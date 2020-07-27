«Вы должны были побороть коррупцию, а не примкнуть к ней!»

В последние годы в российских регионах появилась новая мода – на фоне постоянной критики со стороны общества и активности силовиков в борьбе со взяточниками губернаторы стали назначать ответственных лиц по противодействию коррупции. Иногда под них придумывают специальные должности в региональных правительствах, а иногда «нагружают» дополнительными обязанностями уже работающих чиновников. Есть ли смысл в такой деятельности?

Сюжет: Коррупция

Коррупционные скандалы давно уже стали привычным фоном – граждане если и запоминают фамилию очередного задержанного взяточника, то либо по причине его сказочного богатства, либо из-за очень уж высокой должности. А вот региональные министры, мэры городов и главы поселений попадают в поле зрения правоохранителей так часто, что их аресты перестали быть сенсацией даже в провинции. С этим, конечно, что-то нужно делать. Изменения могут быть либо фундаментальные, связанные с самими принципами формирования и функционирования власти на местах, либо косметические. Именно к ним и прибегают губернаторы, когда нужно продемонстрировать – мол, коррупция не пройдёт. Хотя беспокоятся-то они в первую очередь о себе. Арестовали у вас, к примеру, десяток подчинённых и по совместительству близких друзей. Пресса негодует, из Кремля нехорошо поглядывают, население глумится… Значит, надо продемонстрировать работу над ошибками, например назначить в своём же правительстве «главного по борьбе с коррупцией». Вот и возможность показать всем, что глава региона-де проблему видит, и как решать её – знает. А то, что дармоедов на шее налогоплательщиков прибавилось, это не так уж и важно…

И всё было бы хорошо, если бы новоиспечённые борцы с коррупцией не начали этой самой коррупции с треском проигрывать.

Коррупция начинает и выигрывает

12 лет колонии строгого режима получил экс-председатель контрольного комитета Республики Карелия Виталий Галкин. Бывшего судью в своё время пригласили возглавить этот орган для противодействия коррупции и борьбы с другими нарушениями закона со стороны чиновников, однако дело закончилось тем, что главный региональный контролёр вместе со своими подчинёнными обложил данью коммерсантов, которым нужна была лицензия на продажу спиртного. Суммы поставленных на поток взяток варьировались от 15 до 70 тыс. рублей. Пострадал на фронте борьбы со взяточничеством и его земляк, руководитель комитета по экономике администрации Петрозаводска Денис Косарев. Возглавляя государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом, широкой публике он запомнился заявлением о том, что во вверенной ему сфере удалось «остановить коррупцию на местах». Победная реляция оказалась преждевременной. Косарева обвинили в получении взяток за покровительство и создание условий при проведении аукционов на заключение госконтрактов, договоров аренды и купли-продажи государственного имущества. Приговор после нескольких судов – пять лет строгого режима.

Не спасает от такого исхода и борьба с коррупцией на самых высоких должностях. Вице-губернатор Мурманской области Игорь Бабенко был назначен на должность 2 февраля 2016 года. В круг его обязанностей входили координация деятельности исполнительных органов власти и противодействие коррупции. Всего через три года, в июне 2019-го, суд признал бывшего заместителя губернатора региона виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. Чиновника (а также двух его подчинённых) обвинили в том, что они получали доходы от коммерческих структур под видом благотворительности, однако эти средства расходовались на нужды регионального правительства, не предусмотренные в бюджете, и личные нужды бывшего главы Мурманской области Марины Ковтун.

Министр и его подруга

А может, всё объясняется просто? Недаром же придумали пословицу: мол, нельзя с грязью играть да рук не замарать. Или, как шутил Райкин, что охраняем, с того и имеем. Вот и поддаются коррупционные ревизоры очарованию блеска презренного металла. Уж сколько их упало в эту бездну и сколько ещё последует за ними…

В конце 2019 года в правительстве Ростовской области появился новый министр – без министерства. Введение новой должности стало ответом губернатора Ростовской области Василия Голубева на целую череду скандалов и арестов крупных ростовских чиновников, включая его заместителя Сергея Сидаша. Теперь-то, как бы объявил губернатор, у нас и муха не пролетит, и комар носа не подточит. Ответственным за борьбу с коррупцией стал некто Олег Жеухин. Как описывали его в правительстве региона, настоящий профессионал, гроза воров и взяточников. Ещё в 2011 году он, в ранге заместителя руководителя аппарата губернатора, организовывал целые курсы повышения антикоррупционной грамотности для муниципальных служащих Ростовской области. Впрочем, некоторые слушатели этих курсов в дальнейшем на собственном примере продемонстрировали, что учились плохо, но это уж не Жеухина вина: что поделать, слаб человек… Правда, злопыхатели шептались, что главный по коррупции, похоже, знает о ней не понаслышке. Судите сами: девять лет работы в региональных структурах власти, 2,7 млн официального заработка за 2018 год (согласно поданной декларации), а в собственности – две квартиры на 200 метров, жилой дом в 315 «квадратов» и Lexus RX 200T. Наверное, экономил на всём, брал кредиты в банках и занимал деньги у родственников?

Как бы то ни было, но именно этого прекрасного человека из своего окружения Василий Голубев и назначил главным по борьбе со взяточниками в собственном окружении. И, похоже, с выбором не ошибся. Да, никаких сведений о том, что за время нахождения в должности Олег Жеухин предотвратил хоть какой-то факт коррупции, на данный момент не поступало. Но это вполне может свидетельствовать о том, что ростовские взяточники как огня испугались нового «антикоррупционного» министра и прекратили свою преступную деятельность.

В своё свободное время Олег Жеухин активно занимается спортом, выступает в непрофессиональной хоккейной лиге, играя за команду «Крылья Ростова». Соучредителем этого хоккейного клуба является директор ООО «Стармед» Елизавета Калайчиди. Злые языки давно говорят, что с Жеухиным её связывают не только спортивно-деловые отношения, а в коридорах ростовской власти пару Жеухин – Калайчиди якобы даже называют «хоккейной четой». И министру можно только позавидовать: Елизавета не только красива, но и богата. Она талантливый предприниматель, причем её способности наиболее ярко начали проявляться с 2016 года, когда Калайчиди зарегистрировала фирму ООО «Стармед» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Молодая женщина ещё и очень работоспособна – она единственный сотрудник в своей фирме, что не мешает ей успешно участвовать в государственных закупках и получать крупные госконтракты. Особенно ярко талант Калайчиди проявился во время эпидемии пандемии, когда ООО «Стармед» стало одним из поставщиков аппаратов ИВЛ для нужд ростовских медиков.

Управление здравоохранения Ростова-на-Дону заключило два контракта со «Стармедом», как единственным поставщиком, по одному из которых должно было быть поставлено 29 аппаратов ИВЛ за 91,1 млн рублей, по другому – 50 аппаратов за 50,3 млн рублей. Кроме того, между «Стармедом» и управлением здравоохранения Ростова был заключён контракт на поставку 100 медицинских коек на сумму 39,1 млн рублей. Специалисты Росфинмониторинга, правда, официально заявили, что со сделкой на поставку ИВЛ не всё так гладко и стоимость оборудования может быть завышена на 20 млн рублей, но это, как говорится, надо ещё доказать. Не может же быть, чтобы близкая знакомая главного ростовского антикоррупционера наживалась на сделках с бюджетом. Или может?

«По грубым подсчётам, через фирму Елизаветы Калайчиди за последние четыре года прошло несколько десятков миллионов рублей. Такие впечатляющие финансовые показатели для компании с одним сотрудником указывают на то, что «Стармед» может быть банальной «фирмой-прокладкой» для перекачки денег», – пишет издание «Блокнот».

Сейчас Василий Голубев собрался в третий раз стать губернатором Ростовской области. Интересно, наличие таких соратников поможет ему сохранить свой пост или, наоборот, в Москве наконец обратят внимание на кадровый подбор команды главы региона?