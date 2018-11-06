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«Вы - тот, кто решает проблемы»: Джефф Монсон записал обращение к Владимиру Путину на английском языке

06 ноября 2018, 18:39  •  39 • Политика
Депутат-боец Джефф Монсон записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину на английском языке с просьбой помочь обманутым дольщикам ЖК «Квартал Европа».
Обманутые дольщики ЖК «Квартал Европа» нашли поддержку в лице бойца-депутата Джеффа Монсона. Новоиспеченный российский парламентарий американского происхождения решил вступиться за людей и попросил помощи напрямую у президента РФ Владимира Путина, записав видеоборащение. Правда, пока на английском языке.
«Вы - тот, кто решает проблемы. Поэтому мы просим о помощи», - заявил Монсон, стоя в окружении обманутых дольщиков.
Он всего за полминуты рассказал о тех трудностях, с которыми столкнулись эти люди. Начав свою речь со слов благодарности в адрес российского лидера, который «остановил проблему с мусором и ядовитым газом, который отравлял воздух».
«Теперь эти люди просят Вас помочь с их проблемой. Их дом так и не достроен. Многие вынуждены платить ипотеку и снимать жилье где-то еще», - обратился к Путину Монсон.

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