ВВС США сообщили о цели "неопасного" запуска ракеты МБР Minuteman 3

В Пентагоне подтвердили проведение тестового полёта ракеты Minuteman 3. Американские военные сообщили, что баллистическая ракета не имела заряда, но успешно поразила цели в Тихом океане в ходе тестирования системы защиты.

В Минобороны США подтвердили информацию о тестовых испытаниях возвращаемой ракеты Minuteman III. Сам запуск состоялся 24 февраля с базы Ванденберг в Калифорнии. Баллистическая ракета без боезаряда успешно поразила цель в Тихом океане.

В американских ВВС сообщили, что испытания подтверждают готовность и надёжность Minuteman III. Успех тестовой миссии говорит и о том, что средства ядерного сдерживания способны справляться с внешними угрозами, заметили в командовании.

Отметим, что это лишь первый из четырёх запланированных в этом финансовом году практических тестов Minuteman III. Несмотря на то что подготовка и планирование запусков происходит даже раньше запланированных сроков, в ВВС заявляют, что запуски не связаны с какими-либо мировыми событиями или региональной напряжённостью.