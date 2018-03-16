ВВС США «уходят в тень» перед ударом. События в Ат-Танфе пытаются спрятать за шумихой вокруг дела Скрипаля • 612 • Аналитика



Сказать, что начало марта 2018 года изначально оказалось перенасыщенным знаковыми военно-политическими событиями глобального значения, - значит, ничего не сказать. Несомненно, возглавляет «горячую тройку событий» презентация перспективны типов гиперзвукового ракетного вооружения, сделанная президентом России Владимиром Путиным в Центральном выставочном зале «Манеж » 1 марта. Наибольший интерес самой разношёрстной публики, включая интерент-обозревателей, так и специалистов, был прикован к 10-маховой аэробаллистической ракете средней дальности «Кинжал», которая оснащается активной радиолокационной ГСН, датчиками оптико-электронной корреляционной подсистемы, а также аэродинамическими и газодинамическими органами управления и обладает внушительным конструктивным сходством с оперативно-тактической баллистической ракетой 9М723-1 комплекса «Искандер-М». Впервые в истории перед глазами представителей оборонных ведомств США и государств-участниц Североатлантического альянса предстал ударный авиационный комплекс, многоцелевая аэробаллистическая ракета которого способна двигаться по сложной квазибаллистической траектории, выполняя противозенитные манёвры, и поражать широкую номенклатуру целей на удалении более 2000 км.



Напомним, что до этого в НАТО имели представление лишь об аэробаллистической противокорабельной ракете Х-15С, обладающей в 2 раза меньшей скоростью в 5350 км/ч и дальностью в 300 км. С появлением новых дальнобойных ЗУР типа SM-2 Block IVA, SM-6, а также высокоманевренных RIM-162 ESSM, Х-15С перестали представлять существенную угрозу для «противоракетных зонтиков» АУГ ВМС США, тем более, что о возможностях РКВ-15 выполнять противозенитные манёвры с высокими перегрузками ничего неизвестно. Более того, для пуска «Изделия 15» по кораблю противника требовалось сближение до 300 км, что вынуждало экипаж Ту-22М3 идти на огромный риск, заходя в радиуcы действия палубных перехватчиков F-14A/D и F/A-18C/D. «Кинжал» же стал очень и очень серьёзным ответом на развёртывание ВМС и ВВС США у наших западных границ, так лишён всех вышеуказанных недостатков.





Наиболее пикантным и показательным моментом является то, что Владимир Путин объявил о наличии «Кинжалов» на вооружении одной из частей ВКС Южного военного округа именно в тот момент, когда в акваторию Средиземного моря прибыла крупная амфибийно-десантная группировка ВМС США в составе УДК «Iwo Jima», транспортно-десантного вертолётоносца/дока «New York», десантного корабля-дока «Oak Hill» (около двух экспедиционных батальонов КМП США численностью в 3000 морских пехотинцев) и корабля снабжения «William McLean», а в Чёрном море находился «Иджис»-эсминец УРО DDG-64 USS «Carney». Следовательно, презентацию можно интерпретировать как немногозначное предупреждение Вашингтона о недопустимости агрессивных действий против САА и т.д. Но как стало известно немного погадя, такие завуалированные предупреждения до наших заокеанских «партнёров» доходят крайне плохо, а значит, дел не будет ровно до тех пор, пока «внушительная дубина не будет занесена над головой» Пентагона, Капитолия и Белого дома.



Реакция главы оборонного ведомства США Джеймса Мэттиса на информацию об обретении начальной боевой готовности комплексом «Кинжал» была весьма сдержанной, а также наполненной блефом. Так, «Бешеный пёс» попытался выдать желаемое за действительное, заявив, что «представленные российские вооружения никоим образом не повлияют на оборонную концепцию Пентагона и ничего кардинально нового он не заметил». Логично, что такое заявление могло быть сделано лишь с расчётом на простого обывателя, ничего не смыслящего в военной технике.



Ответным шагом с американской стороны стала попытка запугивания Дамаска и Москвы новым массированным ракетным ударом по объектам Сирийской Арабской Армии близ Восточной Гуты, если не будет прекращено наступление сирийских правительственных войск на оппозиционных боевиков FSA, поддерживаемых Вашингтоном, Лондоном и другими западноевропейскими «игроками». О готовности к нанесению удара заявила «говорящая голова» администрации Трампа - постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Вновь был сделан упор на то, что рассматриваемая военная операция будет реализована и без мандата ООН. Этот ход Штатов можно причислить ко второму событию нашей «горячей тройки», но рассмотреть его нужно более подробно. Очередная ли это проверка Сирии и России на военно-политическую «мягкотелость» и покладистость, либо реально планируемый удар по САА с целью максимального подрыва её обороноспособности для последующих гибридных атак со стороны SDF, FSA и других оппозиционных формирований? У нового евро-Гитлера будет тот же "крестный отец"



В наших предыдущих работах мы рассматривали цели прибытия в контролируемую Штатами 55-километровую зону безопасности вокруг военной базы Ат-Танф 600 бойцов Сил специальных операций США («зелённых беретов»), вслед за которыми выдвинулись механизированные подразделения (очевидно, - КМП США). Уже тогда подтвердились догадки, что одной лишь воинственной риторикой «порыкивания» американской стороны в стенах Совбеза ООН напряжённая ситуация не ограничится. По-видимому, штаб западной коалиции во главе с США, так или иначе, попытает счастья в военной операции против сирийской армии на юге Сирии под предлогом поддержки «белых и пушистых» боевиков «Свободной сирийской армии». А в качестве casus belli по-американски может быть использовано два классических прецедента.



Первый - классический: обвинение «режима Башара Асада» в использовании против FSA в Восточной Гуте химического оружия, которое в реальности сирийской армией уже давно ликвидировано. Но пробирки-то у американцев не закончились, а значит и поле деятельности в Совбезе ООН сохраняется; в этом и вся соль. Второй, - куда более непредсказуемый: обвинение Сирийской Арабской Армии в нанесении ударов по вышеописанной зоне безопасности вокруг Ат-Танфа и лагеря беженцев Эр-Рукбан, используемого в качестве инкубатора для подпитки антиправительственных формирований новым «пушечным мясом», направляемым как в Хасеке, так и в район Даръа для решающего удара по сирийской армии. Оливковая ветвь: настроения в турецком обществе



В случае с обвинением Дамаска в химической атаке, а также произвольных бомбовых ударах по Восточной Гуте, Вашингтон продолжает «подтягивать» новые фотографии очевидцев и свидетельства купленных «Белых касок». К примеру, на той же западной онлайн-карте syria.liveuamap.com, несмотря на всю достоверность освещаемой тактической ситуации, можно наткнуться на фото якобы сирийского вертолёта Ми-17, который якобы сбрасывает свободнопадающие бомбы и бочку (оснащённую стабилизаторами) со взрывчатым веществом на жилые кварталы Ирбина. При этом, ни точек падения, ни видеоматериала не предоставлено. Да и о том, что на этом участке находится опорный пункт боевиков, а местное население давно покинуло свои дома, тоже никто не сообщает. Выставлено всё будет совершенно в ином свете, выгодном США и их союзникам.



В случае же с Ат-Танфом всё ещё более загадочно. Пока основные западные СМИ помалкивают, такие репортёры, как Раян Браун публикуют на своих «Twitter»-страничках очень интересные факты со ссылкой на штаб международной коалиции. Так, вечером 14 марта, стало известно, что сирийские правительственные войска, развёрнутые в провинции Хомс, якобы забросили в окрестности деревни Вади эш-Шутайви (окраины 55-километровой зоны безопасности) некие ящики с артиллерийским «снаряжением», что заметили военные специалисты-наблюдатели из патруля, подчиняющегося штабу западной коалиции. Какой патруль и какие советники, пока не совсем ясно. Да и что могли делать подразделения САА в пустынях на юге Хомса, когда все подразделения «Сил Тигра» и 5-го штурмового корпуса сейчас зачищают Восточную Гуту от боевиков FSA и «ан-Нусры», а также мониторят ситуацию с турецкой агрессией на севере Алеппо. Момент не освещён на центральных СМИ, а поэтому может иметь место провокация, в которой атаку на Ат-Танф предпримут уже подготовленные (или даже переодетые в солдат сирийской армии) боевики так называемой «умеренной» оппозиции...сейчас готовится почва. Очень хороший повод для дальнейшего удара «Томагавками» и начала наземной операции в южных районах Сирийской Арабской Республики. Неплохой ход конём, не так ли? По правительству Великобритании нанесен мощный удар



Тем не менее, о последствиях рассматриваемого удара «Томагавками» по Сирии наших заокеанских «друзей» предупредил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, пригрозив ответными противокорабельными ударами по носителям RGM-109E («Tomahawk Block IV») и перехватом запущенных средств воздушного нападения. Как вы могли заметить, это предупреждение временно загнало Вашингтон в ступор: все «говорящие головы» Пентагона, Конгресса и ЦРУ молчат уже целые сутки.



Но есть один важный момент: Валерий Герасимов уточнил, что ответный удар последует лишь в том случае, «если появится угроза для российского контингента на территории Сирии». В этом случае ОВС коалиции получают отличную возможность «на манёвр»: удары могут быть нанесены исключительно по таким объектам САА, как командные пункты, военные аэродромы, радиолокационные станции ДРЛО, приданные средствам противовоздушной обороны, а также скопления бронетанковой техники. В таком случае мы снова имеем возможность абстрагироваться от прямого столкновения с силами НАТО и, в первую очередь, США. Но не пора ли заканчивать с политикой «отстранения»?! ВВС США наносят «обезглавливающие удары» по сирийской армии не только тогда, когда их военнослужащим угрожает опасность на восточном берегу Евфрата, но и когда происходят рядовые столкновения между САА и главным союзником Вашингтона - курдскими «Сирийскими демократическими силами» (SDF). Напоминаем мы об этом уже не один раз. Да и «отступать» нам уже некуда: предстоит беспощадная битва как на фронтах дипломатических, так и на военных.



Тот громадный резонанс вокруг дела Скрипаля, который абсолютно искусственно спровоцирован Лондоном и Вашингтоном, носит сразу несколько стратегически важных целей. Во-первых, постараться максимально снизить авторитет Москвы на международной арене, и, в первую очередь в Совбез ООН (для возможного лишения права вето, либо выдворения из организации); о начале данной акции со стороны Запада заявил первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников. Такой лихой манёвр способен полностью отстранить Россию от участия в решении любых глобальных вопросов геополитической повестки дня посредством диалога, а единственным методом воздействия останутся лишь силовые инструменты. Как видите, и в составе ООН мы вынуждены действовать именно последним методом. Объявлен альянс против России. Каким будет удар?



Во-вторых, горячими перепалками в здании Совбеза ООН по навязываемому делу Скрипаля Россию пытаются отвлечь от ситуации с готовящимся ракетным ударом по Сирии, который последует совершенно не со стороны Средиземного моря (как было в случае с авиабазой Эш-Шайрат). Все взоры военных экспертов и российского ГШ должны быть обращены исключительно на южное воздушное направление Сирии, откуда в один прекрасный момент могут появится сотни «Томагавков», запущенных из акватории Персидского залива или Красного моря. Обратите внимание, что никаких концентраций авианосных ударных группировок 6-го оперативного флота ВМС США в Средиземном море не наблюдается.



Это значит, что в этот раз ВМС США стараются максимально скрыть свои планы вплоть до начала МРАУ по САА. В данный момент следовало бы обратить огромное внимание на целостность «противовоздушного/противоракетного зонтика» сирийской армии в южных провинциях, а в особенности в районе горной цепи Антиливан, где обнаружению низковысотных СКР препятствует сложный рельеф местности. С этого направления вполне может последовать объединённый удар стратегической и тактической авиации ВВС США и Хель Хаавир, которые в последнее время участили проверку своих противракетных средств.



По окончании нашей работы хотелось бы обратить внимание на крайне важную новость, которая обошла стороной многие информационные ресурсы на фоне дела Скрипаля и ответного заявления Валерия Герасимова. Согласно данным американской газеты «Defense News», в ближайшее время командование ВВС США многократно сократит количество журналистских аккредитаций, а также введёт заметные ограничения на число визитов представителей средств массовой информации на авиабазы Военно-воздушных сил США. Более того, немного позднее может быть введён 4-хмесячный запрет на общение лётного состава и обслуживающего персонала ВВС США с прессой. На лицо серьёзные оперативно-стратегические мероприятия.



Источники информации:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5027116

http://tass.ru/armiya-i-opk/5024872

https://grey-croco.livejournal.com/2032219.html

https://syria.liveuamap.com/ Сказать, что начало марта 2018 года изначально оказалось перенасыщенным знаковыми военно-политическими событиями глобального значения, - значит, ничего не сказать. Несомненно, возглавляет «горячую тройку событий» презентация перспективны типов гиперзвукового ракетного вооружения, сделанная президентом России Владимиром Путиным в Центральном выставочном зале «Манеж » 1 марта. Наибольший интерес самой разношёрстной публики, включая интерент-обозревателей, так и специалистов, был прикован к 10-маховой аэробаллистической ракете средней дальности «Кинжал», которая оснащается активной радиолокационной ГСН, датчиками оптико-электронной корреляционной подсистемы, а также аэродинамическими и газодинамическими органами управления и обладает внушительным конструктивным сходством с оперативно-тактической баллистической ракетой 9М723-1 комплекса «Искандер-М». Впервые в истории перед глазами представителей оборонных ведомств США и государств-участниц Североатлантического альянса предстал ударный авиационный комплекс, многоцелевая аэробаллистическая ракета которого способна двигаться по сложной квазибаллистической траектории, выполняя противозенитные манёвры, и поражать широкую номенклатуру целей на удалении более 2000 км.Напомним, что до этого в НАТО имели представление лишь об аэробаллистической противокорабельной ракете Х-15С, обладающей в 2 раза меньшей скоростью в 5350 км/ч и дальностью в 300 км. С появлением новых дальнобойных ЗУР типа SM-2 Block IVA, SM-6, а также высокоманевренных RIM-162 ESSM, Х-15С перестали представлять существенную угрозу для «противоракетных зонтиков» АУГ ВМС США, тем более, что о возможностях РКВ-15 выполнять противозенитные манёвры с высокими перегрузками ничего неизвестно. Более того, для пуска «Изделия 15» по кораблю противника требовалось сближение до 300 км, что вынуждало экипаж Ту-22М3 идти на огромный риск, заходя в радиуcы действия палубных перехватчиков F-14A/D и F/A-18C/D. «Кинжал» же стал очень и очень серьёзным ответом на развёртывание ВМС и ВВС США у наших западных границ, так лишён всех вышеуказанных недостатков.Наиболее пикантным и показательным моментом является то, что Владимир Путин объявил о наличии «Кинжалов» на вооружении одной из частей ВКС Южного военного округа именно в тот момент, когда в акваторию Средиземного моря прибыла крупная амфибийно-десантная группировка ВМС США в составе УДК «Iwo Jima», транспортно-десантного вертолётоносца/дока «New York», десантного корабля-дока «Oak Hill» (около двух экспедиционных батальонов КМП США численностью в 3000 морских пехотинцев) и корабля снабжения «William McLean», а в Чёрном море находился «Иджис»-эсминец УРО DDG-64 USS «Carney». Следовательно, презентацию можно интерпретировать как немногозначное предупреждение Вашингтона о недопустимости агрессивных действий против САА и т.д. Но как стало известно немного погадя, такие завуалированные предупреждения до наших заокеанских «партнёров» доходят крайне плохо, а значит, дел не будет ровно до тех пор, пока «внушительная дубина не будет занесена над головой» Пентагона, Капитолия и Белого дома.Реакция главы оборонного ведомства США Джеймса Мэттиса на информацию об обретении начальной боевой готовности комплексом «Кинжал» была весьма сдержанной, а также наполненной блефом. Так, «Бешеный пёс» попытался выдать желаемое за действительное, заявив, что «представленные российские вооружения никоим образом не повлияют на оборонную концепцию Пентагона и ничего кардинально нового он не заметил». Логично, что такое заявление могло быть сделано лишь с расчётом на простого обывателя, ничего не смыслящего в военной технике.Ответным шагом с американской стороны стала попытка запугивания Дамаска и Москвы новым массированным ракетным ударом по объектам Сирийской Арабской Армии близ Восточной Гуты, если не будет прекращено наступление сирийских правительственных войск на оппозиционных боевиков FSA, поддерживаемых Вашингтоном, Лондоном и другими западноевропейскими «игроками». О готовности к нанесению удара заявила «говорящая голова» администрации Трампа - постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Вновь был сделан упор на то, что рассматриваемая военная операция будет реализована и без мандата ООН. Этот ход Штатов можно причислить ко второму событию нашей «горячей тройки», но рассмотреть его нужно более подробно. Очередная ли это проверка Сирии и России на военно-политическую «мягкотелость» и покладистость, либо реально планируемый удар по САА с целью максимального подрыва её обороноспособности для последующих гибридных атак со стороны SDF, FSA и других оппозиционных формирований?В наших предыдущих работах мы рассматривали цели прибытия в контролируемую Штатами 55-километровую зону безопасности вокруг военной базы Ат-Танф 600 бойцов Сил специальных операций США («зелённых беретов»), вслед за которыми выдвинулись механизированные подразделения (очевидно, - КМП США). Уже тогда подтвердились догадки, что одной лишь воинственной риторикой «порыкивания» американской стороны в стенах Совбеза ООН напряжённая ситуация не ограничится. По-видимому, штаб западной коалиции во главе с США, так или иначе, попытает счастья в военной операции против сирийской армии на юге Сирии под предлогом поддержки «белых и пушистых» боевиков «Свободной сирийской армии». А в качестве casus belli по-американски может быть использовано два классических прецедента.Первый - классический: обвинение «режима Башара Асада» в использовании против FSA в Восточной Гуте химического оружия, которое в реальности сирийской армией уже давно ликвидировано. Но пробирки-то у американцев не закончились, а значит и поле деятельности в Совбезе ООН сохраняется; в этом и вся соль. Второй, - куда более непредсказуемый: обвинение Сирийской Арабской Армии в нанесении ударов по вышеописанной зоне безопасности вокруг Ат-Танфа и лагеря беженцев Эр-Рукбан, используемого в качестве инкубатора для подпитки антиправительственных формирований новым «пушечным мясом», направляемым как в Хасеке, так и в район Даръа для решающего удара по сирийской армии.В случае с обвинением Дамаска в химической атаке, а также произвольных бомбовых ударах по Восточной Гуте, Вашингтон продолжает «подтягивать» новые фотографии очевидцев и свидетельства купленных «Белых касок». К примеру, на той же западной онлайн-карте syria.liveuamap.com, несмотря на всю достоверность освещаемой тактической ситуации, можно наткнуться на фото якобы сирийского вертолёта Ми-17, который якобы сбрасывает свободнопадающие бомбы и бочку (оснащённую стабилизаторами) со взрывчатым веществом на жилые кварталы Ирбина. При этом, ни точек падения, ни видеоматериала не предоставлено. Да и о том, что на этом участке находится опорный пункт боевиков, а местное население давно покинуло свои дома, тоже никто не сообщает. Выставлено всё будет совершенно в ином свете, выгодном США и их союзникам.В случае же с Ат-Танфом всё ещё более загадочно. Пока основные западные СМИ помалкивают, такие репортёры, как Раян Браун публикуют на своих «Twitter»-страничках очень интересные факты со ссылкой на штаб международной коалиции. Так, вечером 14 марта, стало известно, что сирийские правительственные войска, развёрнутые в провинции Хомс, якобы забросили в окрестности деревни Вади эш-Шутайви (окраины 55-километровой зоны безопасности) некие ящики с артиллерийским «снаряжением», что заметили военные специалисты-наблюдатели из патруля, подчиняющегося штабу западной коалиции. Какой патруль и какие советники, пока не совсем ясно. Да и что могли делать подразделения САА в пустынях на юге Хомса, когда все подразделения «Сил Тигра» и 5-го штурмового корпуса сейчас зачищают Восточную Гуту от боевиков FSA и «ан-Нусры», а также мониторят ситуацию с турецкой агрессией на севере Алеппо. Момент не освещён на центральных СМИ, а поэтому может иметь место провокация, в которой атаку на Ат-Танф предпримут уже подготовленные (или даже переодетые в солдат сирийской армии) боевики так называемой «умеренной» оппозиции...сейчас готовится почва. Очень хороший повод для дальнейшего удара «Томагавками» и начала наземной операции в южных районах Сирийской Арабской Республики. Неплохой ход конём, не так ли?Тем не менее, о последствиях рассматриваемого удара «Томагавками» по Сирии наших заокеанских «друзей» предупредил начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, пригрозив ответными противокорабельными ударами по носителям RGM-109E («Tomahawk Block IV») и перехватом запущенных средств воздушного нападения. Как вы могли заметить, это предупреждение временно загнало Вашингтон в ступор: все «говорящие головы» Пентагона, Конгресса и ЦРУ молчат уже целые сутки.Но есть один важный момент: Валерий Герасимов уточнил, что ответный удар последует лишь в том случае, «если появится угроза для российского контингента на территории Сирии». В этом случае ОВС коалиции получают отличную возможность «на манёвр»: удары могут быть нанесены исключительно по таким объектам САА, как командные пункты, военные аэродромы, радиолокационные станции ДРЛО, приданные средствам противовоздушной обороны, а также скопления бронетанковой техники. В таком случае мы снова имеем возможность абстрагироваться от прямого столкновения с силами НАТО и, в первую очередь, США. Но не пора ли заканчивать с политикой «отстранения»?! ВВС США наносят «обезглавливающие удары» по сирийской армии не только тогда, когда их военнослужащим угрожает опасность на восточном берегу Евфрата, но и когда происходят рядовые столкновения между САА и главным союзником Вашингтона - курдскими «Сирийскими демократическими силами» (SDF). Напоминаем мы об этом уже не один раз. Да и «отступать» нам уже некуда: предстоит беспощадная битва как на фронтах дипломатических, так и на военных.Тот громадный резонанс вокруг дела Скрипаля, который абсолютно искусственно спровоцирован Лондоном и Вашингтоном, носит сразу несколько стратегически важных целей. Во-первых, постараться максимально снизить авторитет Москвы на международной арене, и, в первую очередь в Совбез ООН (для возможного лишения права вето, либо выдворения из организации); о начале данной акции со стороны Запада заявил первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников. Такой лихой манёвр способен полностью отстранить Россию от участия в решении любых глобальных вопросов геополитической повестки дня посредством диалога, а единственным методом воздействия останутся лишь силовые инструменты. Как видите, и в составе ООН мы вынуждены действовать именно последним методом.Во-вторых, горячими перепалками в здании Совбеза ООН по навязываемому делу Скрипаля Россию пытаются отвлечь от ситуации с готовящимся ракетным ударом по Сирии, который последует совершенно не со стороны Средиземного моря (как было в случае с авиабазой Эш-Шайрат). Все взоры военных экспертов и российского ГШ должны быть обращены исключительно на южное воздушное направление Сирии, откуда в один прекрасный момент могут появится сотни «Томагавков», запущенных из акватории Персидского залива или Красного моря. Обратите внимание, что никаких концентраций авианосных ударных группировок 6-го оперативного флота ВМС США в Средиземном море не наблюдается.Это значит, что в этот раз ВМС США стараются максимально скрыть свои планы вплоть до начала МРАУ по САА. В данный момент следовало бы обратить огромное внимание на целостность «противовоздушного/противоракетного зонтика» сирийской армии в южных провинциях, а в особенности в районе горной цепи Антиливан, где обнаружению низковысотных СКР препятствует сложный рельеф местности. С этого направления вполне может последовать объединённый удар стратегической и тактической авиации ВВС США и Хель Хаавир, которые в последнее время участили проверку своих противракетных средств.По окончании нашей работы хотелось бы обратить внимание на крайне важную новость, которая обошла стороной многие информационные ресурсы на фоне дела Скрипаля и ответного заявления Валерия Герасимова. Согласно данным американской газеты «Defense News», в ближайшее время командование ВВС США многократно сократит количество журналистских аккредитаций, а также введёт заметные ограничения на число визитов представителей средств массовой информации на авиабазы Военно-воздушных сил США. Более того, немного позднее может быть введён 4-хмесячный запрет на общение лётного состава и обслуживающего персонала ВВС США с прессой. На лицо серьёзные оперативно-стратегические мероприятия. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 612 Источник Похожие новости По правительству Великобритании нанесен мощный удар Оливковая ветвь: настроения в турецком обществе Мэй уж слишком истерит

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