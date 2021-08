ВВС Украины обречены на вымирание… • 123 • Украина

Первого августа на Украине отметили праздник – День Военно-воздушных сил.



Смешной праздник в смешной стране, не находите?



Украинские ВВС умерли еще до 2014 года…



Все самолёты, которые сейчас находятся в распоряжении Военно-воздушных сил Украины, Украине фактически не принадлежат, и они были произведены во времена Советского Союза, и уже давно устарели. В украинском флоте нет самолета или вертолета, которому было бы меньше 30 лет. Большинство из них старше 40. А некоторым вообще 50…



Военно-воздушные силы Украины оказались в первой десятке худших в мире в 2018 году из-за слабой подготовки летного состава, устаревшей техники и ужасного технического оборудования. Такие данные появились на американском портале We Are The Mighty.



На протяжении семи лет войны на Донбассе авиация Украины убивала мирных жителей, а если ей это не удавалось, то ее уничтожали ополченцы. Во время учений разбился истребитель Су-27, в результате чего на месте погибли американский и украинский пилоты. Украинские самолёты падают даже без угроз со стороны противника.



И с чем поздравлял Зеленский личный состав и ветеранов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, остается загадкой…



За 2019 и 2020 годы из состава ВВС Украины уволилось порядка 140 летчиков-испытателей, в 2021-ом планируют уйти еще 40 пилотов. Такие неутешительные данные 18 июля озвучил представитель ВВС ВСУ Олег Гаврилко, выступая в эфире «Радио Свобода». Он констатировал, что уход боевых лётчиков из Военно-воздушных сил ВСУ приобрёл массовый характер.



Все правильно, что покидают... Да и какие могут быть летчики при отсутствии авиации? Лет десять назад они были просто летчиками, сейчас, с учетом состояния ВВС Украины, их риск сопоставим с риском летчика-испытателя. А еще лет через пять оставшиеся будут летчиками-камикадзе считаться. Кому это надо...



Авиационный парк, который не обновлялся со времен СССР, постепенно приходит в негодность, что в итоге приводит к сокращению общего числа вылетов… Летная техника на 85 % неисправна, отсутствуют плановые полеты и занятия.



Согласно статистике Минобороны Украины, в последние годы средний налёт в год лётчиков украинских ВВС составил 40 часов. А по нормативам НАТО, куда так стремится Украина, лётчики должны иметь не менее 180 часов налёта в год, из которых только 40 разрешается набрать на авиатренажёре.



Самостоятельно Украина авиацию не строит, закупать не может, остается только донашивать старые самолеты, которые физически изнашиваются и приходят в негодность. ВВС Украины это динозавры, которые неизбежно обречены на вымирание…



Заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк ранее заявлял, что в 2021 году планируется осуществить масштабную модернизацию военно-воздушных сил страны. По его словам, речь, в частности, идёт о проекте по модернизации фронтовых истребителей МиГ-29 ВСУ, к которой будет привлечён Израиль.



И хотя сумму вероятного контракта министр не назвал, ясно, что деньги нужны немалые. Во всяком случае, гораздо больше той, которую МО Украины никак не может найти, чтобы поднять зарплату военным пилотам. Которых к тому же не так уж много и осталось.

