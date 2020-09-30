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ВВС США решились на "атаку" "российской занозы во фланге НАТО"
30 сентября 2020, 05:15 • 221 • В мире
ВВС США решились провести дерзкую атаку на Калининград. Но смелости хватило только на тренировку - имитацию атаки В-25. Forbes, объясняя, почему мишенью был выбран именно Калининград, сообщает, что это "российская заноза во фланге НАТО".
Ранее сразу два стратегических бомбардировщика В-52 ВВС США рискнули провести дерзкую атаку на Калининград. Правда, как уточняет Forbes, речь идёт только об имитационной атаке - тренировке по отработке ударов. На большую провокацию смелости и дерзости не хватило.
Автор публикации отмечает, что смоделированный налёт на Калининград "был тренировкой для военной кампании, целью которой было заполнить критический разрыв в одном из самых слабых регионов НАТО".
В журнальной статье указывается, что Калининград - это "российская заноза во фланге НАТО", а потому именно этот регион и был выбран в качестве мишени для отработки атаки. Что неудивительно, учитывая степень его безопасности и вооружение, которое стоит на страже региона. Как замечает Forbes, здесь изобилие комплексов ПВО С-300 и С-400, имеются противокорабельные ракеты "Оникс" и ракеты класса "земля - земля" "Искандер".
Журналист обращает внимание и на ещё один момент - геополитическое расположение Калининграда.
"Ракеты и боевые самолёты в эксклаве могут достичь глубины Европы, - подчёркивает автор публикации. - Калининград также является северным якорем Сувалкского ущелья - поросшей лесом 40-мильной границы между Польшей и Литвой".
Имитация бомбардировки Калининграда, как полагает автор статьи, демонстрирует намерения Пентагона нанести удар с помощью бомбардировщиков В-52 по этому эксклаву, "если Россия попытается воспользоваться неумолимой географией Балтийского региона" для того, чтобы отделить "самых слабых членов НАТО".
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