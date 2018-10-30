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ВВС США «поприветствовали» российские С-300 в Сирии

30 октября 2018, 04:39  •  21 • Политика
Самолеты-разведчики США были замечены вблизи места дислокации зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии.
В этот понедельник сразу два самолета США вошли в воздушное пространство Сирии с целью разведки. При этом они совершили полет не где-нибудь, а в непосредственной близости от региона, в котором размещены зенитно-ракетные комплексы С-300.
Напомним, что ранее четыре батареи данных систем вооружения были поставлены в Сирию из России. Сейчас они располагаются в районе города Масьяф в провинции Хама.
Как сообщает израильская спутниковая компания ImageSat International, сейчас еще не ясно, поставлены ли российские ракетные комплексы на боевое дежурство. Тем не менее известно, что на прошлой неделе ВВС Израиля провели специальную серию учений с целью противодействия данному вооружения.
Израильские учения по преодолению защитного периметра С-300 проходили в Греции. Эта страна располагает подобными системами вооружения.
О приближении американских самолетов к зоне ответственности С-300 в Сирии известно из данных западных авиационных ресурсов.

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