Вы какой религии, гражданин? Политическая буря в Индии и не только там • 99 • Аналитика © REUTERS / Anushree Fadnavis Эта вроде бы чисто индийская (и очень громкая) история на самом деле — и российская, и американская, и европейская, и еще какая угодно. Потому что она касается вопросов, вдруг ставших страшно важными для всех. Вот каких: гражданство — это вообще что такое, какое оно имеет отношение, например, к религии? И нынешний крупный скандал вокруг двух законодательных актов правящей партии Индии интересен тем, что совсем недавно он международным скандалом вряд ли бы стал. А сейчас стоит только появиться — тем более в крупной стране — какому-то относительному новшеству вокруг таких острых слов, как "мигранты" или "граждане", как начинается что-то невообразимое. Почему? Потому что сегодня вообще невозможное стало возможным, все, что не обсуждалось раньше, обсуждается с нуля: мировая ценностная битва. И еще потому, что никогда — с эпохи Великого переселения народов — миграция не создавала человечеству таких проблем. Она попросту не была столь массовой. И все-таки это индийская история прежде всего. В стране вспыхнул "бунт регионов": шесть главных министров штатов (из оппозиции) заявили, что не допустят исполнения "на своих территориях" уже принятого федеральным парламентом закона о поправках к гражданству. А это не просто не по конституции, это на грани открытого мятежа. И еще идут демонстрации в десятках городов против религиозной дискриминации, и еще, конечно же, бунтуют студенты… Ничего подобного в стране не было очень давно. Это буря. Сначала посмотрим, как формулируют обвинительный акт против правительства Нарендры Моди за пределами Индии. Вот американский ресурс Vox: "В соответствии с этим законом мигранты из многих религиозных меньшинств могут получать гражданство в упрощенном порядке, но эта мера не распространяется на мусульман. Таким способом индийское правительство пытается изолировать мусульманскую общину". Есть еще второй закон, пока что в общеиндийском масштабе не принятый, — о составлении государственного реестра граждан Индии. Он — согласно тому же ресурсу — служит выявлению и выдворению тех, кого власти считают нелегальными иммигрантами. "Индия заявляет, что многие мусульмане, чьи семьи прибыли из соседней Бангладеш, не являются полноправными гражданами, хотя они живут в Ассаме на протяжении десятилетий". Кому гражданство Индии должно предоставляться в упрощенном порядке: людям из общин индуистской, сикхской, буддийской, туда же относятся джайны, парсы (зороастрийцы) и христиане. Кто за бортом: мусульмане, которых — из уже граждан — 14 процентов от 1,349 миллиарда человек. Мир пугают тем, что "этническая чистка" (если таковая, добавим, начнется) выявит миллионы нелегалов, для которых "будут создавать концлагеря". © REUTERS / P. Ravikumar Участники акции протеста против нового закона о гражданстве в Индии То есть Индия — кстати, вопреки собственной конституции — готова дать гражданство прежде всего индусам (это слово — синоним индуистов) и людям близких индуизму религий. Но и христианам и парсам. Какие тут возникают вопросы и параллели у людей, живущих за пределами Индии? Ну вот есть русский мир. По какому признаку он определяется — религиозному, культурному или языковому? И как насчет упрощенного предоставления российского гражданства тем, кто к этому миру принадлежит, — это хорошо или плохо? А как выглядит индийский опыт на фоне феномена негражданства русских в странах Балтии? А что означает длинный перечень государств, чье название начинается со слов "исламская республика" или похожих? Или как насчет Израиля: это ведь государство прежде всего для евреев? А что это означает: религию или культуру или что-то другое? И как насчет самой Индии? Ведь она накануне независимости включала территории нынешних Пакистана и Бангладеш. Но было решено (не только колонизаторами-англичанами), что для мусульман Индии нужно отдельное государство, пусть даже разорванное на две части — которые потом стали двумя государствами. И как-то возражений не было (даже после того, как развод по религиозному признаку повел к массовой резне). Да и вообще, имеет ли право государство (общество, нация) вести отбор желательных будущих граждан по какому-то признаку? Это уже проблема Запада. Либералы сегодняшнего дня говорят, что нет. Религии и культуры не имеют значения, они — вчерашний день. Атеизм желателен и поощряется, культурные различия — не очень. Более того, даже дискутировать на эти темы часто нельзя без последствий. Вот эта идеология и привела к недавней волне мигрантов, сотнями тысяч, в Европу — и европейцы в некоторых странах узнали, что и дискуссии на эту тему быть не должно. С этого момента все обнаружили, что дискуссия, причем глобального масштаба, как раз начинается. А то, что тон в ней могут задавать страны, не имеющие отношения к западной группе государств, и этим странам за такую инициативу ничего не будет, — добавляет остроты ситуации. Кстати, что касается Запада, то есть такая страна, как США. И там вопрос гражданства и миграции — острее некуда. Дело в религии? Ключевая горячая линия — мексиканская граница — к мусульманам и вообще к религиям не имеет отношения, ведь с юга идут чаще всего католики. И республиканцы говорят скорее о том, что получающий гражданство должен любить свою будущую страну и разделять ее ценности (они же культура). А демократы делают нечто иное. Вот новость из Нью-Йорка: это уже 13-й штат, где начали давать водительские права нелегальным — еще раз, нелегальным — мигрантам. Но по водительским карточкам можно много чего сделать — что если даже участвовать в голосовании и свергать ненавистного Трампа? Демократы вдобавок увлеклись сейчас перенарезкой округов и обновлением списков избирателей… Так что миграция — это, ко всему, и политический ресурс для сторонников "открытых обществ". Которым сама идея гражданства кажется подозрительной. Дискуссия только разгорается, но что касается Индии, то вот вы открываете (по уже приведенной выше ссылке) одну из публикаций в делийском "Пионере" и видите, что на самом деле закон, о котором речь, касается живущих в стране в неопределенном статусе людей, выехавших из Афганистана, Бангладеш и Пакистана, причем до 2015 года. Они теперь не будут считаться нелегалами. Основание — религиозные преследования на родине со стороны мусульманского большинства (если таковые были). Ну а государственный реестр — это кому-то хочется знать, в каком статусе в стране живут, возможно, миллионы человек. А кому-то этого не хочется. То есть у индийцев своя — и очень бурная (с драками) — дискуссия. Просто так получилось, что она хорошо срезонировала с драками, которые идут в совсем других краях. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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