ВВС США уже "прощупывают" ПВО России в Чёрном море: "Могут зайти глубже, чем раньше"

По данным Air Force Magazine со ссылкой на заявление командования ВВС Соединённых Штатов в Европе и Африке, Военно-воздушные силы США совместно с партнёрами по НАТО провели в районе Чёрного моря "операцию по целеуказанию во всех сферах". Согласно заявлению, западные военные могли выполнить миссию, предполагающую отработку прорыва российской противовоздушной обороны (ПВО) в Черноморском регионе. По данным издания, мероприятие сил НАТО продемонстрировало способность боевой авиации США и их союзников к боевым действиям в Чёрном море.

Напомним, что ранее управление по испытаниям и оценке Пентагона опубликовало отчёт, в котором есть рекомендация Военно-морским силам США провести пробные пуски противокорабельной ракеты AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) версии 1.1. Ранее в Пентагоне заявляли, что эти ракеты могут уничтожить Черноморский флот России за короткое время.

В беседе с корреспондентом Царьграда военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что манипуляции военных НАТО вблизи российских радиолокационных постов, вероятнее всего, говорят о том, что они намерены проверять работу станций сопровождения, систему РЭБ, которая находится там, и оценивать влияние всего этого на аппаратуру, которая управляет данной ракетой.

"Это намёк на то, что они уже там. И то, что они там отрабатывали задачи в воздушном пространстве Украины, это ещё один намёк, что у них есть возможность зайти куда глубже, чем они раньше заходили", - отметил эксперт.

Виктор Литовкин также отметил, что происходящая ситуация похожа на времена холодной войны, когда такими провокационными способами прощупывали противника и оценивали его способности.