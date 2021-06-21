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ВВС России перед появлением Путина заставили НАТО паниковать - Sohu

21 июня 2021, 18:25  •  80 • Политика
Китайские военные эксперты считают, что ВВС России смогли заставить нервничать НАТО накануне встречи Путина и Байдена.
ВВС России устроили неприятный сюрприз для НАТО непосредственно накануне саммита президентов Путина и Байдена в Женеве 16 июня, сообщает китайское издание Sohu.
Военные эксперты отмечают, что стратегические бомбардировщики России были замечены над Балтийским морем за несколько часов до начала переговоров. Их полёт стал полной неожиданностью для сил НАТО в регионе, им пришлось поднимать в воздух все свои истребители.
В одно мгновение сразу несколько европейских стран начали паниковать. Российские стратегические бомбардировщики взлетели со своих баз и пролетели над нейтральными водами, их полёт продлился 8 часов,
- цитирует "ПолитЭксперт" статью издания.
Полет самолётов ВВС России стал неприятным сюрпризом для НАТО, участники которого ранее проводили военные учения у границ России и учения флота. Обозреватели в Китае отметили, что Россия продемонстрировала, что с ней нельзя разговаривать с позиции силы.

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