«Вы и Евросоюз меня убили» – самосожжение французского студента в Лионе

«Нечеловеческие государственные механизмы»

Во Франции студенческие профсоюзы объявили о проведении акций протеста после самосожжения 22-летнего студента в пятницу в Лионе.

Юноша находится в крайне тяжёлом состоянии, у него обожжены 90% тела.

Акт самосожжения был совершён у здания студенческой администрации, занимающейся распределением финансовой помощи. Представители университетского студенческого профсоюза сообщили полиции, что парень испытывал финансовые трудности, но был лишён €450 стипендии.

Даже получая стипендию, молодой человек пребывал в отчаянии. «€450 в месяц – разве на такие деньги можно прожить?» – говорил он знакомым.

Ректор вуза Натали Домнье выразила поддержку семье пострадавшего и объяснила, что стипендия ему не положена, так как он остался на второй учебный год, а о финансовых проблемах студента администрации университета не было известно. Сейчас в вузе открыта горячая линия психологической поддержки для других обучающихся.

Причинами самосожжения профсоюзы назвали «нечеловеческие государственные механизмы, насилие со стороны государства и администрации университета по отношению к студентам в атмосфере всеобщего безразличия».

В предсмертном комментарии в соцсетях студент написал: «Я обвиняю Макрона, Олланда, Саркози и Евросоюз, это вы меня убили, создав атмосферу неуверенности в нашем будущем». Он призвал бороться против роста фашизма в Европе и экономического либерализма, создающего имущественное неравенство.

Социальные протесты во Франции не утихают уже несколько месяцев. В сентябре на улицы Парижа с протестом против тяжёлых условий труда вышли пожарники и полицейские. За ними медики – против пенсионной реформы и реформы системы налогообложения, потом бастовали юристы под лозунгами «Будущее в опасности», «Оставьте нам право на пенсию», работники общественного транспорта и лётчики.