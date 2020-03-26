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«Вы гордость всей России» - Мишустин наградил Лаврова медалью Столыпина
26 марта 2020, 13:00 • 75 • В России
На заседании правительства в четверг премьер Михаил Мишустин наградил министра иностранных дел Сергея Лаврова медалью П.А.Столыпина II степени. На днях главе МИД исполнилось 70 лет.
Лавров - главный «долгожитель» в правительстве. Он возглавляет МИД с 2004 года. По данным соцопросов, Лавров - один из самых любимых россиянами министров.
- Для нас большая честь работать с таким профессионалом, каким вы являетесь, которого знает и уважает весь мир, - обратился Мишустин к Лаврову.
Премьер отметил, что Лавров умеет «сохранять достоинство в самых сложных ситуациях и находить из них самый верный выход».
- Вы твердо, последовательно отстаиваете интересы России на мировой арене, вы гордость не только российской дипломатии, но и всей России, - сказал Мишустин.
- Служу России! - отчеканил Лавров, принимая награду.
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