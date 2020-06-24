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"Вы больные": Захарова осадила оскорбившего Путина журналиста

24 июня 2020, 15:00  •  60 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
Политик процитировала Сергея Лаврова
Официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на оскорбительные слова грузинского журналиста Георгия Габунии, сказанные в адрес президента России Владимира Путина. Для этого политик процитировала руководителя МИД Сергея Лаврова.
Она напомнила слова главы ведомства, которыми он осадил грузинских журналисток.
"В данном случае более чем уместно: "Вы больные, девочки", – цитирует Захарову РИА "Новости".
Напомним, что скандал с Габунией начал набирать обороты еще в 2019 году. Тогда он создал передачу "Рустави-2", где позволял себе резкие высказывания в адрес российского президента. Кроме того, он позволил себе критиковать политику главы России на телеканале "Мтавари архи".
После провокационного поведения телеведущего сами зрители потребовали уволить его с работы. Новое руководство телеканала, где выходила передача Габунии, прислушались к мнению большинства и сняли ведущего с должности вместе с рядом других журналистов. Однако Габуния не извлек никакого урока из произошедшего и 22 июня снова резко высказался в адрес Владимира Путина.

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