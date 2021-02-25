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ВВС США сообщили о цели "неопасного" запуска ракеты МБР Minuteman 3

25 февраля 2021, 01:15  •  46 • В мире
В Пентагоне подтвердили проведение тестового полёта ракеты Minuteman 3. Американские военные сообщили, что баллистическая ракета не имела заряда, но успешно поразила цели в Тихом океане в ходе тестирования системы защиты.
В Минобороны США подтвердили информацию о тестовых испытаниях возвращаемой ракеты Minuteman III. Сам запуск состоялся 24 февраля с базы Ванденберг в Калифорнии. Баллистическая ракета без боезаряда успешно поразила цель в Тихом океане.
В американских ВВС сообщили, что испытания подтверждают готовность и надёжность Minuteman III. Успех тестовой миссии говорит и о том, что средства ядерного сдерживания способны справляться с внешними угрозами, заметили в командовании.
Отметим, что это лишь первый из четырёх запланированных в этом финансовом году практических тестов Minuteman III. Несмотря на то что подготовка и планирование запусков происходит даже раньше запланированных сроков, в ВВС заявляют, что запуски не связаны с какими-либо мировыми событиями или региональной напряжённостью.

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