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ВВС Израиля "обманули" С-300 в Сирии? Аналитик в деталях раскрыл "секрет" обхода русских ПВО

03 августа 2019, 14:39  •  49 • Политика
Аналитик в деталях раскрыл "секрет" обхода русских ПВО израильскими военными. Западные СМИ утверждают, что ВВС Израиля "обманули" С-300 в Сирии и заодно российские беспилотники, но факты говорят об обратном.
Западные СМИ со ссылкой на военного специалиста по Ближнему Востоку из Австралии Ричарда Фрэнка объявили, что израильские военные запросто отключают российские бесплотники, работающие в Сирии, а также научились "обходить" зенитно-ракетные комплексы С-300, прикрывающие сирийскую территорию от израильской авиации.
Поводом для заявлений по поводу беспилотников стало сообщение, что силы ЦАХАЛ сбили российский БПЛА "Форпост" и обнаружили, что он похож на израильский Searcher II.
Это заявление насмешило военного аналитика, ведущего дзен-канал "Военный анализ": "На основе этого он (Фрэнк — прим. ред.) сделал вывод, что все российские беспилотники являются копиями. А дальше ещё смешнее, по его мнению, в составе Вооруженных сил России находится аж несколько десятков военных дронов! Это как в той знаменитой рекламе: "А мужики-то и не знают"".
Цель у таких "выводов" одна — промыть мозги западным обывателям, но реальность сильно отличается. Так, БПЛА "Форпост" действительно является копией Searcher II — поскольку производится по лицензии израильской компании, но это "не так красиво звучит, куда красивее звучат сказки, что плохие русские взяли и нагло скопировали израильский беспилотник".
Следующая ложь заключается в утверждении, что российская армия располагает несколькими десятками дронов — в то время как в действительности их 34 разновидности и несколько тысяч штук.
Такой же "сказкой" являются сообщения о том, что израильская авиация научилась "обходить" российские комплексы С-300. Весь секрет, указывает аналитик, заключается в том, что израильские самолёты больше не рискуют вторгаться в воздушное пространство Сирии и наносят удары со стороны Средиземного моря или с территории Ливана.
"Естественно, Сирия не будет наносить в такой ситуации по израильским истребителям удар, так как в этом случае их сделают агрессорами. Вот и весь "секрет"", - говорится в публикации.

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