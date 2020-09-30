ВВС США решились на "атаку" "российской занозы во фланге НАТО"

Ранее сразу два стратегических бомбардировщика В-52 ВВС США рискнули провести дерзкую атаку на Калининград. Правда, как уточняет Forbes, речь идёт только об имитационной атаке - тренировке по отработке ударов. На большую провокацию смелости и дерзости не хватило.

Автор публикации отмечает, что смоделированный налёт на Калининград "был тренировкой для военной кампании, целью которой было заполнить критический разрыв в одном из самых слабых регионов НАТО".

В журнальной статье указывается, что Калининград - это "российская заноза во фланге НАТО", а потому именно этот регион и был выбран в качестве мишени для отработки атаки. Что неудивительно, учитывая степень его безопасности и вооружение, которое стоит на страже региона. Как замечает Forbes, здесь изобилие комплексов ПВО С-300 и С-400, имеются противокорабельные ракеты "Оникс" и ракеты класса "земля - земля" "Искандер".

Журналист обращает внимание и на ещё один момент - геополитическое расположение Калининграда.

"Ракеты и боевые самолёты в эксклаве могут достичь глубины Европы, - подчёркивает автор публикации. - Калининград также является северным якорем Сувалкского ущелья - поросшей лесом 40-мильной границы между Польшей и Литвой".

Имитация бомбардировки Калининграда, как полагает автор статьи, демонстрирует намерения Пентагона нанести удар с помощью бомбардировщиков В-52 по этому эксклаву, "если Россия попытается воспользоваться неумолимой географией Балтийского региона" для того, чтобы отделить "самых слабых членов НАТО".