«Вы – могучая»: Лена Летучая записала забавный ролик с призывом голосовать на выборах

Телеведущая Лена Летучая опубликовала в Инстаграме забавное видео со своим участием: ведущая снялась в ролике, посвященном выборам президента России. По сюжету, Лена приходит на предвыборный участок с намерением проголосовать. Но все уже привыкли, что если где-то появляется Летучая – жди проверки. И потому пытаются показать Елене свои документы, продемонстрировать урны для голосования и всячески убедить ее, что у них на участке все в порядке. Правда, при этом путают фамилию телезвезды и называют ее «Леной Могучей».

Лена Летучая записала забавный ролик с призывом голосовать на выборах.А сама телеведущая проголосовала досрочно перед вылетом в Испанию

- За последние несколько лет образ строгой и могучей Лены Летучей крепко прилип ко мне - где бы я ни появилась. Люди даже побаиваются меня, - шутливо прокомментировала телеведущая. - Наверное, потому вела Ревизорро, а после и Летучий Отряд на Первом канале, не просто как ведущая, а как продюсер и автор. У меня есть своя позиция, и она всегда очень активная, за что часто страдаю. Но пассивное отношение к жизни - это точно не про меня, и тут уж судьбу мне не поменять.

Сама Летучая уже проголосовала – она собиралась в поездку, и, зная, что в воскресенье ее не будет в Москве, заполнила бюллетень досрочно.

- Перед вылетом в Испанию проголосовала на выборах Президента РФ досрочно (да, я ещё и отличница!)) понимая, что 18 марта не смогу быть в Москве. А для вас - тех, кому голосовать завтра, записала с ребятами веселый ролик о том, как голосует Лена Летучая. За кого проголосовала - скажу в понедельник - сегодня уже агитация запрещена, - напомнила Елена. - Всем привет, голосуйте, идите на выборы - это важно! В понедельник обсудим.

Позитивный ролик моментально набрал тысячи лайков, а под постом Летучей подписчики ее странички оставляют одобрительные комментарии. «Реально самый крутой Ревизор!», «Отличное видео) Елена молодец, правильный пример подает. Если не можешь в день выборов проголосовать - проголосуй заранее», «Я тоже считаю, что пойти на выборы - гражданский долг каждого. А кто не может 18 марта проголосовать, должен заранее об этом позаботиться», - пишут фолловеры телеведущей.