заработает ли теперь, когда пункты перенесли в Конституцию, сложно сказать.Тут, похоже, цель несколько иная, политическая. Которую преподносят нам как то, что поправки эти укрепят наш суверенитет. Простите, но залог независимости, то есть суверенитета – стабильная развитая экономика, твердая денежная единица и хорошая армия.Ну и несколько слов об изменениях в Совете Федерации и Конституционном суде. Ну то, что Совфед является совершенно «ручным» и по первому щелчку пальцев проголосует за что угодно в полном составе, это не секрет. И дальше его роль вряд ли изменится, какие там поправки не вноси.С Конституционным судом еще интереснее. Количество судей уменьшат, увольнять их в «случае чего» сможет президент при одобрении Совета Федерации. Интересно, СФ одобрит или как? В общем, КС станет очень странным инструментом.Что такое Государственный совет, зачем и кому он нужен – это отдельный вопрос. Новая структура с непонятными полномочиями, а главное – задачами. Но раз нужен…Ну и самое интересное. Как всю страну упорно пытаются затащить на это голосование.Уже в Москве началось, десятки случаев «рекомендаций» работникам бюджетной сферы голосовать удаленно/онлайн на сайте mos.ru. Естественно, «за» поправки и в некоторых местах с предоставлением потом подтверждения «правильного» голосования. Волна жалоб и возмущений уже пошла.В первую очередь началось в образовательных учреждениях, но уже и пошли в дело предприятия муниципального обслуживания.Но и без того странностей хватает. Существует такое понятие, как прозрачность выборов. То, что планируется 1 июля, несколько отличается от мировых стандартов.Сам по себе урезанный втрое срок на обсуждение поправок – не лучшее, что можно было сделать. Многим интересно, но никто толком не смог сказать, к чему такая поспешность.В отличие от референдума, не связанные между собой поправки принимаются одним пакетом. Никакой вариабельности, никакой свободы. Да, в Кремле это голосование называют «вотумом доверия Путину», но доверие президенту – это одно, а поправки в Конституцию, пусть и предложенные президентом, – это все-таки другое.Прямое участие ЦИК в агитации сразу выводит эту организацию из числа нейтральных и беспристрастных наблюдателей и противоречит статусу ЦИК, как организации, отвечающей за честность выборов.Кроме того, голосование в условиях пандемии – это не самое простое дело. Здесь у нас сразу можно отметить и сокращенный протокол, и ограничение работы наблюдателей. Вроде не смертельно, понятно, что «вбросов» вряд ли стоит ожидать, но осадочек некий есть.И тут надо еще приплюсовать то, что агитация ЦИК – это «информирование», а любые высказывания «против» — сразу начинается незаконная агитация.Но, вообще, повторюсь: совершенно непонятно, откуда такая лютая спешка. Три дня назад в Москве все было печально, ни о каких парадах и голосованиях речь не шла, а тут раз – и все запреты отменили. И сразу же, как народ на свежий воздух выпустили, так заболеваемость и смертность вниз не пошли – полетели.А вот у меня в городе, несмотря на все эти типа ограничения и вроде бы масочный режим, количество зараженных продолжает расти.И я уверен, что в Москве все точно так же. Но статистика – это такая тонкая штука, там как посмотрел, как посчитал – так оно и вышло.Но надо, надо, очень надо, чтобы все проголосовали за эти поправки. Понятно, что главная – это 81-я статья старой Конституции, то есть обнуление. Но выборы не завтра. То есть не в этом году. И даже не в следующем. А на думских выборах опять ожидаемо победит ЕР, потому что победит.И вот тут возникает самый страшный вопрос: а что день грядущий нам готовит?Откуда такая спешка?Что последует за принятием этих поправок?Нет, понятно, что ожидать чего-то эпохального и хорошего не стоит. Как было с пенсионной вроде как реформой, а на самом деле несколько иным. У нас тогда тоже почти спросили мнения, хотя народ криком кричал, что не поддерживаем, не одобряем.В итоге получили. По полной. Невзирая на протесты.Что же такое хотят замутить, что одобрение всенародное нужно? Страшно представить даже.Вообще, вся эта катавасия выглядела бы смешно и грустно, происходи она в любой другой стране. Но у нас, увы, все не так, как во всем остальном мире.Однако мы же хотели другую Конституцию? Мы ее получим. Вне всякого сомнения.То, что она несколько отличается от наших ожиданий… Ну знаете, крепкий и независимый рубль и стабильная экономика, не зависящая от того, какая цена на нефть, цена того же бензина, хоть иногда зависящая от цены на нефть, то есть снижающаяся, – это же не главное.Главное, чтобы педерасты не захватили Россию, не вошли в союз с Темным Лордом и не изнасиловали и не разграбили страну. Понятно, что грабить будет Темный Лорд, а насиловать эти…Вот что главное, вот ради чего стоит идти голосовать. А инфляция, растущие цены, падающие доходы – это такие мелочи по сравнению с тем, что страной некому будет править через 4 года.Так что 1 июля — это очень ответственный день в жизни страны. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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