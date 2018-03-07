ВВС США среди звёзд • 87 • Аналитика Дэвид Голдфейн — начальник штаба ВВС США. Этот человек смотрит сквозь небо. Заглядывает в черноту космоса. Именно в космосе он готовится воевать. Спустя несколько лет война в космосе станет реальностью. А посему Вашингтону следует добиться превосходства среди звёзд.







Примечание для особенных читателей, которые любят кричать: «Бред! Фейк! Тупой юмор! Враньё! Автор курил!..» Заявления генерала-штабиста — не сатира и не выдумка. О грядущих войнах в космосе пишет уважаемое и вполне серьёзное издание «Space News». Автор публикации — Сандра Эрвин (Sandra Erwin). Ссылка на источник: вот она.





Что до самого Голдфейна, то о войнах в космосе он сказал не на кухне после вечернего виски, а на очередном симпозиуме Военно-воздушной ассоциации (Air Warfare Association) в Орландо, штат Флорида. И главном его посылом было не удивить участников симпозиума космическими военными идеями, а обозначить тему «инвестиций», которые на воплощение этих идей в реальность потребуются.



Военно-воздушный начальник Голдфейн настаивает: США будут «бороться» за превосходство в космосе. По словам военного чиновника, для подготовки к войне в космосе ВВС США нужны новые технологии и нужна переподготовка командиров. Для этого и требуются инвестиции.



Выступление генерала Голдфейна оказалось самой сильной речью на тему «космических войн», отмечает издание. Космическая война стала областью, заслуживающей «особого внимания со стороны ВВС США». Мистер Голдфейн рассказал аудитории, состоящей из лётного персонала, что им нужно «начинать думать о космическом пространстве так же, как они думают о пространстве воздушном».



По словам генерала, «для нас, военнослужащих, независимо от специальностей, пришло время устремиться к превосходству в космосе». Устремляться к превосходству лётчики должны будут «с тем же усердием», какое они демонстрируют сегодня «в отношении превосходства в воздухе».



Правда, начальник штаба сделал оговорку: пока речь не идёт о том, что лётчики полетят на сражение в космос. Но вместе с тем, предупредил Голдфейн, ВВС должны основательнее настроиться на то, что происходит в космосе. На космос следует смотреть как на место грядущих баталий.



«Я считаю, что через несколько лет мы будем вести войну из космоса, — сказал он. — И мы — тот самый род войск, который должен руководить совместными военными действиями в этой новой спорной области. Этого требует народ!»



Голдфейн, напоминает издание, и прежде делал подобные заявления, выступая там и сям. Однако на сей раз он придерживался куда более решительной риторики, когда говорил о роли ВВС в космической войне.



Более широкий посыл генерала заключается в том, что ВВС должны понимать, как им объединить «воздух, космос и киберсферу». Только таким образом будет получена «полная картина» конфликта, считает начальник штаба. Голдфейн кое-что уточнил: отметил, что ВВС США придётся «играть на догоняющем уровне», ведь киберпространство и космос становятся все более «оспариваемыми областями».



Голдфейн известен как сторонник «многосторонних операций» и идеи о том, что для победы в будущих войнах штабам требуются разведданные изо всех «пространств»: воздуха, киберсферы, земли, моря и космоса. Генерал «с нетерпением» ждёт обсуждения темы использования новых технологий. Какие это технологии, он не сообщил, зато сказал об инвестициях.



Чтобы подготовиться к космической войне, ВВС необходимо инвестировать и в новые технологии, и в подготовку командиров. Голдфейн уже поручил генерал-лейтенанту Стивену Квасту (Steven Kwast), командующему воздушным учебно-тренировочным подразделением, разработать программу подготовки офицеров и младшего комсостава для проведения «космических операций».



Стратегия переключения ВВС на космос нашла отражение и в предложении по бюджету на 2019 финансовый год, пишет Сандра Эрвин. Записки Колорадского Таракана. Майдан разогнан, башка трещит...



Согласно бюджетным документам, ВВС «изыскивают» 8,5 млрд. долл. на «космические программы»: 5,9 млрд. долл. «на исследования и разработки» и 2,6 млрд. долл. на закупку и запуск новых спутников. Запросы ВВС на 2019 финансовый год на 7,1% больше, чем в прошлом году.



В течение следующих пяти лет ВВС США планируют «инвестировать» 44,3 млрд. долл. в космические системы: 31,5 млрд. долл. на исследования и разработки и 12,8 млрд. долл. на закупки. Это означало бы рост расходов на 18% по сравнению с предыдущим 5-летним планом (37,5 млрд. долл.), который был озвучен в прошлом году.



Но смогут ли американские ВВС вести военные действия в космосе и из космоса? Иные российские эксперты в этом сильно сомневаются.



Полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал речи начальника штаба американских ВВС и отметил, что война в космосе принципиально невозможна.



«Я считаю, — сказал он радио «Sputnik», — что война в космосе в принципе невозможна, поскольку может означать гибель человечества. Поэтому Россия добивается через ООН (вместе, кстати, с Китаем) принятия международного закона о запрете размещения оружия в космосе. А заявления американских генералов и адмиралов по этому поводу говорят только об одном: у них постоянно растут аппетиты. Американская армия и так получила рекордный бюджет, но хотела бы получить ещё».



Литовкин полагает, что претензии на мировое господство никогда хорошо не заканчивались. Исторический опыт свидетельствует, что такие попытки могут «закончиться катастрофой для тех, кто всё это начал». Но сегодня военные США «об этом не думают», предположил военный эксперт.



Думают, заметим, они о другом. О русских и китайцах, которые вознамерились «милитаризировать космос».



Незадолго до выступления Дэвида Голдфейна произнёс речь директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс. По его словам, Россия и Китай собираются реализовать планы военного использования космического пространства.

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Доклад Коутса был зачитан 13 февраля. Также он был опубликован на сайте сенатского комитета по разведке. Документ содержит утверждения, согласно которым активность России и Китая в космосе является мировой угрозой. По мнению Коутса, Пекин и Москва «совместят» дипломатические усилия по сохранению международных соглашений о мирном статусе космоса с наращиванием потенциала космической войны.



«Россия и Китай продолжают продвигать международные соглашения о неразмещении оружия в космосе и об «отсутствии первого размещения» оружия в космосе. Однако многие виды оружия не попадут под действие этих соглашений, и это позволит им усилить потенциал для ведения космической войны, публично настаивая на том, что космос должен оставаться мирной областью», — цитирует доклад Коутса ИА «REGNUM».



Как видим, повод для гонки вооружений в космосе найден. Русские и китайцы объявлены хитрыми врагами мира в космическом пространстве.



Для Пентагона не имеет значения, возможна война в космосе, или нет. Совершенно очевидно, что президент Трамп идёт по стопам Рейгана. И скоро будут объявлены новые «звёздные войны». Расходы на «оборонные» нужды в США быстро растут вместе с аппетитами военных и предприятий ВПК, и мало кто удивится, если в Пентагоне затеют строительство чего-нибудь вроде «Звезды смерти».



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru Заявления генерала-штабиста — не сатира и не выдумка. О грядущих войнах в космосе пишет уважаемое и вполне серьёзное издание «Space News». Автор публикации — Сандра Эрвин (Sandra Erwin). Ссылка на источник: вот она.Что до самого Голдфейна, то о войнах в космосе он сказал не на кухне после вечернего виски, а на очередном симпозиуме Военно-воздушной ассоциации (Air Warfare Association) в Орландо, штат Флорида. И главном его посылом было не удивить участников симпозиума космическими военными идеями, а обозначить тему «инвестиций», которые на воплощение этих идей в реальность потребуются.Военно-воздушный начальник Голдфейн настаивает: США будут «бороться» за превосходство в космосе. По словам военного чиновника, для подготовки к войне в космосе ВВС США нужны новые технологии и нужна переподготовка командиров. Для этого и требуются инвестиции.Выступление генерала Голдфейна оказалось самой сильной речью на тему «космических войн», отмечает издание. Космическая война стала областью, заслуживающей «особого внимания со стороны ВВС США». Мистер Голдфейн рассказал аудитории, состоящей из лётного персонала, что им нужно «начинать думать о космическом пространстве так же, как они думают о пространстве воздушном».По словам генерала, «для нас, военнослужащих, независимо от специальностей, пришло время устремиться к превосходству в космосе». Устремляться к превосходству лётчики должны будут «с тем же усердием», какое они демонстрируют сегодня «в отношении превосходства в воздухе».Правда, начальник штаба сделал оговорку: пока речь не идёт о том, что лётчики полетят на сражение в космос. Но вместе с тем, предупредил Голдфейн, ВВС должны основательнее настроиться на то, что происходит в космосе. На космос следует смотреть как на место грядущих баталий.«Я считаю, что через несколько лет мы будем вести войну из космоса, — сказал он. — И мы — тот самый род войск, который должен руководить совместными военными действиями в этой новой спорной области. Этого требует народ!»Голдфейн, напоминает издание, и прежде делал подобные заявления, выступая там и сям. Однако на сей раз он придерживался куда более решительной риторики, когда говорил о роли ВВС в космической войне.Более широкий посыл генерала заключается в том, что ВВС должны понимать, как им объединить «воздух, космос и киберсферу». Только таким образом будет получена «полная картина» конфликта, считает начальник штаба. Голдфейн кое-что уточнил: отметил, что ВВС США придётся «играть на догоняющем уровне», ведь киберпространство и космос становятся все более «оспариваемыми областями».Голдфейн известен как сторонник «многосторонних операций» и идеи о том, что для победы в будущих войнах штабам требуются разведданные изо всех «пространств»: воздуха, киберсферы, земли, моря и космоса. Генерал «с нетерпением» ждёт обсуждения темы использования новых технологий. Какие это технологии, он не сообщил, зато сказал об инвестициях.Чтобы подготовиться к космической войне, ВВС необходимо инвестировать и в новые технологии, и в подготовку командиров. Голдфейн уже поручил генерал-лейтенанту Стивену Квасту (Steven Kwast), командующему воздушным учебно-тренировочным подразделением, разработать программу подготовки офицеров и младшего комсостава для проведения «космических операций».Стратегия переключения ВВС на космос нашла отражение и в предложении по бюджету на 2019 финансовый год, пишет Сандра Эрвин.Согласно бюджетным документам, ВВС «изыскивают» 8,5 млрд. долл. на «космические программы»: 5,9 млрд. долл. «на исследования и разработки» и 2,6 млрд. долл. на закупку и запуск новых спутников. Запросы ВВС на 2019 финансовый год на 7,1% больше, чем в прошлом году.В течение следующих пяти лет ВВС США планируют «инвестировать» 44,3 млрд. долл. в космические системы: 31,5 млрд. долл. на исследования и разработки и 12,8 млрд. долл. на закупки. Это означало бы рост расходов на 18% по сравнению с предыдущим 5-летним планом (37,5 млрд. долл.), который был озвучен в прошлом году.Но смогут ли американские ВВС вести военные действия в космосе и из космоса? Иные российские эксперты в этом сильно сомневаются.Полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал речи начальника штаба американских ВВС и отметил, что война в космосе принципиально невозможна.«Я считаю, — сказал он радио «Sputnik», — что война в космосе в принципе невозможна, поскольку может означать гибель человечества. Поэтому Россия добивается через ООН (вместе, кстати, с Китаем) принятия международного закона о запрете размещения оружия в космосе. А заявления американских генералов и адмиралов по этому поводу говорят только об одном: у них постоянно растут аппетиты. Американская армия и так получила рекордный бюджет, но хотела бы получить ещё».Литовкин полагает, что претензии на мировое господство никогда хорошо не заканчивались. Исторический опыт свидетельствует, что такие попытки могут «закончиться катастрофой для тех, кто всё это начал». Но сегодня военные США «об этом не думают», предположил военный эксперт.Думают, заметим, они о другом. О русских и китайцах, которые вознамерились «милитаризировать космос».Незадолго до выступления Дэвида Голдфейна произнёс речь директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс. По его словам, Россия и Китай собираются реализовать планы военного использования космического пространства.Доклад Коутса был зачитан 13 февраля. Также он был опубликован на сайте сенатского комитета по разведке. Документ содержит утверждения, согласно которым активность России и Китая в космосе является мировой угрозой. По мнению Коутса, Пекин и Москва «совместят» дипломатические усилия по сохранению международных соглашений о мирном статусе космоса с наращиванием потенциала космической войны.«Россия и Китай продолжают продвигать международные соглашения о неразмещении оружия в космосе и об «отсутствии первого размещения» оружия в космосе. Однако многие виды оружия не попадут под действие этих соглашений, и это позволит им усилить потенциал для ведения космической войны, публично настаивая на том, что космос должен оставаться мирной областью», — цитирует доклад Коутса ИА «REGNUM».Как видим, повод для гонки вооружений в космосе найден. Русские и китайцы объявлены хитрыми врагами мира в космическом пространстве.Для Пентагона не имеет значения, возможна война в космосе, или нет. Совершенно очевидно, что президент Трамп идёт по стопам Рейгана. И скоро будут объявлены новые «звёздные войны». Расходы на «оборонные» нужды в США быстро растут вместе с аппетитами военных и предприятий ВПК, и мало кто удивится, если в Пентагоне затеют строительство чего-нибудь вроде «Звезды смерти». Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 87 Источник Похожие новости Осталось удивить Марс Пусть платят! – Польша намерена «поставить на деньги» всех своих соседей Две такие разные России, или Послание президента Федеральному собранию

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