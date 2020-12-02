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ВВС США проверят на прочность ПВО Украины

02 декабря 2020, 22:30  •  50 • Украина

В военных учениях, которые будут проходить на территории Украины, впервые задействуют ударные беспилотники MQ-9 Reaper ВВС США. Об этом в среду, 2 декабря, сообщило командование ВСУ.

В ходе маневров «Чистое небо» американские дроны испытают на прочность украинские системы противовоздушной обороны. В частности, беспилотники попытаются пробить защиту ПВО на западной границе страны.

Как отмечается на странице ВСУ в Facebook, соответствующее соглашение было достигнуто после встречи во Львове генерал-майора Дмитрия Карпенко и представителя ВВС США в Европе Кевина О’Брайена. По словам Карпенко, это хорошая возможность «перенять огромный опыт американских друзей», а также получить «некоторую материально-техническую поддержку».

Ранее американское посольство в Киеве прокомментировало акцию, проведенную партией «Оппозиционная платформа — За жизнь», против «внешнего управления» США. Дипломаты заверили, что все подобные разговоры — всего лишь попытка «перевернуть ситуацию с ног на голову».

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