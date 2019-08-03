ВВС Израиля "обманули" С-300 в Сирии? Аналитик в деталях раскрыл "секрет" обхода русских ПВО

Западные СМИ со ссылкой на военного специалиста по Ближнему Востоку из Австралии Ричарда Фрэнка объявили, что израильские военные запросто отключают российские бесплотники, работающие в Сирии, а также научились "обходить" зенитно-ракетные комплексы С-300, прикрывающие сирийскую территорию от израильской авиации.

Поводом для заявлений по поводу беспилотников стало сообщение, что силы ЦАХАЛ сбили российский БПЛА "Форпост" и обнаружили, что он похож на израильский Searcher II.

Это заявление насмешило военного аналитика, ведущего дзен-канал "Военный анализ": "На основе этого он (Фрэнк — прим. ред.) сделал вывод, что все российские беспилотники являются копиями. А дальше ещё смешнее, по его мнению, в составе Вооруженных сил России находится аж несколько десятков военных дронов! Это как в той знаменитой рекламе: "А мужики-то и не знают"".

Цель у таких "выводов" одна — промыть мозги западным обывателям, но реальность сильно отличается. Так, БПЛА "Форпост" действительно является копией Searcher II — поскольку производится по лицензии израильской компании, но это "не так красиво звучит, куда красивее звучат сказки, что плохие русские взяли и нагло скопировали израильский беспилотник".

Следующая ложь заключается в утверждении, что российская армия располагает несколькими десятками дронов — в то время как в действительности их 34 разновидности и несколько тысяч штук.

Такой же "сказкой" являются сообщения о том, что израильская авиация научилась "обходить" российские комплексы С-300. Весь секрет, указывает аналитик, заключается в том, что израильские самолёты больше не рискуют вторгаться в воздушное пространство Сирии и наносят удары со стороны Средиземного моря или с территории Ливана.

"Естественно, Сирия не будет наносить в такой ситуации по израильским истребителям удар, так как в этом случае их сделают агрессорами. Вот и весь "секрет"", - говорится в публикации.