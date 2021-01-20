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ВВС США уже "прощупывают" ПВО России в Чёрном море: "Могут зайти глубже, чем раньше"

20 января 2021, 18:55  •  210 • Политика
ВВС США уже "прощупывают" ПВО России в Чёрном море, выполняя довольно провокационные манёвры в этом районе. Чего только стоит очередной условный "прорыв" российских систем ПВО в Крыму. Военный эксперт Виктор Литовкин отмечает, что за этими действиями стоит вполне очевидный намёк - США дают понять, что уже "могут зайти глубже, чем раньше".
По данным Air Force Magazine со ссылкой на заявление командования ВВС Соединённых Штатов в Европе и Африке, Военно-воздушные силы США совместно с партнёрами по НАТО провели в районе Чёрного моря "операцию по целеуказанию во всех сферах". Согласно заявлению, западные военные могли выполнить миссию, предполагающую отработку прорыва российской противовоздушной обороны (ПВО) в Черноморском регионе. По данным издания, мероприятие сил НАТО продемонстрировало способность боевой авиации США и их союзников к боевым действиям в Чёрном море.
Напомним, что ранее управление по испытаниям и оценке Пентагона опубликовало отчёт, в котором есть рекомендация Военно-морским силам США провести пробные пуски противокорабельной ракеты AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) версии 1.1. Ранее в Пентагоне заявляли, что эти ракеты могут уничтожить Черноморский флот России за короткое время.
В беседе с корреспондентом Царьграда военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что манипуляции военных НАТО вблизи российских радиолокационных постов, вероятнее всего, говорят о том, что они намерены проверять работу станций сопровождения, систему РЭБ, которая находится там, и оценивать влияние всего этого на аппаратуру, которая управляет данной ракетой.
"Это намёк на то, что они уже там. И то, что они там отрабатывали задачи в воздушном пространстве Украины, это ещё один намёк, что у них есть возможность зайти куда глубже, чем они раньше заходили", - отметил эксперт.
Виктор Литовкин также отметил, что происходящая ситуация похожа на времена холодной войны, когда такими провокационными способами прощупывали противника и оценивали его способности.

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